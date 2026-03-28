Khách đổ đến chụp ảnh quá đông, dân khu nhà giàu ở Anh kêu trời vì xáo trộn

Vào mùa xuân, các con phố ở khu vực Notting Hill (Anh) nổi tiếng với những hàng cây hoa anh đào bung nở rực rỡ, thu hút hàng nghìn du khách đổ về tham quan và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Trong đó, những đoạn đường có cây anh đào cổ thụ là điểm dừng chân lý tưởng cho các cô gái muốn có ảnh đẹp để chia sẻ trên mạng xã hội.

Du khách tạo dáng suốt cả ngày ảnh hưởng đến cuộc sống người dân (Ảnh: Tony Kershaw).

Lượng khách đổ về đông gây lộn xộn, ồn ào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Các chủ nhà sống tại khu vực này liên tục phàn nàn do phiền toái nảy sinh.

Giá trị của các căn nhà ở Notting Hill khoảng 1,2 triệu bảng Anh (36 tỷ đồng). Phần lớn cư dân đều khá giả, họ lựa chọn sinh sống tại đây để tận hưởng không gian yên tĩnh, riêng tư. Khi hoa anh đào nở, cuộc sống của các gia đình bị xáo trộn.

Một cư dân địa phương chia sẻ: "Chúng tôi đã sống ở đây 12 năm. Tình trạng khách du lịch đổ đến nhiều khiến mọi người mệt mỏi".

Chị Shaun (39 tuổi), một người dân đi ngang qua khu vực, cho biết thường ngày nơi đây khá vắng vẻ, ít người qua lại, không gian yên bình. Khi hoa anh đào nở, có quá nhiều người kéo đến chụp ảnh.

"Nếu sống trong những căn nhà trên con phố này, chắc chắn tôi cũng khó chịu", chị nói.

Nhiều bạn trẻ thuê nhiếp ảnh gia đi cùng để chụp ảnh (Ảnh: The Sun).

Để có được những bức ảnh ưng ý, không ít du khách sẵn sàng thuê nhiếp ảnh gia đồng hành suốt cả ngày.

Nhiếp ảnh gia Mira Malovana cho biết: "Người dân địa phương không hài lòng do lượng khách tăng đột biến. Thậm chí, có chủ nhà phải gõ mạnh vào cửa sổ, ngăn du khách trèo lên lan can".

Một số du khách thoải mái di chuyển giữa lòng đường, tạo dáng trên vỉa hè, ảnh hưởng việc đi lại của các phương tiện giao thông và đội ngũ vận chuyển hàng hoá.

Một góc phố rợp hoa anh đào hút các bạn trẻ đến chụp (Ảnh: Tony Kershaw)

Trước đây, cư dân ở Notting Hill từng phải đối mặt với nỗi khổ sở sau khi bộ phim "Notting Hill" được trình chiếu hồi năm 1999.

Đây là bộ phim hài - lãng mạn kể về chuyện tình yêu giữa một anh chàng là chủ tiệm sách bình thường và một nữ minh tinh điện ảnh. Hai người tình cờ gặp nhau ở đây rồi nảy sinh tình cảm.

Sau khi công chiếu, người hâm mộ liên tục kéo đến Notting Hill chụp ảnh khiến cư dân ở đây không hài lòng. Không chịu đựng được sự ồn ào, nhiều hộ dân sơn tường nhà thành màu đen để ngăn các bạn trẻ đổ về đây.