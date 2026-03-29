Hàng triệu du khách xếp hàng chờ hôn một hòn đá kỳ lạ ở châu Âu mỗi năm

Truyền thuyết về “món quà hùng biện”

Theo trang chính thức của khu di tích, đá Blarney được gắn vào phần tường cao của lâu đài từ khoảng năm 1446, khi công trình được xây dựng lại bởi lãnh chúa Cormac MacCarthy.

Hòn đá này còn được gọi là “Stone of Eloquence” - tạm dịch là “Viên đá của sự hùng biện”. Truyền thuyết địa phương kể rằng bất kỳ ai hôn vào đá đều sẽ nhận được “gift of the gab”, tức khả năng nói chuyện trôi chảy, cuốn hút và đầy sức thuyết phục.

Hằng năm, có hàng triệu du khách xếp hàng chờ hôn viên đá Blarney (Ảnh: Business Insider).

Dù nguồn gốc chính xác của truyền thuyết vẫn còn gây tranh cãi, sức hấp dẫn của nó đã khiến nơi đây trở thành điểm hành hương đặc biệt. Theo trang Gardens of Ireland, mỗi năm có hàng triệu du khách đổ về chỉ để trải nghiệm nghi thức độc đáo này.

Không giống những điểm tham quan thông thường, việc hôn đá Blarney đòi hỏi du khách phải vượt qua một thử thách không nhỏ.

Hòn đá nằm trên đỉnh tòa lâu đài, và để chạm môi vào đá, du khách phải nằm ngửa người ra phía sau, giữ chặt thanh sắt an toàn trong khi một nhân viên hỗ trợ phía sau.

Bề mặt một phần viên đá trở nên trơn láng sau khi có quá nhiều người hôn (Ảnh: Srleffler).

Theo nhiều trang du lịch, trước đây trải nghiệm này từng bị xem là khá nguy hiểm, nhưng hiện nay đã được lắp đặt hệ thống bảo vệ để đảm bảo an toàn.

Dù vậy, cảm giác “treo mình giữa không trung” vẫn khiến không ít người e ngại. Chính yếu tố này lại càng khiến trải nghiệm trở nên hấp dẫn, mang tính thử thách và đáng nhớ.

Vì sao hằng năm có hàng triệu người cùng hôn một viên đá? (Video: CuriouCity).

Lâu đài hơn 600 năm tuổi giữa thiên nhiên Ireland

Quần thể lâu đài và vườn Blarney (Blarney Castle and Gardens) không chỉ nổi tiếng nhờ hòn đá huyền thoại mà còn là một quần thể du lịch rộng lớn với lịch sử kéo dài hàng thế kỷ.

Theo trang Audiala, lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 15, thay thế cho các công trình trước đó và đã trải qua nhiều biến động lịch sử.

Khuôn viên xung quanh lâu đài rộng hàng chục hecta, bao gồm vườn cây, đường dạo ven hồ, hang động và khu “vườn độc” (poison garden) trồng các loài thực vật nguy hiểm.

Du khách có thể dành 2-3 tiếng để tham quan toàn bộ khu vực, từ leo lên tháp cổ, khám phá các căn phòng thời trung cổ đến tản bộ trong không gian xanh đặc trưng của Ireland.

Từ trung tâm thành phố Cork, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến đây bằng ô tô với thời gian chỉ khoảng 15 phút hoặc lựa chọn xe buýt đến làng Blarney, sau đó đi bộ một quãng ngắn là tới cổng khu di tích.

Theo trang chính thức của lâu đài Blarney, khu di tích mở cửa quanh năm, thường đón khách từ 9h đến 17h. Khu tham quan sẽ đóng cửa hoàn toàn trong hai ngày 24 và 25/12 hằng năm.

Quần thể lâu đài và vườn Blarney (Ảnh: Discovery UK).

Mức giá tham quan khoảng 23 euro (khoảng 690.000 đồng) đối với người lớn, 18 euro (khoảng 540.000 đồng) cho sinh viên và người cao tuổi, 11 euro (khoảng 328.000 đồng) cho trẻ em.

Theo nhiều chuyên trang du lịch, lâu đài Blarney thường xuyên nằm trong danh sách những điểm đến kỳ lạ nhất thế giới - nơi mà yếu tố huyền bí và trải nghiệm độc đáo quan trọng không kém cảnh quan.

Trong bối cảnh du lịch hiện đại, khi du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, đá Blarney vẫn giữ được sức hút sau hơn 600 năm tồn tại.

Không ai có thể khẳng định việc hôn hòn đá có thực sự giúp con người nói chuyện hay hơn hay không. Nhưng rõ ràng, chính câu chuyện xung quanh nó đã khiến nơi đây trở thành một biểu tượng văn hóa - du lịch độc đáo của Ireland, nơi mỗi du khách đều muốn một lần thử “vận may” của mình.