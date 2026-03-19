Khách Việt “tưởng chết” khi leo núi tuyết Na Uy, cứu hộ phải dò vị trí tìm

“40 phút dài nhất cuộc đời” giữa bão tuyết

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc mắc kẹt trên núi tuyết của anh Nguyễn Lê Quang Vinh (34 tuổi, TPHCM) - một travel blogger (người sáng tạo nội dung du lịch) được biết đến với tên gọi @itsmevinh) - thu hút sự chú ý. Trong đó, anh kể lại tình huống cơ thể “cứng ngắc”, không thể di chuyển giữa nhiệt độ khắc nghiệt, trong khi nguy cơ tuyết lở cận kề.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Vinh cho biết sự cố xảy ra trong chuyến trekking tại Na Uy - hành trình đã được anh lên kế hoạch từ vài tháng trước, với chi phí khoảng 180 triệu đồng cho 10 ngày.

Anh Vinh trên đỉnh núi tuyết ở Na Uy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh thừa nhận, quyết định thực hiện chuyến đi một mình vào mùa đông là một lựa chọn chủ quan. Điểm đến của anh là cung Reinebringen tại quần đảo Lofoten - nơi nổi tiếng vào mùa hè với khoảng 2.000 bậc thang dẫn lên đỉnh, chỉ mất khoảng 2 giờ để chinh phục và có thể ngắm toàn cảnh làng chài Reine từ trên cao. Tuy nhiên, vào mùa đông, mọi thứ ở đây hoàn toàn khác.

“Tuyết phủ kín lối đi, nhiều đoạn lún sâu, có chỗ trơn như kính. Chỉ cần sai một bước là có thể trượt xuống vách đá ngay”, anh Vinh kể.

Ngay từ khi bắt đầu hành trình, anh đã nhận ra những dấu hiệu bất thường: Không có người trên núi, lối đi bị tuyết xóa sạch, các bậc thang gần như biến mất dưới lớp tuyết dày. Dù đã chuẩn bị thể lực và trang bị giày đinh, gậy trekking, quần áo giữ nhiệt… việc định hướng khi lên núi với anh vẫn vô cùng khó khăn.

Anh vừa dò đường bằng gậy, vừa dựa vào bản đồ đã tải sẵn trên đồng hồ thông minh để xác định hướng đi. Sau hơn 3 tiếng, anh lên tới đỉnh núi. Nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, thời tiết bất ngờ “trở mặt”: Gió mạnh, mưa và sương mù ập đến, nhiệt độ giảm sâu.

“Cảm giác như thiên nhiên đang nuốt chửng tôi”, anh Vinh nhớ lại.

Anh Vinh đứng giữa thời tiết đột ngột thay đổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình xuống núi nhanh chóng biến thành thử thách sinh tử. Lối đi bị tuyết lấp hoàn toàn, dấu chân cũ lúc còn lúc mất, địa hình dốc và hẹp, một bên là vực sâu.

Ban đầu, anh Vinh chọn cách ngồi xuống, dùng gậy dò đường và di chuyển từng đoạn ngắn. Nhưng tốc độ của anh quá chậm, trong khi thời tiết xấu đi nhanh chóng và cơ thể anh bắt đầu phản ứng với cái lạnh. Anh cảm nhận rõ tay chân căng cứng, thân nhiệt giảm dần.

“Trong tình thế đó, tôi buộc phải đưa ra một quyết định mạo hiểm là trượt xuống núi để rút ngắn thời gian. Tôi nằm nghiêng, dùng hai gậy trekking để kiểm soát tốc độ. Có những đoạn tôi trượt dài hàng chục mét mà gần như không thể kiểm soát”, anh kể.

Sau hơn 2 tiếng vật lộn với tuyết và gió, khi chỉ còn cách chân núi khoảng 30 phút di chuyển, cơ thể anh đã chạm đến giới hạn. Anh bị chuột rút gần như toàn thân, từ đùi, bắp chân đến tay, bụng, thậm chí cả cơ ngực. Anh không thể đứng dậy hay tiếp tục di chuyển. Người run cầm cập, lạnh và đau đến mức không kiểm soát được.

Anh Vinh đối diện với tình huống nguy cấp khi cơ thể phản ứng với cái lạnh trên núi tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngã gục xuống nền tuyết, anh nhận ra mình đang ở trong một tình huống thực sự nguy hiểm. “Lúc đó, tôi hiểu nếu cứ nằm thêm, có thể sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa. Tôi quyết định kích hoạt tính năng gọi khẩn cấp trên đồng hồ thông minh để cầu cứu”, anh nói.

“Thiên nhiên không sai, chỉ là tôi đã đánh giá sai”

Khoảng 40 phút sau - quãng thời gian dài đằng đẵng khi anh Vinh co ro giữa giá lạnh - hai nhân viên cứu hộ tiếp cận được vị trí của anh.

