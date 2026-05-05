Khách quốc tế mê bánh mì Việt, lập nhóm 200.000 người tìm quán ngon nhất

Hàng trăm nghìn người ngoại quốc bàn luận về bánh mì Việt Nam

Bánh mì - món ăn quen thuộc của người Việt - đang tạo nên sức hút đặc biệt với du khách quốc tế. Trên Facebook, thậm chí còn có một cộng đồng hơn 200.000 thành viên chỉ để bàn về bánh mì.

Điều đáng chú ý là phần lớn thành viên trong nhóm là người nước ngoài - những người không chỉ yêu thích mà còn dành thời gian tìm hiểu, chấm điểm và tranh luận khá chi tiết về món ăn Việt Nam tưởng chừng rất giản dị này.

Nhóm bàn về bánh mì Việt Nam có hơn 200.000 thành viên, chủ yếu là người ngoại quốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Cộng đồng mang tên "Vietnamese Banh Mi Appreciation Society" (Tạm dịch: Hội những người yêu thích bánh mì Việt Nam), được thành lập từ năm 2016. Sau gần một thập kỷ, nhóm đã phát triển thành một “diễn đàn thu nhỏ” dành riêng cho bánh mì Việt.

Thành viên của nhóm bao gồm du khách quốc tế, những người chuẩn bị đến Việt Nam, cùng một bộ phận người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Không giống các nhóm ẩm thực đa dạng khác, cộng đồng này gần như chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất là bánh mì. Từ việc chia sẻ trải nghiệm, gợi ý địa chỉ quán ngon đến những bài viết chấm điểm chi tiết, mọi nội dung đều tập trung vào bánh mì, từ lớp vỏ giòn, phần nhân, độ cân bằng hương vị cho đến mức giá.

Các thành viên trong nhóm chia sẻ về những điểm bán bánh mì ngon (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhóm này còn sử dụng hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ bánh mì tại Miss Universe 2018 làm ảnh đại diện - như một cách gợi nhắc món ăn này từng xuất hiện trên sân khấu quốc tế.

Mỗi ngày, nhóm ghi nhận nhiều bài đăng mới, cho thấy mức độ hoạt động sôi nổi và ổn định. Không ít thành viên đầu tư kỹ lưỡng cho bài viết của mình với hình ảnh rõ ràng, địa chỉ cụ thể và những nhận xét tỉ mỉ.

Một bài đăng trong nhóm chia sẻ trải nghiệm tại một tiệm bánh mì ở Australia: “Tôi gọi bánh mì heo quay giòn, còn con gái tôi chọn bánh mì thịt heo băm. Hai hương vị khác nhau nhưng đều rất ngon.

Phần của tôi giá 12 USD (khoảng 315.000 đồng), phần của con gái 8 USD (khoảng 210.000 đồng), cà phê Việt Nam 6,5 USD (khoảng 170.000 đồng). Tất cả đều đáng tiền và nhiều đến mức khó ăn hết trong một lần”.

Bài viết chấm món ăn 9/10 điểm. Không ít thành viên cho biết họ sẵn sàng đi xa, thậm chí ở nước ngoài, chỉ để thử một tiệm bánh mì được gợi ý trong nhóm.

Ở nhóm này, các thành viên không chỉ dừng ở cảm nhận chung mà còn đi sâu vào từng yếu tố như vỏ bánh, nhân, đồ ăn kèm hay mức giá có tương xứng với chất lượng hay không.

Phần bình luận cũng sôi nổi không kém, với những tranh luận xoay quanh từ việc có nên cho pate, ăn ớt hay không đến lựa chọn loại thịt nào là “chuẩn vị”. Thậm chí, một cuộc tranh luận đã nổ ra khi có tiệm bánh mì ở nước ngoài cho thêm củ dền vào nhân, bên cạnh củ cải trắng và cà rốt ngâm chua.

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều thành viên còn chia sẻ và tìm những tiệm bánh mì Việt ngon ở nước ngoài. Từ những gợi ý đó, một “bản đồ bánh mì” dần hiện ra, trải dài qua nhiều quốc gia, cho thấy món ăn này đã lan xa và tạo dấu ấn ở khắp nơi trên thế giới.

Nhóm còn đánh giá, chấm điểm về nhiều cửa hàng bánh mì ở nước ngoài (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc có cả một cộng đồng quốc tế cùng quan tâm đến bánh mì cho thấy sức hút của món ăn không chỉ nằm ở hương vị. Đó còn là cách bánh mì được nhìn nhận như một phần của ẩm thực Việt - món ăn giản dị nhưng đa dạng và để lại dấu ấn riêng biệt.

Bánh mì Việt Nam nhiều lần lọt bảng xếp hạng quốc tế

Bánh mì từ lâu đã là một dấu ấn nổi bật của ẩm thực Việt và liên tục được xướng tên trên các bảng xếp hạng quốc tế. Trong danh sách “Top 100 món Việt Nam” do Taste Atlas công bố hồi đầu năm nay, bánh mì heo quay đã vượt qua nhiều món quen thuộc để vươn lên vị trí số một.

Không dừng lại ở đó, bánh mì Việt cũng góp mặt trong danh sách 25 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới do CNN - kênh truyền hình của Mỹ - công bố vào tháng 4, trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Theo CNN, từ nền tảng bánh mì, người Việt đã biến tấu linh hoạt để tạo ra nhiều phiên bản đa dạng, từ nhân thịt heo truyền thống đến gà xào sả hay đậu phụ, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau.

Bánh mì Việt Nam nhiều lần lọt các bảng xếp hạng quốc tế (Ảnh: Mộc Khải).

Sức hấp dẫn của bánh mì vì thế không chỉ thể hiện qua các bảng xếp hạng mà còn được cảm nhận rõ qua trải nghiệm của du khách.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, Shane Moxom - một du khách Australia - đã có 7 ngày ở TPHCM và gần như sáng nào cũng bắt đầu ngày mới bằng bánh mì. Điều khiến anh bất ngờ là dù ăn bánh mì liên tục, anh vẫn không cảm thấy ngán.

Theo Shane, mỗi tiệm lại mang đến một hương vị khác nhau, từ cách tẩm ướp thịt đến nước sốt. Chính sự đa dạng này khiến hành trình thưởng thức bánh mì trở thành một trải nghiệm thú vị.

“Từ những xe đẩy ven đường đến các tiệm nhỏ trong hẻm, mỗi ổ bánh đều mang một hương vị khác biệt, nhưng điểm chung là khiến tôi ăn hoài không chán”, Shane chia sẻ.

Trong khi đó, Emma Russ - một người Pháp đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 2 năm - xem bánh mì như một lựa chọn quen thuộc mỗi tuần. Cô đặc biệt yêu thích bánh mì bò nướng vì hương vị đậm đà.

Với Emma, điểm khác biệt lớn nhất giữa bánh mì ở Việt Nam và bánh mì ở quê hương cô nằm ở sự cân bằng: Rau, thịt và nước sốt hòa quyện, tạo nên một tổng thể hài hòa mà khó tìm thấy ở quê nhà.

Nếu Shane và Emma đại diện cho những người yêu thích bánh mì trong hành trình trải nghiệm, thì Christian Weizenegger - một người Đức - lại tiếp cận món ăn này theo cách khác: Biến nó thành một hành trình khám phá dài hơi.

Rời công việc ổn định tại Đức, Christian đến Việt Nam và bắt đầu ghi lại hành trình “săn bánh mì” - hành trình thưởng thức nhiều loại bánh mì ở Việt Nam. Anh đã thử qua bánh mì ở nhiều địa phương, từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Phú Quốc (An Giang), nhưng vẫn đánh giá cao nhất bánh mì ở TPHCM nhờ sự đa dạng và cân bằng hương vị.

Không ít khách nước ngoài cho biết họ ăn bánh mì liên tục nhiều ngày nhưng không thấy ngán (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Christian, yếu tố quan trọng nhất của một ổ bánh mì ngon không nằm ở lượng thịt, mà là sự hài hòa giữa các thành phần. Pate, độ giòn của bánh, độ tươi của rau và cách nêm nếm - tất cả đều phải vừa đủ, hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn.

So với sandwich ở châu Âu, anh cho rằng bánh mì Việt có nhiều lớp hương vị hơn và được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Chính sự cầu kỳ trong cái giản dị này đã khiến món ăn trở nên đặc biệt.

Từ những bảng xếp hạng quốc tế đến trải nghiệm cá nhân của du khách, có thể thấy bánh mì Việt không chỉ là một món ăn tiện lợi. Đó còn là câu chuyện về sự sáng tạo, khả năng dung hòa văn hóa và cách một món ăn đường phố có thể chinh phục thực khách ở khắp nơi trên thế giới.