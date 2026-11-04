Khách sạn bốc cháy giữa lúc tuyết phủ dày

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua tại khách sạn Good Luck ở làng Dingboche, thuộc huyện Solukhumbu, Nepal.

Đây vốn là điểm dừng chân quen thuộc của những người tham gia hành trình trekking đến trại nền Everest - khu vực nằm dưới chân ngọn núi cao nhất thế giới.

Khách sạn bốc cháy giữa thời điểm tuyết rơi dày (Ảnh: Kathmandu Post).

Theo thông tin mới đây từ cảnh sát địa phương, đám cháy có thể bắt nguồn từ sự cố liên quan đến bình gas dùng trong nhà bếp. Phó Giám đốc cảnh sát Nabin Raja Budhathoki cho biết, cơ quan chức năng cần điều tra thêm để xác định nguyên nhân.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở lưu trú. Được biết, khách sạn này gồm 17 phòng, chuyên phục vụ cho người leo núi dừng chân tại Dingboche để thích nghi với độ cao trước khi tiếp tục hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới".

Hướng dẫn viên trekking Arjun Gurung - người có mặt tại hiện trường tiết lộ, đám cháy bắt đầu từ khu vực nhà bếp rồi nhanh chóng lan ra những nơi khác. Trong bếp có nhiều bình gas nên việc khống chế ngọn lửa gặp khó khăn.

Khách sạn nằm trên đường tới Everest bốc cháy, khách bị cháy hộ chiếu (Nguồn video: News).

“Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn khách sạn cháy”, ông Gurung kể.

Nam hướng dẫn viên cho biết, dù mọi người tìm cách hỗ trợ nhưng ngọn lửa lan quá nhanh. Công trình sử dụng nhiều vật liệu gỗ, trong đó có các hạng mục phục vụ cách nhiệt trong điều kiện giá rét, khiến đám cháy càng dễ lan rộng.

May mắn, toàn bộ khách lưu trú và nhân viên khách sạn đều được sơ tán an toàn. Chủ cơ sở - ông Kul Bahadur Tamang - xác nhận không có người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản được ghi nhận khá đáng kể. Theo một số nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc đăng tải ngày 2/11, một số du khách đi trekking có thể bị hư hại các giấy tờ cá nhân như hộ chiếu và trang thiết bị trong vụ cháy.

Du khách mắc kẹt giữa vùng núi cao vì tuyết rơi dày

Vụ cháy xảy ra trong điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực Everest. Tuyết bắt đầu rơi từ cuối tháng 10 và kéo dài trong những ngày sau đó. Lớp tuyết tích tụ tại làng Dingboche đã dày hơn 50cm, khiến việc di chuyển trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trước khi hỏa hoạn xảy ra, điểm lưu trú này vốn là nơi dừng chân của nhiều du khách muốn chinh phục Everest (Ảnh: Trip).

Nằm ở độ cao khoảng 4.410m so với mực nước biển, Dingboche là một điểm dừng chân quan trọng trên hành trình tới trại nền Everest. Những người tham gia thường nghỉ tại đây để cơ thể thích nghi với độ cao trước khi tiếp tục di chuyển lên những khu vực cao hơn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều du khách và hướng dẫn viên đang lưu trú tại các cơ sở trong làng để chờ thời tiết thuận lợi. Tuyết rơi dày khiến họ không thể tiếp tục hành trình lên núi, nhưng cũng khó di chuyển xuống những khu vực thấp hơn.

Ông Gurung cho biết đoàn của ông cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ đang chờ đợi thời tiết tốt hơn mới có thể di chuyển.

Được biết, Good Luck là một trong những khách sạn lâu năm ở làng Dingboche. Do vị trí thuận lợi nằm trên tuyến đường dẫn tới trại nền Everest nên những người muốn chinh phục đỉnh núi thường chọn nơi này dừng chân.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro mà du khách có thể đối mặt khi tham gia các hành trình khám phá vùng núi cao, nơi điều kiện thời tiết thay đổi nhanh và khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hộ còn hạn chế.

Khi một cơ sở lưu trú bị phá hủy giữa thời điểm tuyết rơi dày, thiệt hại không chỉ nằm ở tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển, giấy tờ và sự an toàn của những người đang ở cách xa các khu dân cư lớn.

Theo Kathmandu Post/ The Paper