Khách Tây ăn suất bò không trả tiền, nhà hàng Thái Lan đăng video truy tìm

Truyền thông địa phương cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 3/3 tại một nhà hàng bít tết ở khu vực Choeng Talay. Tên cụ thể của nhà hàng không được tiết lộ.

Theo nội dung bài viết, vị khách người nước ngoài tới quán đã chọn món bò bít tết được mô tả là loại cao cấp nhất của nhà hàng, khoảng 500g. Sau khi ăn xong, khách nói rằng cần vào nhà vệ sinh.

Vị khách lặng lẽ rời đi khi chưa thanh toán hóa đơn (Ảnh cắt từ video).

Trên thực tế, khách đã lặng lẽ rời khỏi nhà hàng bằng cửa sau và không quay lại. Camera giám sát cho thấy, vị khách đi qua cánh cửa gần khu vực nhà vệ sinh rồi lên xe máy đi mất.

Theo đoạn video từ camera an ninh của nhà hàng được trích xuất để phục vụ kiểm tra, vị khách nam ngồi ăn một mình. Sau đó, anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của camera.

Trong video, một nữ phục vụ tới bàn kiểm tra nhưng dường như không nhận ra chuyện khách đã rời đi. Người phục vụ chỉ nghĩ khách đang dùng nhà vệ sinh. Sau đó, nhà hàng phát hiện khách bỏ trốn mà chưa thanh toán tiền bữa ăn.

Mới đây, hình ảnh từ camera của nhà hàng được đăng tải lên các trang mạng xã hội, ghi lại cảnh tượng vị khách đã bỏ đi. Phía nhà hàng muốn tìm kiếm danh tính của người này. Số tiền cụ thể mà khách chưa thanh toán không được nhà hàng tiết lộ.

Theo tờ The Phuket Times, đây không phải là trường hợp ăn nhưng không trả tiền đầu tiên liên quan tới khách nước ngoài tại thành phố biển này.

Vào tháng 3/2025, 2 cặp du khách nước ngoài từng rời đi dù chưa thanh toán tiền bữa ăn. Số tiền lần lượt là 1.823 baht và 467 baht (1,5 triệu đồng và 390.00 đồng).

Một số bài viết cho biết, trong những vụ việc trước đó, chủ quán có cung cấp hình ảnh camera an ninh cho cảnh sát, nhưng cơ quan chức năng chưa cập nhật thông tin về việc bắt giữ nghi phạm.

Ngoài nhà hàng, một số cơ sở giải trí tại các điểm du lịch ở Thái Lan như Phuket và Pattaya cũng phản ánh tình trạng khách tới uống rượu, giải trí và thản nhiên rời đi mà không thanh toán.

Được biết, Phuket trở thành điểm du lịch thu hút khách bậc nhất ở Thái Lan theo số liệu vừa được MoneyTransfers.com công bố hồi tháng 2 vừa qua.

Theo kết quả nghiên cứu, một số điểm nóng du lịch trên thế giới đang rơi vào tình trạng báo động vì mật độ khách du lịch quá cao. Phuket đứng vị trí đầu bảng trong danh sách với tỷ lệ cứ một người dân lại có 118 du khách.

Các bãi biển ở Phuket đông nghịt khách vào mùa cao điểm (Ảnh: Trip).

Vốn là điểm nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu Thái Lan, Phuket sở hữu nhiều bãi biển đẹp bậc nhất thế giới như Kata hay Karon. Tuy nhiên vào mùa du lịch cao điểm, các bãi biển thiên đường này khiến nhiều du khách thấy ngột ngạt bởi bãi cát trắng thơ mộng bỗng chật kín người, thậm chí không còn khoảng thở.

Ngoài Phuket, Thái Lan còn ghi nhận có thêm Pattaya và Krabi cũng nằm trong 10 điểm đến đông đúc nhất thế giới.

Trong khi đó ở châu Âu, Venice của Italia cũng góp mặt trong bảng xếp hạng và đứng ở vị trí thứ 8. Thành phố ghi nhận tỷ lệ mỗi cư dân lại có 21 du khách. Hiện chính quyền thành phố tính tới phương án áp dụng phí du lịch như một giải pháp nhằm giảm tải áp lực từ dòng khách quá đông.