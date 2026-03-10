Khách Việt thuê xe du lịch Bắc Âu, bị phạt 50 triệu đồng vì... một vết xước

Những khoản phạt không ngờ

Tháng 2 vừa qua, anh Nguyễn Đức Giang (ở Hà Nội) cùng nhóm bạn 6 người thực hiện chuyến du lịch kéo dài khoảng 10 ngày qua các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Cả nhóm lựa chọn hình thức thuê xe tự lái để thuận tiện khám phá nhiều điểm đến.

Theo anh Giang, lựa chọn roadtrip (chuyến du lịch đường dài bằng ô tô) tại Bắc Âu mang lại cho cả nhóm nhiều thú vị, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những con đường phủ đầy tuyết cho đế cơ hội săn cực quang.

Tuy nhiên, đây cũng là hành trình không dễ dàng đối với những người lần đầu lái xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Anh Giang (thứ tư từ trái sang) cùng nhóm bạn trong chuyến đi Bắc Âu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đây là cung đường khá khó vì mùa đông tuyết và băng phủ dày. Cả nhóm gần như không ai có kinh nghiệm lái xe trên đường tuyết nên trong chuyến đi, nhiều lần chúng tôi gặp các tình huống xe bị lún tuyết hoặc trượt bánh do mặt đường đóng băng”, anh Giang kể.

Tuy nhiên, điều khiến người đàn ông bất ngờ hơn là những quy định chặt chẽ của dịch vụ thuê xe và mức phạt từ lỗi không ngờ. Những lỗi này, nếu ở trong nước gần như không bị xem xét khi trả xe.

Anh Giang kể, chặng đầu tiên của hành trình, nhóm thuê xe tại Copenhagen (Đan Mạch). Chi phí thuê xe khoảng 8 triệu đồng nhưng khi trả xe, nhóm phải đóng phạt tới 28 triệu đồng.

Nguyên nhân là do xe không được trả với mức xăng đúng như lúc nhận. Theo quy định của hãng cho thuê, khách phải hoàn trả xe với bình xăng đầy tương tự thời điểm nhận xe.

Cả nhóm thuê xe tự lái khám phá các nước Bắc Âu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Cả nhóm ban đầu chỉ nghĩ đơn giản có thể trả thêm một khoản phí nhỏ bù vào phần xăng hao hụt. Tuy nhiên, phía thuê xe sẽ yêu cầu người thuê nộp thêm nhiều chi phí như: Chi phí cho nhân viên đi đổ xăng rồi đưa xe về bãi, phí gửi xe, cộng thêm thuế khoảng 25%. Số tiền bị phạt vì thế tăng lên cao”, anh Giang cho biết.

Chặng thứ hai của hành trình còn khiến nhóm bất ngờ hơn. Khi thuê xe tại Tromso (Na Uy) trong 5 ngày với giá khoảng 90 triệu đồng, họ phải trả thêm gần 60 triệu đồng tiền phạt. Trong đó, riêng một vết xước nhỏ trên thân xe bị tính phí phạt tới 50 triệu đồng.

Theo anh Giang, vết xước này xuất hiện khi xe bị lún sâu trong tuyết. Trong lúc cả nhóm cố gắng đào tuyết và tìm cách đưa xe trở lại mặt đường vô tình tạo ra vết xước.

“Thực ra vết xước rất nhỏ, tôi nghĩ là không đáng kể. Khi hãng xe gửi hóa đơn thì số tiền lên tới 50 triệu đồng, tôi mới tá hỏa”, anh kể.

Chiếc xe nhóm anh Giang thuê bị lún xuống tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý do phía hãng giải thích là ngoài chi phí sửa chữa, nhân công, hãng cho thuê còn tính thêm khoản tiền do xe phải nằm lại gara và không thể tiếp tục cho thuê trong thời gian khắc phục vết xước.

“Nếu xe phải sửa 3 ngày thì khách thuê sẽ phải trả tiền thuê cho 3 ngày đó. Ngoài ra còn có thuế và các chi phí liên quan”, anh Giang nói.

Lúc này, anh mới nhận ra, do cả nhóm không đọc kỹ hợp đồng nên vướng vào nhiều khoản phạt không ngờ.

Vết xước phát sinh khi đưa chiếc xe ra khỏi chỗ lún (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trải nghiệm khác khiến nhóm du khách Việt “choáng” khi thuê xe tự lái tại Bắc Âu là quy định đỗ xe.

Theo anh Giang, ở khu vực này, gần như không có bãi đỗ xe miễn phí tại các thành phố lớn. Người dân bản địa thường sử dụng ứng dụng điện thoại để đặt và thanh toán phí đỗ xe.

Trong khi đó, khách du lịch thường phải mua vé tại máy tự động ở bãi đỗ. Nếu quá giờ chỉ vài phút cũng có thể bị phạt.

“Nhóm tôi từng đỗ xe khoảng 4 tiếng ở một trung tâm với phí khoảng 23 USD/giờ. Nhưng do quá giờ nên bị phạt tới gần 70 USD, tức gấp khoảng 3 lần tiền thuê chỗ đỗ”, anh nói.

Kinh nghiệm thuê xe tự lái khi đi du lịch Bắc Âu

Từ chuyến đi của mình, anh Giang rút ra nhiều “kinh nghiệm xương máu” khi thuê xe tự lái.

Theo anh, cần đọc thật kỹ hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng rất chi tiết và nhiều điều khoản ràng buộc. Chỉ cần bỏ sót một dòng nhỏ là có thể phát sinh chi phí rất lớn.

Khi thuê xe, khách thuê cần trả xe với bình xăng đầy như lúc nhận. Nên mua bảo hiểm trực tiếp tại nơi thuê xe bởi bảo hiểm bên thứ ba đôi khi không được chấp nhận hoặc rất khó làm thủ tục yêu cầu bồi thường.

Nếu gặp sự cố trên đường hãy gọi ngay số hỗ trợ trong hợp đồng, không nên tự xử lý, vì nhiều trường hợp làm sai quy trình thì bảo hiểm sẽ không có hiệu lực.

Cảnh sắc Bắc Âu thu hút khách Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi nhận xe hãy quay video và chụp hình thật kỹ, chụp toàn bộ thân xe, bánh xe, kính, nội thất… để tránh phát sinh tranh cãi sau này. Khi trả xe không nên giao qua loa mà tốt nhất nên gọi nhân viên xuống cùng kiểm tra và xác nhận bàn giao.

Các quy định khu vực đỗ xe ở Bắc Âu rất nghiêm ngặt, khách thuê cần ghi nhớ biển đỗ xe và nhớ khu vực đỗ. Chỉ cần đến sai khu vực hoặc quá giờ là bị phạt ngay”, anh Giang nhấn mạnh.

Dù gặp nhiều sự cố không mong muốn, anh Giang cho biết chuyến đi vẫn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ.

Anh Giang săn cực quang ở Tromso, Na Uy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhóm có cơ hội ngắm cực quang, khám phá thiên nhiên hùng vĩ và tìm hiểu đời sống của người dân Bắc Âu. Theo anh, đây là những quốc gia giàu có với hệ thống phúc lợi xã hội rất tốt.

“Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, người dân đều được chính phủ hỗ trợ nhiều. Cuộc sống của họ khá ổn định, ít áp lực, nhịp sống rất yên bình, chậm rãi. Nhiều nhà hàng gần giờ đóng cửa sẽ từ chối phục vụ các món mất thời gian chế biến, dù khách vẫn muốn gọi”, anh nói.