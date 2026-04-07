Hơn 500 vận động viên toàn quốc thi Lân Sư Rồng tại Đà Lạt

Ngày 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Liên đoàn Lân Sư Rồng thông tin về giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026.

Đây là sự kiện thể thao - văn hóa quy mô quốc gia, nhằm tôn vinh nghệ thuật truyền thống và tạo điểm nhấn thu hút du lịch độc đáo của địa phương. Giải đấu quy tụ nhiều đoàn mạnh đến từ các địa phương như Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Đồng Nai, TPHCM, Vĩnh Long.

Màn trình diễn lân sư rồng ở quảng trường Lâm Viên (Ảnh: Trần Nguyên).

Bên cạnh đó, đoàn Quân khu 3 cũng góp mặt, tạo thêm sự đa dạng về lực lượng tham gia. Đơn vị chủ nhà tỉnh Lâm Đồng có 3 đội tham dự gồm Long Shen Đà Lạt, Thiên Minh Đà Lạt và Style 2D Đà Lạt.

Tại giải đấu, các đội sẽ tranh tài ở 3 nội dung chuyên môn gồm lân lên mai hoa thung (biểu diễn kỹ thuật trên hệ thống cọc cao), lân địa bửu (biểu diễn mặt đất) và múa rồng. Theo kế hoạch, chiều 8/4, các đội sẽ tham gia diễu hành tại Quảng trường Lâm Viên trước khi bước vào thi đấu.

Giải kéo dài đến ngày 10/4, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tổ chức giải tại không gian mở như Quảng trường Lâm Viên giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi, cổ vũ, tạo không khí lễ hội sôi động, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch.