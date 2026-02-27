Khách kể chuyện đi dạo một mình ở bãi biển tại Triều Tiên lúc 2h sáng

Triều Tiên hiện vẫn thu hút du khách bằng khu nghỉ dưỡng ven biển mới. Đó là khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma mở cửa hồi tháng 6/2025, tọa lạc gần một sân bay ở tỉnh Kangwon.

Với hơn 40 khách sạn và các cơ sở giải trí, khu nghỉ dưỡng có sức chứa lên tới hơn 20.000 khách. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy ngành du lịch nước này.

Blogger du lịch người Nga Daria Zubkova là một trong những du khách có dịp tới đây trải nghiệm. Cô bắt đầu hành trình từ thành phố Saint Petersburg đến Vladivostok (Nga), rồi tiếp tục bay sang Bình Nhưỡng. Sau 3 ngày lưu lại thủ đô, cô nghỉ tại khu resort trải dài khoảng 4km bờ biển phủ cát trắng.

Khu vui chơi giải trí bên trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Getty).

Nữ du khách Nga khẳng định, suốt chuyến đi cô không gặp bất cứ trở ngại nào hay có điều gì nguy hiểm.

Khi đi trên bãi biển, Daria thường có người đi cùng. Các nhân viên trong khách sạn đi bộ cùng cô, trò chuyện hoặc lùi về phía sau. Họ giải thích rằng lo khách có thể bị lạc nên sẽ đồng hành.

Tuy nhiên đôi khi cô vẫn có thể đi một mình đặc biệt là về đêm khuya. Cô rời khỏi khách sạn lúc 2h sáng, đi bộ gần khách sạn hoặc dạo bước bên bờ biển, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Về ẩm thực, Daria cho biết, trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng có nhiều nhà hàng với thực đơn phong phú. Có nhiều loại thịt để khách lựa chọn như vịt, thỏ hay các loại cá. Chất lượng dịch vụ khá tốt vì nhân viên luôn muốn khách thấy hài lòng.

Nữ blogger cũng ấn tượng với cơ sở hạ tầng mới hoàn toàn, được mô tả “rất hiện đại”. Nội thất trang trí đẹp và có đài phun nước bên trong khách sạn.

Một du khách Nga khác, chị Anastasiya Samsonova, cũng trở về sau một tuần nghỉ dưỡng ở Triều Tiên và bày tỏ sự hài lòng. Cô ấn tượng với khách sạn mới tinh, cơ sở hạ tầng phát triển.

“Thành thật mà nói, chúng tôi thích nơi này”, chị Anastasiya nói.

Chia sẻ về lý do muốn tới Triều Tiên, Anastasiya cho biết cô muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân tại đây. Sau một tuần trải nghiệm, cô gái Nga cảm thấy hoàn toàn tự do được khám phá.

Theo tìm hiểu, tour đưa khách Nga tới Triều Tiên 7 ngày có giá khoảng 2.000 USD, bao gồm các dịch vụ ăn uống, chỗ ở, vé máy bay (không bao gồm các dịch vụ giải trí bổ sung).

Vị đại diện văn phòng tại Moskva của công ty lữ hành Vostok Intur nhận định, Triều Tiên là một trong những điểm đến thu hút khách Nga.

Nữ du khách người Anh đã tới Triều Tiên 30 lần (Ảnh: Zoe Stephens).

“Triều Tiên là một đất nước tuyệt vời, không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây là quốc gia mà bạn sẽ không thấy bất kỳ biển quảng cáo nào trên đường phố. Và nơi đây rất sạch, thậm chí cả mặt đường nhựa cũng được rửa sạch”, Giám đốc Irina Kobeleva hào hứng chia sẻ.

Trước đó, nhiều du khách tới Triều Tiên bằng cách tham gia giải chạy Bình Nhưỡng. Đây là cách họ được tận mắt chứng kiến thành phố, tìm hiểu cuộc sống người dân địa phương theo cách chân thực nhất.

Zoe Stephens, một du khách người Anh đã tới Triều Tiên 30 lần và từng làm hướng dẫn viên cho nhiều đoàn khách từ Anh, Đức, Hà Lan và Australia. Cô khẳng định đất nước này hoàn toàn bình thường và thường xuyên đăng tải các vlog ghi lại hình ảnh tại thủ đô Bình Nhưỡng lên trang cá nhân.