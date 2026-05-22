Khách Tây xuýt xoa ăn bánh cuốn trong nhà kiểu Pháp gần 100 tuổi ở TPHCM

Chàng trai người Nga trải nghiệm làm bánh cuốn ở "chợ nhà giàu"

Đi cùng phóng viên Dân trí đến chợ Phùng Hưng (TPHCM) - khu chợ được nhiều người dân quen gọi là “chợ nhà giàu” - anh Tony (SN 1983, giáo viên tiếng Anh người Nga) lập tức bị thu hút bởi nồi bánh cuốn nghi ngút khói trong con hẻm nhỏ. Anh gần như không rời mắt khỏi đôi tay thoăn thoắt của chủ quán - chị Ngô Kim Ngọc.

Từng lớp bột mỏng được tráng nhanh trên khay hấp, phần nhân liên tục được thêm vào rồi cuốn gọn chỉ trong vài chục giây khiến vị khách nước ngoài nhiều lần cúi sát quan sát. Thỉnh thoảng, anh lại hỏi chủ quán về cách pha bột, thời gian hấp bánh hay phần nước chấm đi kèm.

Anh Tony - giáo viên người Nga - tham gia trải nghiệm ẩm thực tại chợ Phùng Hưng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đây là lần đầu tiên Tony ghé chợ Phùng Hưng sau hơn 2 năm sinh sống tại Việt Nam. Trong quãng thời gian ấy, anh đã quen với những bữa sáng như bún bò, bánh mì hay bún thịt nướng. Thế nhưng, món bánh cuốn nóng kiểu Hong Kong (Trung Quốc) ở quán của chị Ngô Kim Ngọc lại mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn mới.

“Ban đầu tôi nghĩ món này khá đơn giản, nhưng nhìn chủ quán thao tác mới thấy nhanh và khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi có cảm giác như đang xem một nhà ảo thuật vậy. Khi họ làm thì trông rất dễ, nhưng tôi biết đó là một kỹ năng bí mật”, Tony chia sẻ.

Giáo viên người Nga cho biết anh đặc biệt thích khám phá những món ăn nằm trong chợ hoặc các con hẻm nhỏ, bởi đó là nơi khiến anh cảm nhận rõ nhất nhịp sống đời thường của người Việt Nam.

“Tôi rất thích ẩm thực Việt vì thật sự quá đa dạng. Ngay từ lúc bước vào khu chợ này tôi đã thấy rất thú vị. Xung quanh có rất nhiều món ăn và không khí rất khác với nơi tôi sống. Việc được nhìn trực tiếp người bán nấu ăn ngay trước mặt khách tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi”, anh nói.

Thao tác cuộn bánh đòi hỏi sự khéo léo (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong lúc trò chuyện, Tony vẫn liên tục hướng mắt về phía nồi hấp đang hoạt động không ngừng phía trước quầy bếp. Sau vài phút chăm chú quan sát, anh hào hứng bày tỏ mong muốn được tự tay thử làm món bánh cuốn nóng lần đầu tiên trong đời. Trước lời đề nghị này, chị Ngọc vui vẻ nhận lời, sau đó đứng cạnh hướng dẫn vị khách Tây từng công đoạn để làm ra chiếc bánh cuốn.

Tony bắt đầu với phần bột gạo được múc vào khay hấp. Dưới sự hướng dẫn của chị Ngọc, anh cẩn thận lắc đều tay để lớp bột dàn mỏng khắp mặt khay. “Nhẹ quá thì bánh dày, mà mạnh quá thì bột dồn cục”, chị Ngọc vừa đứng cạnh vừa nhắc.

Đứng trước chiếc lò hấp liên tục tỏa hơi nóng, vị khách người Nga có phần lúng túng trong những thao tác đầu tiên. Anh cố gắng ghi nhớ từng bước, từ cách cầm khay, canh thời gian hấp cho đến thao tác lấy bánh sao cho lớp bột mỏng không bị rách.

Chỉ khoảng 40 giây sau, lớp bánh trắng mịn bắt đầu thành hình. Tony tiếp tục cho trứng, thịt, tôm, sò điệp, thanh cua cùng rau củ lên mặt bánh rồi đưa trở lại vào lò hấp.

Công đoạn tiếp theo là cuốn bánh, được xem là phần khó nhất và đòi hỏi sự khéo léo. Cầm dụng cụ chuyên dùng trên tay, Tony khá loay hoay khi cố cuộn lớp bánh còn nóng mà không làm rách phần vỏ mỏng bên ngoài. Một lần cuốn chưa quen tay khiến phần nhân gần bung ra ngoài, anh bật cười rồi giảm lực để thử lại.

“Khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cố gắng trở thành đầu bếp, nhưng đôi tay lại không nghe theo bộ não của mình. Có lẽ tôi hợp với việc ăn hơn là làm bánh”, anh nói.

Sau vài lần thử, chiếc bánh đầu tiên cuối cùng cũng được cuốn trọn vẹn, cắt thành từng miếng nhỏ rồi mang ra đĩa cùng rau ăn kèm và chén nước chấm đặc trưng.

Thầy Tony thử nghiệm làm bánh dưới sự hướng dẫn của chủ quán (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hơn 30 phút vừa quan sát vừa tự tay trải nghiệm, Tony cuối cùng cũng được thưởng thức thành phẩm đầu tiên của mình. Đĩa bánh nóng hổi vừa mang ra từ bếp khiến anh không giấu được sự hào hứng. Vị khách người Nga ăn chậm rãi miếng đầu tiên, gật gù vài giây rồi liên tục tấm tắc khen ngon.

