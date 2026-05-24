Khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình "Hành trình di sản qua các thời đại"

Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại".

Lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình diễn ra tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế tối 23/5 (Ảnh: Thái Bá).

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết, Ninh Bình từ lâu đã được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa - lịch sử và thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam, với hệ thống di sản phong phú, từ dấu tích người tiền sử, các di tích lịch sử - văn hóa qua các triều đại, đến kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc.

Ninh Bình có hơn 5.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều di tích gắn liền với các triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần, như cố đô Hoa Lư, chùa Đọi Sơn, Đền Trần - chùa Phổ Minh, Phủ Dầy… Tỉnh có hệ sinh thái đa dạng với núi non hùng vĩ, Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á...

Tỉnh Ninh Bình định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vì thế những năm qua ngành du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Thái Bá).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Tuần Du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên mang đậm bản sắc riêng của vùng đất cố đô, được tổ chức vào đúng thời điểm đẹp nhất trong năm - khi những cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ.

Từ đó đã hình thành và lan tỏa thương hiệu “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” - một biểu tượng độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với nhịp sống lao động của con người, tạo nên bức tranh sống động giữa non nước hữu tình.

Màn bắn pháo hoa khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng (Ảnh: Thái Bá).

"Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại" là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam.

Đồng thời, là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế; gắn kết bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, xây dựng công nghiệp văn hóa, cùng với du lịch là cụm ngành kinh tế mũi nhọn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ", ông Tùng nhấn mạnh.