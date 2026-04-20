Khách thưởng thức chè Shan tuyết cổ thụ tại lễ hội ở Tuyên Quang

Quảng bá trà làm từ những cây chè cổ thụ

Sáng 20/4, mặt trời vừa nhô cao, bà con trong các bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của dân tộc Dao, Tày... đổ về khu vực trung tâm xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang) tham dự lễ khai mạc "Miền Chè Di Sản" lần thứ 3.

Sau chương trình khai mạc, Lễ hội thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm, thưởng thức chương trình văn nghệ và nhiều trò chơi dân gian.

Khách tham quan được thưởng thức hương vị của các loại trà nổi tiếng của xã Cao Bồ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trọng tâm của Lễ hội là tôn vinh giá trị của cây chè Shan tuyết - sản phẩm đặc trưng, niềm tự hào, đồng thời là sinh kế quan trọng của người dân nơi đây.

Cao Bồ là địa phương nằm trên núi cao, có khí hậu mát mẻ, quanh năm sương mù bao phủ. Đó chính là điều kiện lý tưởng cho cây chè phát triển, mang đến hương vị riêng có.

Những đồi chè Shan tuyết ở xã Cao Bồ trải rộng trên diện tích gần 1.000ha. Nổi bật trong đó là quần thể hơn 270 cây chè cổ thụ, có cây đã được xác định hơn 700 năm tuổi.

Các cây chè cổ thụ nằm ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, tán xoè rộng, thân phủ lớp rêu phong bám dày theo năm tháng. Những gốc chè này được bà con địa phương nâng niu, chăm sóc như "báu vật" của núi rừng.

Lễ hội được kỳ vọng góp phần bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của bà con trên địa bàn xã (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trước đây, bà con chỉ hái chè về pha thành nước uống. Hiện nay, chè đã được thu mua, chế biến thành các sản phẩm như trà phổ nhĩ, trà quýt, bạch trà hay hồng trà với giá bán dao động từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/kg (tuỳ loại) xuất khẩu ra nước ngoài, nâng cao giá trị kinh tế.

Ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, cho biết khi chưa thực hiện chính quyền 2 cấp, quy mô tổ chức Lễ hội nhỏ hơn. Năm nay, Ban tổ chức bố trí 20 gian hàng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương, tăng 9 gian hàng so với năm ngoái.

"Để động viên tinh thần tham gia lễ hội cho bà con nhân dân, Ban tổ chức đều tăng mức giải thưởng cho các phần thi sao chè, trưng bày gian hàng, đẩy gậy, ẩm thực... với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 triệu đồng", ông Cường cho biết.

Theo ông Cường, năm 2025, Lễ hội diễn ra tại khu vực nằm cách trung tâm khoảng 3km. Năm nay, địa điểm tổ chức được đưa về khu vực trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

"Xã Cao Bồ mong muốn thu hút sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống", Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ nhấn mạnh.

Nhiều sản phẩm trà của xã Cao Bồ đã được xuất khẩu ra nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhiều trò chơi hấp dẫn

Trước đó, ngày 19/4, gian hàng của 11 thôn và các doanh nghiệp giới thiệu, bày bán nhiều loại nông sản đã được mở cửa để đón khách.

Tại gian hàng của thôn Thác Tậu, chị Tráng Thị Hiệu (SN 1997) mặc bộ trang phục áo dài của người Dao, đeo bộ vòng trang sức bằng bạc giới thiệu cho du khách nhiều sản phẩm đặc trưng.

Để quảng bá sản phẩm trà nổi tiếng của xã Cao Bồ, cô gái cẩn thận cho loại trà đựng trong quả quýt vào dụng cụ pha, nhẹ nhàng rót nước sôi, chờ từng làn hương trà quyện với mùi tinh dầu vỏ quýt lan tỏa trong không gian.

"Từ nhiều ngày trước khi lễ hội diễn ra, chúng tôi vô cùng háo hức. Tham dự lễ hội là cơ hội gặp gỡ bạn bè, quảng bá nét đẹp văn hoá, tiềm năng du lịch của xã Cao Bồ. Chúng tôi hy vọng Lễ hội sẽ giúp nâng tầm thương hiệu trà và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương hơn nữa", chị Hiệu cho biết.

Các sản phẩm dệt thủ công được giới thiệu ở Lễ hội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong nhiều gian hàng, bà con người Dao mang đến những sản phẩm dệt thủ công tinh xảo, từ khăn, túi đến trang phục truyền thống. Mỗi đường kim mũi chỉ thể hiện sự khéo léo và tỉ mỉ của phụ nữ Cao Bồ.

Bên cạnh đó, các loại nông sản đặc trưng của địa phương như mật ong, dược liệu, thảo quả, rau rừng... cũng được giới thiệu.

Phần hội sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như trèo cây chuối, đẩy gậy, sao chè… Trong đó, màn thi đẩy gậy diễn ra kịch tính, hấp dẫn thu hút sự quan tâm của bà con địa phương.

Các thôn sẽ lựa chọn những nam, nữ có đủ sức khoẻ tham gia thi tài. Trò chơi đẩy gậy không chỉ đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai mà cần khéo léo và cả chiến thuật.

Phần thi đẩy gậy thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con và du khách (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh Thanh (người dân xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang), cho biết: "Đẩy gậy là trò chơi luôn luôn có trong các dịp Lễ hội của bà con vùng cao. Không chỉ là cuộc so tài về thể lực, đẩy gậy còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự nhanh nhạy và ý chí của người chơi, tạo nên gắn kết cộng đồng".