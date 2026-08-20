Khách Tây quên tài sản ở TPHCM, hành động của người thu mua ve chai gây sốt

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại câu chuyện người phụ nữ thu mua ve chai ở TPHCM giúp nam du khách quốc tịch Anh, tìm được đôi giày bị thất lạc.

Đoạn video đã nhận được hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Các ý kiến bày tỏ ấn tượng trước sự nhiệt tình của người phụ nữ, nỗ lực bằng nhiều cách giúp chàng trai tìm lại tài sản.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Joe Brady (người Anh, đang sống tại Thái Lan) cho biết sự việc xảy ra trong chuyến du lịch TPHCM cách đây không lâu.

Người phụ nữ thu mua phế liệu giúp khách tìm đôi giày gây sốt (Nguồn: Joebradyyyy).

Hôm đó, Joe mua một đôi giày Vans Half Cab mới với giá gần 3 triệu đồng tại một cửa hàng.

Thích thú với đôi giày mới, chàng trai người Anh quyết định đi thử và quay video chia sẻ lên mạng xã hội. Trước khi rời đi, anh vô tình bỏ quên đôi giày cũ vừa mua cách đó vài tuần trong hộp.

"Vài giờ sau, tôi mới phát hiện mình đã bỏ quên chiếc hộp có đôi giày bên trong. Không thạo đường sá, tôi phải mở lại video, xem đi xem lại nhiều lần nhằm xác định vị trí đã bỏ quên đồ", Joe chia sẻ.

Quay lại khu vực gần cửa hàng bán giày, không nhìn thấy tài sản trên vỉa hè. Thấy chàng trai tìm kiếm quanh vỉa hè, người dân giúp anh liên hệ với người phụ nữ chuyên thu gom ve chai.

"Bà ấy không biết tiếng Anh nhưng rất nhiệt tình. Chúng tôi phải nhờ đến ứng dụng phiên dịch bằng trí tuệ nhân tạo để giao tiếp. Dựa theo lời mô tả, bà ấy quyết tâm tìm bằng được tài sản giúp tôi", nam du khách người Anh kể.

Người phụ nữ đẩy chiếc xe chất đầy phế liệu, dẫn Joe len qua những con đường đông đúc. Trên đường đi, bà liên tục gọi điện cho các đồng nghiệp, kiên nhẫn kể về đặc điểm nhận dạng chiếc hộp với hy vọng có người nhận ra.

“Sau 40 phút, bà ấy tìm thấy chiếc hộp trên xe của một phụ nữ thu mua phế liệu. Họ cầm nhầm, vì nghĩ chiếc hộp bị bỏ đi”, Joe kể.

Cảm kích trước sự nhiệt tình và lòng tốt của người phụ nữ, Joe ngỏ ý gửi ân nhân khoản tiền nhỏ thay lời cảm ơn. Tuy nhiên, bà kiên quyết từ chối.

"Tôi nói rằng mình sẽ không rời đi, nếu vị ân nhân không nhận món quà. Cuối cùng, bà ấy miễn cưỡng cầm số tiền. Kỷ niệm đặc biệt này sẽ là điều được tôi ghi nhớ suốt đời", anh chia sẻ.

Joe thích ngồi thưởng thức ẩm thực đường phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Joe có niềm đam mê đặc biệt với du lịch và đã nhiều lần đặt chân đến Việt Nam. Điều khiến chàng trai ấn tượng nhất là sự thân thiện, vui vẻ và nhiệt tình của người dân nơi đây.

Trong lần đầu đến Việt Nam, Joe Brady bất ngờ vì tiếng còi xe xuất hiện thường xuyên trên đường phố. Sau một thời gian trải nghiệm cuộc sống, anh nhận thấy, đây là cách mà người tham gia giao thông báo hiệu cho nhau trong bối cảnh đường phố đông đúc phương tiện cá nhân.

Joe Brady chuyển đến Thái Lan sinh sống cách đây 4 năm, đang điều hành 2 công việc kinh doanh tại Bangkok. Anh thích cuộc sống ở châu Á, bởi nơi đây có nhiều cảnh đẹp, ẩm thực hấp dẫn và khí hậu ấm áp quanh năm.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách nước ngoài được giúp đỡ tìm lại tài sản bị bỏ quên.

Hồi tháng 1, du khách Bounna Phanthavilay (SN 1986, quốc tịch Lào) đã được Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giúp tìm lại tài sản trị giá khoảng 86 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an xã Cam Lộ, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, anh Bounna Phanthavilay đã ghé một quán ăn trên địa bàn xã và vô tình bỏ quên túi xách cá nhân. Bên trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng và tài sản có tổng giá trị ước tính 86 triệu đồng.

Chỉ đến khi làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để trở về nước, anh Bounna Phanthavilay mới phát hiện sự việc và lập tức nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng.

Dựa trên mô tả chi tiết của du khách, Công an xã Cam Lộ đã nhanh chóng xác định được quán ăn nơi anh Phanthavilay bỏ quên túi xách, hỗ trợ để anh nhận lại tài sản của mình.

Sau khi nhận lại được tài sản, anh Bounna Phanthavilay đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc, gửi thư tay cảm ơn Công an xã Cam Lộ. Anh cũng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ sớm quay lại Việt Nam trong thời gian tới.