Khách Tây "tỏ tình" với bánh mì Việt thành trào lưu gây sốt toàn cầu

“Stand Bánh Mì” gây sốt mạng xã hội

Những ngày gần đây, cụm từ “Stand Bánh Mì” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, khi hàng loạt du khách quốc tế đồng loạt quay clip “tỏ tình” với món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam.

Trào lưu này bắt nguồn từ việc các TikToker nước ngoài sử dụng nền nhạc ca khúc kinh điển “Stand By Me”, sau đó đọc lái phần điệp khúc thành “Stand Bánh Mì”. Trong video, họ cầm trên tay những ổ bánh mì Việt Nam nóng giòn, vừa thưởng thức vừa nhảy múa, hào hứng chia sẻ cảm nhận về hương vị món ăn.

“Stand Bánh Mì” nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng trăm nhà sáng tạo nội dung quốc tế tham gia bắt trend, nhiều clip thu hút hàng triệu lượt xem cùng lượng lớn bình luận thích thú.

Khách tây rủ nhau quay clip vì mê bánh mì Việt Nam (Clip: Nam Việt tổng hợp).

Trong một video ghi lại buổi sáng tại Đà Nẵng, Charissa Enget - nữ du khách đến từ Texas (Mỹ), sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội - không giấu sự phấn khích khi thưởng thức bánh mì Việt Nam. Cô cho biết đây là món ăn mình đặc biệt mong chờ khi đến Việt Nam du lịch.

Không ít du khách nước ngoài cũng chia sẻ rằng trước chuyến đi, họ đã ghi chú bánh mì vào danh sách “nhất định phải thử”.

Bên dưới các video, nhiều người tò mò về hương vị của món ăn với lớp vỏ giòn, phần nhân đầy đặn cùng nước sốt đậm đà đặc trưng.

Bánh mì Việt Nam vốn nổi tiếng nhờ lớp vỏ giòn rụm cùng phần nhân đa dạng như thịt nướng, pate, trứng, chả, gà hay xíu mại… phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Chính sự phong phú ấy khiến nhiều du khách ăn liên tục nhiều ngày nhưng vẫn không thấy ngán.

Trên trang cá nhân của mình, Kin Chi Kat - một du khách người Nga - chia sẻ sự yêu thích đặc biệt dành cho bánh mì Việt Nam.

Cô cho biết không chỉ riêng mình mà nhiều người bạn khi tới Việt Nam cũng đều “phải lòng” món ăn này.

Du khách người Mỹ phải thốt lên wow khi thưởng thức bánh mì Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, Nick Sklavos - TikToker người Mỹ sở hữu gần 300.000 người theo dõi - cho biết, một trong những điều anh mong chờ nhất khi đến Việt Nam chính là được ăn bánh mì.

Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, nam du khách lập tức tìm tới một xe bánh mì ven đường để trải nghiệm. Nick lựa chọn bánh mì gà nướng kèm trứng và tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến cách người bán chế biến món ăn trên những chiếc ghế nhựa nhỏ đặc trưng của ẩm thực đường phố Việt Nam.

Sau miếng cắn đầu tiên, nam TikToker ngạc nhiên trước hương vị của món ăn. Anh đặc biệt ấn tượng với lớp vỏ giòn rụm, phần thịt gà mềm thơm cùng sự hòa quyện của rau thơm và các loại gia vị.

“Tôi đã chờ khoảng 5 năm để được ăn bánh mì tại Việt Nam sau lời giới thiệu của bố mình và nó hoàn toàn xứng đáng với mọi kỳ vọng”, Nick chia sẻ.

Dù đó là lần đầu thưởng thức chiếc bánh mì, chưa có cơ hội thử nhiều nơi khác, anh cho biết trải nghiệm này đã khiến mình vô cùng ấn tượng với ẩm thực Việt Nam ngay ngày đầu tiên.

Tương tự, Shane Moxom - một du khách Australia - cho biết trong 7 ngày ở TPHCM, gần như sáng nào anh cũng bắt đầu bằng bánh mì. Điều khiến Shane bất ngờ là dù ăn liên tục, anh vẫn không hề cảm thấy ngán.