Họ nhanh chóng chèn các tấm giữ nhiệt, quấn anh trong lớp vải dày và tìm cách đưa xuống núi. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở khiến việc di chuyển không thể tiếp tục. Một người buộc phải quay xuống gọi thêm hỗ trợ, người còn lại ở lại trấn an và giữ anh Vinh tỉnh táo.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng tăng cường gồm 7 người có mặt ở chân núi nhưng không thể tiếp cận do nguy cơ tuyết lở. Tình huống trở nên cấp bách. “Họ nói chỉ còn một cách: Tôi phải đứng dậy và đi tiếp, không được dừng lại, vì tuyết lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, anh Vinh kể.

Khung cảnh nhìn từ đỉnh núi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong trạng thái gần như không còn khả năng vận động, anh Vinh buộc phải cắn răng đứng lên. Mỗi vài bước là một lần ngã, rồi lại gượng dậy. Cứ như vậy, anh di chuyển trong sự dìu đỡ của nhân viên cứu hộ.

“Đến lúc họ nói tuyết lở sắp xảy ra, tôi hiểu là không còn lựa chọn nào khác”, anh nhớ lại.

Cuối cùng, anh Vinh được đưa xuống chân núi và chuyển lên xe cứu thương. Chỉ ít phút sau, tuyết lở xảy ra ngay tại khu vực anh vừa thoát ra.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình thực sự rất may mắn”, anh nói

Sau sự cố, anh Vinh được đưa về nơi lưu trú để theo dõi sức khỏe. Anh cho biết bản thân không phải làm việc thêm với cơ quan chức năng và toàn bộ chi phí cứu hộ đều được miễn phí. Khi thể trạng dần ổn định, điều còn đọng lại trong anh không chỉ là cảm giác sống sót, mà là cách anh nhìn lại chính mình sau trải nghiệm cận kề ranh giới sinh tử.

Anh Vinh đam mê khám phá thế giới, đồng thời xem đó là cách khám phá chính bản thân mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam travel blogger thẳng thắn thừa nhận bản thân liều lĩnh, chủ quan, đồng thời xem đây là bài học lớn. Trong rất nhiều khoảnh khắc đã trải qua trên ngọn núi tuyết hôm đó, điều anh nhớ rõ nhất không phải là lúc gục xuống giữa cái lạnh buốt, mà là quyết định trượt từ đỉnh núi xuống trong tình thế không còn lựa chọn.

“Nếu không làm vậy, có thể tôi đã không kịp xuống trước khi tuyết lở”, anh nói.

Anh cũng nhớ lại cảm giác trong những phút nguy hiểm nhất: “Tôi sợ, nhưng không hoảng loạn. Tôi chỉ nghĩ đến gia đình và mấy đứa cháu ở nhà”.

Với anh Vinh, đây không chỉ là một sự cố trong hành trình du lịch, mà là dấu mốc khiến anh nhìn rõ hơn giới hạn của bản thân và cái giá của sự chủ quan. Là người đã có 4 năm theo đuổi công việc travel blogger toàn thời gian, từng đi qua nhiều vùng đất, anh hiểu rằng mỗi chuyến đi không chỉ để khám phá cảnh đẹp, mà còn là hành trình học cách tôn trọng thiên nhiên.

“Thiên nhiên luôn rất thật - vừa đẹp, vừa khắc nghiệt. Mỗi chuyến đi đều cho tôi một góc nhìn khác về chính mình. Như trong hành trình vừa qua, thiên nhiên không sai - chỉ là tôi đã đánh giá sai”, anh nói.

Chàng trai đến từ TPHCM đã có hơn 4 năm theo đuổi việc sáng tạo nội dung du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi Na Uy, vì thế, trở thành một ký ức đặc biệt với anh Vinh - không phải bởi cảnh sắc hùng vĩ, mà bởi bài học đắt giá mà nó để lại. Dù đã có sự chuẩn bị về thể lực và trang bị, anh thừa nhận từng đó vẫn chưa đủ khi đối mặt với môi trường băng tuyết khắc nghiệt.

“Trekking trong điều kiện băng tuyết là một trải nghiệm hoàn toàn khác”, anh nói.

Sau tất cả, anh Vinh cho biết vẫn sẽ tiếp tục những hành trình khám phá trong tương lai, nhưng với một tâm thế khác, thận trọng hơn, chuẩn bị kỹ hơn và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bởi đôi khi, chỉ một quyết định tưởng như nhỏ cũng có thể đẩy con người đến rất gần ranh giới sống chết - như chính 40 phút mà anh đã trải qua trên ngọn núi tuyết ở Na Uy.