Khách bất ngờ tự lao vào cửa kính của nhà hàng, tử vong vì mất nhiều máu

Cảnh sát tại Phuket (Thái Lan) cho biết, khoảng 22h30 ngày 11/12, một vị khách người Australia có biểu hiện bất thường khi dùng bữa tại nhà hàng Cappadocia Turkish. Hành vi lạ của vị khách khiến một số thực khách ngồi gần đó phải rời đi.

Khách lao vào cửa kính của nhà hàng, tử vong tại chỗ vì mất nhiều máu (Nguồn: Daily Mail).

Theo các nhân chứng, vị khách ngồi ăn một mình. Sau đó, người đàn ông liên tục ôm đầu, hét lớn rồi chạy thẳng về phía cửa kính. Nhân viên nhà hàng giật mình khi thấy người này đâm mạnh vào tấm kính rồi hét lên.

Cú va chạm mạnh khiến cửa kính vỡ tung. Du khách người Australia ngã gục bên ngoài nhà hàng. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa kính của nhà hàng bị vỡ nát, trên sàn có một vũng máu lớn.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường (Ảnh cắt từ video.

Vị khách ngoại quốc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chalong. Tuy nhiên người này đã tử vong do mất máu nghiêm trọng vì một vết cắt sâu ở chân phải.

Cảnh sát đã rà soát camera an ninh bên trong nhà hàng và chưa nhận thấy các tác động bên ngoài khiến vị khách có hành vi bất thường.

Vụ việc vẫn được cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân. Hiện danh tính nạn nhân chưa được công bố, chưa rõ gia đình nạn nhân được thông báo hay chưa. Bộ Ngoại giao Australia cũng được liên hệ để phối hợp xử lý các thủ tục liên quan.

Trong nhiều năm trở lại, Phuket đã trở thành điểm đến phổ biến và quan trọng với khách Australia. Du khách từ "xứ sở chuột túi" thường nằm trong nhóm những thị trường quốc tế gửi khách tới Phuket đông nhất.

Nhiều nguyên nhân khiến đảo ngọc của Thái Lan thu hút khách Australia nhờ bãi biển đẹp, chi phí phải chăng, văn hóa sôi động và vị trí địa lý thuận lợi. Khách từ Australia có thể dễ dàng đặt chuyến bay thẳng tới Phuket và ngược lại.