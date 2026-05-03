Khách đi chơi dịp nghỉ lễ ngủ vạ vật chật kín nhà vệ sinh ở Trung Quốc

Trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, núi Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đón lượng du khách đông đảo.

Nhiều người lựa chọn khởi hành từ buổi tối, leo núi trong đêm để kịp chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh trên đỉnh. Nửa đêm, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, nhiệt độ giảm sâu khiến du khách phải tìm chỗ ngủ.

Do không đặt phòng trước, họ phải ngủ tạm trong nhà vệ sinh công cộng hoặc trả tiền để trú chân trong quán ăn, nhà hàng.

Khách ngủ tạm trong nhà vệ sinh vì không đặt phòng (Ảnh: HK).

Một số du khách cho biết, các nhà vệ sinh trong tình trạng quá tải, chật kín người. Những khoảng trống nhỏ dưới bồn rửa mặt cũng được tận dụng làm chỗ nằm tạm. Do lượng khách quá đông, nhiều người phải xếp hàng tới 30 phút mới có thể sử dụng nhà vệ sinh.

Chị He, một nữ du khách, chia sẻ ban đầu chị dự định leo xuyên đêm để kịp lên đỉnh núi Thái Sơn vào lúc bình minh. Nhận thấy thời tiết có mưa, chị quyết định quay trở lại chân núi để đảm bảo an toàn.

Bước chân vào nhà vệ sinh, nữ du khách nhìn thấy nhiều bạn trẻ nằm, ngồi la liệt trong nhà vệ sinh, không còn một chỗ trống.

Nắm bắt được nhu cầu của khách, một số cửa hàng cung cấp dịch vụ cho thuê giường xếp với giá khoảng 60 tệ (hơn 210.000 đồng). Bên cạnh đó, một số khách sạn trên núi tận dụng cả khu vực sảnh để bán chỗ ngủ, với mức giá khoảng 100 tệ mỗi người (350.000 đồng).

Nhà vệ sinh chật kín chỗ (Ảnh: HK).

Một nhà hàng bán chỗ ngủ qua đêm với giá 60 tệ (210.000 đồng) kèm thiết bị sưởi ấm và sạc điện thoại. Trong trường hợp chỉ mua mì ăn liền với giá 15 tệ (hơn 52.000 đồng), khách được ngồi 30 phút rồi nhường chỗ cho những người khác.

Nhân viên tại khu thắng cảnh núi Thái Sơn cho biết, lượng khách đổ về địa danh này tham quan tăng cao vào dịp Quốc tế Lao Động. Trời đổ mưa vào đêm 2/5 khiến cơ hội ngắm được bình minh trên đỉnh rất thấp.

Vì vậy, du khách được khuyến cáo nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết, đồng thời chuẩn bị sẵn áo ấm, áo mưa hoặc các vật dụng che chắn cần thiết. Chuyện khách ngủ đêm trong nhà vệ sinh, nhân viên này chưa nắm được sự việc.

Theo Cơ quan Quản lý Di trú Quốc gia (NIA), trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày bắt đầu từ 1/5, dự kiến trung bình mỗi ngày có 2,25 triệu người xuất và nhập cảnh ở Trung Quốc, ngày cao điểm có thể lên đến 2,4 triệu người.