“Rất ngon. Tôi thích cách lớp bánh mềm kết hợp với phần nhân bên trong. Lớp bánh có độ mềm vừa phải nhưng không bị bở, còn phần nhân vẫn giữ được vị ngọt và không tạo cảm giác khô. Mọi thứ hòa quyện rất thú vị”, Tony nhận xét.

Theo Tony, điều khiến anh bất ngờ nhất lại nằm ở phần nước chấm đi kèm. Anh cho rằng chính chén nước tương đã khiến tổng thể món ăn trở nên trọn vẹn hơn. “Ồ, chắc chắn hương vị thay đổi rất nhiều sau khi chấm nước tương. Nó làm mọi nguyên liệu như bừng tỉnh và hòa quyện sống động hơn”, anh nói.

Vị giáo viên người Nga cho biết điều anh thích nhất là món ăn được làm trực tiếp ngay khi khách gọi nên lúc nào cũng nóng hổi. Việc đứng xem từng công đoạn tráng bánh, cuốn bánh ngay trước mắt không chỉ khiến anh ấn tượng với sự điêu luyện của người làm, mà còn tạo nên bầu không khí ăn uống rất gần gũi.

“Tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy món này được làm trực tiếp cũng sẽ muốn ngồi xuống ăn ngay lập tức”, anh bày tỏ.

Tony khoe thành phẩm của mình (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tony cho biết trong 2 năm sống tại Việt Nam, anh thường dành thời gian khám phá những quán ăn nằm trong chợ hoặc các con hẻm nhỏ thay vì nhà hàng lớn. “Đây là kiểu bữa sáng tôi rất thích. Những nơi như thế này cho tôi cảm giác được chạm gần hơn vào đời sống thật của người Việt Nam”, anh chia sẻ.

Theo Tony, món bánh cuốn nóng hoàn toàn có thể phù hợp với nhiều thực khách quốc tế bởi hương vị dễ ăn, không quá nặng hay khó tiếp cận.

“Tôi nghĩ người nước ngoài chắc chắn sẽ thích món này. Nó không quá cay hay đáng sợ, chỉ đơn giản là một món ăn ngon miệng. Thật ra tôi có thể ăn món này mỗi ngày luôn ấy chứ. Đây là cách hoàn hảo để bắt đầu một buổi sáng ở Việt Nam”, anh nói.

Tony nếm phần bánh cuốn do chính tay mình làm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Quán bánh cuốn "núp hẻm" trong căn nhà kiểu Pháp gần 100 năm tuổi

Ẩn trong con hẻm không quá rộng ở chợ Phùng Hưng, quán bánh cuốn của chị Ngô Kim Ngọc không có bảng hiệu cầu kỳ hay không gian rộng lớn. Khu vực bếp được đặt sát phía trước căn nhà cũ, để khách có thể nhìn trực tiếp mọi công đoạn chế biến.

Trong làn hơi nóng liên tục phả ra từ lò hấp là tiếng khách gọi món vang lên không ngớt. Người gọi bánh cuốn tôm, người chọn thập cẩm. Có khách quen vừa bước vào quán, chị Ngọc chỉ cần gật đầu chào rồi nhanh chóng chuẩn bị đúng món họ thường ăn. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không gian nhỏ nhưng sáng nào cũng kín khách.

Chị Ngô Kim Ngọc tất bật với các công đoạn làm bánh (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Quán bánh cuốn này được chị Ngọc mở bán gần 5 năm nay ngay trước căn nhà cũ của gia đình. Theo chị, ngôi nhà đã tồn tại qua 3 thế hệ với gần 100 năm tuổi, mang kiến trúc từ thời Pháp. Không thuê mặt bằng, chị tận dụng khoảng không gian trước nhà để bán bánh cuốn mỗi sáng.

“Lúc đầu bán cũng ít khách lắm, chủ yếu người quen trong xóm ủng hộ. Sau này khách truyền miệng nhau rồi biết tới nhiều hơn”, chị kể.

Theo chị Ngọc, khoảng một năm trở lại đây lượng khách bắt đầu ổn định hơn. Hiện mỗi sáng quán bán khoảng 60-70 phần, riêng cuối tuần có thể vượt 100 phần. Quán mở từ khoảng 6h30 và thường bán đến 9-10h là hết.

Quán bánh cuốn của chị Kim Ngọc nằm trong một con hẻm nhỏ ở chợ Phùng Hưng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khác với kiểu tráng bánh truyền thống bằng lớp vải căng trên miệng nồi, quán sử dụng máy hấp chuyên dụng để phục vụ lượng khách đông hơn. Tuy vậy, nhiều công đoạn vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự khéo léo của người làm.

Theo chị Ngọc, điểm khác biệt của bánh cuốn tại quán là ăn kèm nước tương thay vì nước mắm như kiểu truyền thống. Phần nước chấm phải có độ đậm vừa đủ nhưng không quá gắt, đồng thời giữ được vị thơm và hậu ngọt nhẹ để phù hợp với lớp bánh nóng.

“Chén nước tương gần như là linh hồn của món ăn. Có khách còn nói nước tương ngon tới mức có thể uống luôn được”, chị nói thêm.

Ngoài nước chấm, phần nhân bánh cũng được chị chuẩn bị kỹ với thịt, tôm, sò điệp, thanh cua cùng rau củ tươi. Khách gọi tới đâu quán làm nóng tới đó thay vì chuẩn bị sẵn. “Bánh cuốn phải ăn nóng mới ngon. Làm sẵn để lâu sẽ mất độ mềm và hương vị”, chị Ngọc chia sẻ.