Theo nam du khách, mỗi tiệm bánh mì lại có cách tẩm ướp thịt, pha nước sốt và kết hợp nguyên liệu khác nhau, tạo nên những hương vị riêng biệt.

“Từ những xe đẩy ven đường đến các tiệm nhỏ trong hẻm, mỗi ổ bánh đều mang một hương vị khác nhau nhưng điểm chung là khiến tôi ăn hoài không chán”, Shane chia sẻ.

Loulouexplores bất ngờ khi bánh mì rất ngon nhưng giá cả lại rất rẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ TikToker Loulouexplores sống tại Anh chia sẻ trên trang cá nhân, điều cô háo hức nhất ngay khi tới Việt Nam chính là được thử bánh mì - món ăn đường phố mà cô đã nghe nhắc tới từ rất lâu.

Nữ du khách đặc biệt ấn tượng khi cầm trên tay chiếc bánh mì nóng giòn với phần nhân đầy đặn gồm thịt, rau, bơ và thịt heo.

Sau miếng bánh đầu tiên, Loulouexplores liên tục bày tỏ sự thích thú. Cô yêu thích lớp vỏ giòn rụm, phần nhân đậm đà và đặc biệt là miếng ba chỉ giòn tan khiến mình “bùng nổ vị giác”.

Không chỉ hương vị, giá bán của món ăn cũng khiến nữ TikToker bất ngờ. Theo chia sẻ, chiếc bánh mì cô mua chỉ khoảng 25.000 đồng, trong khi đồ uống còn được phục vụ miễn phí.

Nhiều du khách quốc tế cho biết họ có thể ăn bánh mì mỗi ngày bởi món ăn vừa ngon, tiện lợi lại có mức giá khá rẻ so với chất lượng.

Bánh mì Việt Nam gân ấn tượng với lớp vỏ giòn rụm, hoà quyện cùng phần nhân thịt béo ngậy (Ảnh: Toàn Vũ).

Khách Tây lập hội yêu bánh mì

Không chỉ gây sốt trên TikTok, bánh mì Việt Nam còn sở hữu cả một cộng đồng yêu thích đông đảo trên Facebook. Đáng chú ý, phần lớn thành viên trong nhóm lại là người nước ngoài.

Cộng đồng mang tên “Vietnamese Banh Mi Appreciation Society” (tạm dịch: Hội những người yêu thích bánh mì Việt Nam) được thành lập từ năm 2016 và hiện thu hút hơn 200.000 thành viên.

Nhóm hoạt động như một “diễn đàn thu nhỏ” dành riêng cho bánh mì Việt Nam. Thành viên bao gồm du khách quốc tế, những người chuẩn bị tới Việt Nam và cả người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Không giống nhiều cộng đồng ẩm thực khác, nhóm gần như chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất là bánh mì. Các thành viên thường xuyên chia sẻ trải nghiệm, đánh giá hương vị, gợi ý địa chỉ quán ngon, thậm chí chấm điểm rất chi tiết từ lớp vỏ, phần nhân cho tới độ cân bằng hương vị và giá thành.

Với nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam, bánh mì là món nằm trong danh sách phải thưởng thức của họ (Ảnh: Nhật Hà).

Mỗi ngày, cộng đồng này ghi nhận hàng loạt bài đăng mới với hình ảnh rõ nét, địa chỉ cụ thể cùng những nhận xét tỉ mỉ về từng ổ bánh mì.

Từ lâu, bánh mì đã trở thành một trong những biểu tượng nổi bật của ẩm thực Việt Nam và liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Trong danh sách “Top 100 món Việt Nam” do Taste Atlas công bố hồi đầu năm nay, bánh mì heo quay đứng ở vị trí số một.

CNN cũng đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới, đồng thời xem đây là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Theo CNN, người Việt đã biến tấu món bánh mì theo nhiều cách khác nhau, từ nhân thịt heo truyền thống cho tới gà xào sả hay đậu phụ, tạo nên sự đa dạng phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách quốc tế.

Sức hút của ẩm thực, đặc biệt là các món ăn đường phố như bánh mì, cũng góp phần khiến du lịch Việt Nam ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.