Hiện tượng hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời Anh, cơ quan phát cảnh báo

Dịp này, người dân tại nhiều khu vực ở Anh đã được chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang Bắc bán cầu với những dải ánh sáng xanh, hồng và tím rực rỡ trên bầu trời đêm.

Theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office), hiện tượng này xảy ra do bão địa từ mạnh xuất phát từ hoạt động gia tăng của mặt trời. Nhờ đó, cực quang - vốn chỉ thường xuất hiện ở những vùng gần Bắc Cực - đã có thể quan sát được trên diện rộng khắp nước Anh.

Hiện tượng cực quang rực rỡ trên bầu trời (Ảnh: Reuters).

Nhiều hình ảnh được ghi lại cho thấy cực quang xuất hiện tại Scotland, Bắc Ireland, xứ Wales và kéo dài đến nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Đông, miền Nam cũng như Tây Nam nước Anh. Met Office cho biết, ánh sáng cực quang thậm chí còn được ghi nhận ở xa hơn, tới tận miền Bắc Italy.

Nguyên nhân của hiện tượng hiếm gặp này là do mặt trời phóng ra một lượng lớn hạt mang điện. Khi các hạt này va chạm với từ trường Trái Đất, chúng tạo ra những màn ánh sáng nhiều màu sắc trên bầu trời đêm.

Đại diện Met Office cho biết, hiện tượng cực quang có thể còn tiếp diễn trong tối 20/1, đặc biệt tại Scotland, một số khu vực Bắc Ireland và miền Bắc nước Anh nếu thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, mây và mưa có thể khiến việc quan sát gặp khó khăn ở nhiều nơi.

Hình ảnh cực quang chụp từ Lytham St Annes, Lancashire (Ảnh: Dave Nelson).

Đơn vị cũng cho biết hiện tượng cực quang lần này đi kèm với "cảnh báo đỏ" về bão địa từ - mức cảnh báo cao nhất trong lĩnh vực thời tiết không gian. Những cơn bão như vậy có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, vệ tinh, định vị và thông tin liên lạc vô tuyến, thậm chí làm gián đoạn nguồn điện tại một số khu vực.

Tuy nhiên, mặt tích cực là bão địa từ mạnh cũng tạo điều kiện để cực quang xuất hiện rõ ràng và lan rộng tới nhiều khu vực hiếm khi quan sát được hiện tượng này.

Theo khuyến cáo, thời điểm dễ quan sát cực quang nhất thường rơi vào khoảng gần nửa đêm. Để nhìn rõ hơn, người dân nên tránh những khu vực có nhiều ánh đèn, di chuyển ra không gian tối và để mắt làm quen dần với bóng tối.

Cực quang trên bầu trời nước Anh (Ảnh: Andrew Teebay Liverpool Echo).

Các nhà khoa học giải thích, màu sắc của cực quang phụ thuộc vào loại khí trong bầu khí quyển. Khí oxy tạo ra ánh sáng xanh lục, màu thường thấy nhất, trong khi khí nitơ tạo ra các sắc tím, xanh lam và hồng.

Dù cường độ được dự báo sẽ giảm trong những ngày tới, hiện tượng này vẫn mang đến cho người dân Anh cơ hội hiếm hoi được tận mắt chiêm ngưỡng một trong những màn trình diễn thiên nhiên kỳ thú nhất trên bầu trời đêm.