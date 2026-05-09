Khách Việt Nam đi Thái Lan thời gian tới cần đặc biệt lưu ý thông tin này

Theo thông tin mới nhất, Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) xác nhận sẽ tăng phí dịch vụ hành khách quốc tế từ 730 baht (khoảng 596.000 đồng) lên 1.120 baht/người (khoảng 915.000 đồng) kể từ ngày 20/6 tới đây tại toàn bộ 6 sân bay do đơn vị này quản lý.

Mức phí khởi hành được áp dụng cho hành khách quốc tế khởi hành qua 6 sân bay lớn của Thái Lan gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai.

Thái Lan từ lâu trở thành điểm đến quen thuộc của khách Việt (Ảnh: Do Vely).

Thông tin này được đại diện của AOT tái khẳng định sau nhiều tháng tranh luận công khai về việc liệu kế hoạch tăng phí có được triển khai hay không.

Theo AOT, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã chấp thuận nguyên tắc tăng phí từ tháng 12/2025. Đến ngày 20/2, AOT chính thức thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan và công chúng về mức phí mới cùng thời điểm áp dụng.

Trong khi đó, phí dịch vụ hành khách nội địa vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht/người (hơn 100.000 đồng).

Bà Paweena Jariyathitipong - Chủ tịch AOT - thừa nhận việc tăng phí chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá vé máy bay. Lý giải cho đợt tăng giá mạnh tay này, bà Paweena khẳng định toàn bộ nguồn thu bổ sung sẽ được rót thẳng vào các đại dự án nâng cấp hạ tầng.

Trọng tâm là việc triển khai hệ thống dịch vụ hành khách tự động và xây dựng nhà ga phía Nam tại sân bay Suvarnabhumi. Bà đồng thời phủ nhận tin đồn tăng phí để bù đắp cho mảng bán hàng miễn thuế đang sụt giảm.

Từ 20/6, khách quốc tế tới 6 sân bay lớn ở Thái Lan sẽ phải trả thêm 50% phí dịch vụ hành khách (Ảnh: Thaiger).

Theo các báo cáo trước đó, AOT kỳ vọng mức phí mới sẽ giúp tăng thêm hơn 10 tỷ baht doanh thu (khoảng 8.165 tỷ đồng).

AOT cũng cho biết các nghiên cứu nội bộ và từ nhiều tổ chức khác cho thấy việc tăng phí dịch vụ hành khách sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới quyết định đi máy bay của du khách. Theo bà Paweena, giá nhiên liệu mới là yếu tố tác động lớn hơn tới giá vé.

Động thái tăng phí diễn ra trong bối cảnh Thái Lan triển khai hàng loạt kế hoạch mở rộng sân bay quy mô lớn. AOT đã báo cáo với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn rằng, nhiều dự án mở rộng tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket sẽ được trình nội các phê duyệt trong năm nay.

Ngoài kế hoạch tăng phí sân bay, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan trước đó còn đề xuất áp dụng thêm khoản “phí xuất cảnh” 1.000 baht (gần 820.000 đồng) với công dân Thái Lan ra nước ngoài.

Giới chức cho biết, khoản phí này sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án du lịch nội địa. Tuy nhiên, Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan phản đối và cho rằng, biện pháp này có thể làm giảm nhu cầu bay quốc tế và gây tác động tiêu cực tới ngành hàng không.

Trước những thông tin này, nhiều chuyên gia du lịch tại Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo, chi phí tăng thêm sẽ gây áp lực với hành khách. Đồng thời không ít người đặt câu hỏi, khi hành khách phải trả mức phí cao, họ nhận được dịch vụ ở mức độ nào.

Ông Samart Ratchapolsitte - cựu Phó thị trưởng Bangkok - cho rằng, phí dịch vụ hành khách tại sân bay Suvarnabhumi sẽ cao hơn so với các sân bay hàng đầu như Incheon (Hàn Quốc) hay sân bay Haneda (Nhật Bản).

Cựu Phó thị trưởng Bangkok cũng cảnh báo, hành khách đi các chuyến bay giá rẻ sẽ cảm nhận rõ rệt sự tăng phí này. Với vé máy bay có giá từ 4.000 baht đến 5.000 baht (3,2 triệu đồng-4 triệu đồng), khoản phí bổ sung gần 400 baht có thể đẩy giá vé tăng từ 7% đến 10%.

Liên quan tới việc Thái Lan tăng phí sân bay 50% với khách quốc tế cũng nhận được sự quan tâm của nhiều du khách Việt Nam. Trên các diễn đàn du lịch, chủ đề này cũng được bàn tán sôi nổi.

Trong đó, điều khiến nhiều du khách quan tâm đó là, từ 20/6, khách Việt tới Thái Lan sẽ phải mất thêm khoản phí bắt buộc là 915.000 đồng một chiều, tương đương với hơn 1,8 triệu đồng cho một chặng khứ hồi.