Hơn 14 tỷ đồng tu sửa cấp thiết khu tháp cổ nghìn tuổi "mưa lớn là ngập"

Ngày 1/5, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này vừa phê duyệt chủ trương đầu tư tu sửa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng (gọi chung là khu tháp cổ Vĩnh Hưng) tại xã Châu Thới.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 14,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, thực hiện giai đoạn 2026-2028.

Toàn cảnh khu tháp cổ Vĩnh Hưng (Ảnh: CTV).

Mục tiêu của tỉnh Cà Mau đặt ra là trùng tu, khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích do tác động của thời gian, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và biến đổi khí hậu; giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị khu tháp cổ Vĩnh Hưng.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống hào rãnh ngăn nước, tiêu thoát nước khu vực tháp cổ và xung quanh khuôn viên di tích; triển khai công tác chống xâm thực của thiên nhiên trên phần nền khu di tích, công trình tháp cổ; xây dựng nhà bao che khu tháp cổ với kết cấu bền vững, thẩm mỹ phù hợp.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khu di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng nơi có tháp cổ nghìn năm tuổi (thường gọi tháp cổ Vĩnh Hưng) được phát hiện năm 1911. Khu tháp cổ này nằm trong mặt bằng rộng hàng chục mét vuông, thấp xuống gần 1m so với nền sân di tích hiện hữu.

Qua kiểm tra của ngành chức năng, do mặt nền thấp, khi có mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ, kết hợp thủy triều dâng cao, khuôn viên xung quanh tháp cổ (khu vực đã được khảo sát, khai quật có diện tích khoảng 1.100m2) sẽ bị ngập nước, từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới sự tồn tại của di tích đặc biệt này.

Tháp cổ Vĩnh Hưng hơn nghìn năm tuổi, được xác định thuộc nền văn hóa Óc Eo duy nhất còn sót lại ở Tây Nam bộ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ngành văn hóa tỉnh Cà Mau, tháp cổ Vĩnh Hưng là một kiến trúc thuộc nền văn hóa Óc Eo duy nhất còn sót lại ở Tây Nam bộ. Khu di tích cũng là một trong những điểm du lịch có tiếng ở tỉnh này.

Tháp cổ Vĩnh Hưng có diện tích bình diện khá lớn và được xây cao hơn 10m. Tháp có hình vuông, có bẻ góc phía trước và phía sau. Tháp không xây giật cấp, xây trụ, cột giả, không có vết tích của các đồ án trang trí hoa văn bên ngoài cũng như trước cửa tháp, không có cửa giả ở các mặt lưng, mặt hông.

Qua các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, có thể khẳng định trên vùng đất Vĩnh Hưng từng có một di tích cư trú của cộng đồng cư dân cổ có niên đại khởi điểm từ khoảng thế kỷ IV, thuộc phạm trù văn hóa Óc Eo.

Niên đại khởi điểm của di tích khảo cổ Vĩnh Hưng đồng đại với một số di tích đã phát hiện ở Nam bộ. Trải qua thời gian với biết bao biến động thăng trầm theo dòng chảy của lịch sử, ngôi tháp cổ luôn được người dân coi trọng, gìn giữ và bảo tồn, coi đó là một bộ phận cấu thành nên đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư.

Tháp cổ Vĩnh Hưng đã qua 3 lần khai quật. Trong hàng trăm hiện vật được phát hiện tại di tích có bộ sưu tập cổ vật bằng đồng (năm 2002) được đánh giá vào loại hiếm và rất giá trị. Đây cũng là bộ sưu tập tượng đồng nhiều nhất đến nay được ghi nhận ở các công trường khai quật khảo cổ học khu vực phía Nam.

Cổ vật có nhiều tượng đồng với hoa văn tinh xảo, kỹ thuật chế tác điêu luyện và mang đậm dấu ấn văn hóa của nền văn minh sông Hằng (Ấn Độ). Đặc biệt, có 5 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm: Tượng nữ thần Lakshmi, tượng thần Sadashiva, đầu tượng thần Siva, tượng nam thần, phù điêu nữ thần Uma bằng đá (sa thạch).