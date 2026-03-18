Khách phát hiện kim tiêm nghi đã qua sử dụng trong đĩa hải sản ở Thái Lan

Tờ Thaiger cho biết, vụ việc được chia sẻ bởi tài khoản có tên Huang Xiaoting (黃小婷) trong một nhóm về du lịch ở Thái Lan vào ngày 17/3.

Theo nội dung bài đăng, chuyến đi Thái Lan được gia đình tổ chức để mừng sinh nhật em trai, với tổng cộng 8 người gồm 5 người lớn và 3 trẻ em.

Gia đình này cho biết đã dùng buffet (tiệc tự chọn) hải sản tại khách sạn ở Phuket trong khoảng một giờ. Họ cùng ăn một đĩa chứa tôm và nghêu. Sau khi ăn gần hết, gia đình bất ngờ phát hiện một vật được cho là kim tiêm đã qua sử dụng nằm trong đĩa.

“Chúng tôi gắp tôm bằng kẹp, mỗi lần một hoặc hai con. Khi ăn xong mới thấy vật lạ trong đĩa”, người đăng chia sẻ.

Đầu kim tiêm được phát hiện trên đĩa thức ăn (Ảnh: Huang Xiaoting).

Ngay sau đó, gia đình đã báo cho nhân viên phục vụ. Chiếc đĩa được thu lại, nhưng trước đó họ đã kịp chụp ảnh làm bằng chứng và quyết định không ăn thêm.

Theo phản ánh, nhân viên và quản lý khách sạn đã tiếp nhận sự việc. Phía khách sạn đề nghị giảm 50% chi phí bữa ăn và hứa sẽ cập nhật kết quả kiểm tra vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, gia đình từ chối đề nghị này.

“Chúng tôi không cần giảm giá, chỉ muốn biết vì sao một chiếc kim tiêm lại xuất hiện trong đĩa thức ăn”, người đăng nêu rõ.

Người này cũng nhấn mạnh đây không phải sự cố thông thường như phát hiện côn trùng hay dị vật kim loại trong đồ ăn, mà là vật dụng y tế có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Sau sự việc, chị Huang Xiaoting đã hỏi ý kiến cộng đồng về các bước cần làm để bảo vệ sức khỏe, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh. Gia đình cũng đề nghị nhà hàng gửi vật thể nghi là ống tiêm đi kiểm tra, nhưng chưa rõ quy trình tiếp theo.

Trước đó, một khách hàng được cho là đã bị thương khi phát hiện mảnh kính trong món mì spaghetti tại một chuỗi pizza nổi tiếng ở Thái Lan. Người này cắn phải các mảnh kính do nhầm với thịt xông khói giòn, dẫn đến bị rách miệng và tay khi lấy ra.

Tháng 10/2018, tại Australia, hàng loạt siêu thị buộc phải thu hồi dâu tây sau khi phát hiện kim khâu bị cắm trong quả. Trước đó, năm 2015 tại Nhật, một khách hàng của chuỗi McDonald's phát hiện mảnh nhựa trong kem và một trường hợp khác có răng người trong suất khoai tây chiên, khiến hãng phải xin lỗi và siết chặt kiểm soát.

Vụ việc kim khâu trong dâu tây ở Australia từng gây hoang mang thời gian dài (Ảnh: 7 News).

Năm 2021, một gia đình ở Anh phản ánh phát hiện đầu chuột trong ổ bánh mì sandwich mua tại siêu thị, gây chấn động dư luận.

Tại Mỹ, nhiều vụ việc tương tự cũng được ghi nhận, trong đó có trường hợp khách hàng phát hiện lưỡi dao cạo trong bánh mì hay đinh kim loại trong đồ ăn nhanh, buộc doanh nghiệp phải thu hồi sản phẩm và điều tra nguyên nhân.

Tại Ireland, cơ quan an toàn thực phẩm nước này từng tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về dị vật trong thực phẩm. Trong đó có các trường hợp như móng tay người trong suất ăn mang đi, đầu lọc thuốc lá trong túi khoai tây chiên hay côn trùng sống trong món tráng miệng.

Cơ quan chức năng ở New Zealand cũng ghi nhận các trường hợp như lưỡi kim loại trong bánh mì cuộn, khóa kéo trong súp, hoặc kim loại và nhựa lẫn trong thịt sống.

Những sự cố này cho thấy dị vật có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ sản xuất, đóng gói đến chế biến và phục vụ.

Theo khuyến cáo, khi phát hiện dị vật trong thức ăn, cần ngừng sử dụng ngay, giữ lại bằng chứng (hình ảnh, mẫu vật nếu có) và thông báo cho cơ sở cung cấp hoặc cơ quan chức năng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo những vật sắc nhọn hoặc vật dụng đã qua sử dụng có thể gây tổn thương hoặc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, do đó việc kiểm tra thực phẩm trước khi ăn và lựa chọn cơ sở uy tín là rất quan trọng.