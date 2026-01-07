Hàng trăm bạn trẻ đọ sắc cùng vườn hoa hướng dương đầu tiên ở Quảng Ngãi

Vườn hoa hướng dương rộng 3ha nằm trong khuôn viên khu đô thị An Phú Sinh (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đang khoe sắc rực rỡ. Địa điểm này nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3km về phía đông.

Chị Cao Thị Dương Nhiên (20 tuổi) cùng bạn đến vườn hoa từ sáng sớm để có thể “săn” được ảnh đẹp. Theo chị Nhiên, đây là vườn hoa hướng dương đầu tiên tại Quảng Ngãi nên ai cũng háo hức được check-in. “Hôm nay trời nắng, hoa rất đẹp. Vườn hoa này chắc chắn sẽ trở thành điểm đến của nhiều người vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới”, Nhiên chia sẻ.

Theo chị Bùi Thị Mỹ Trinh (chủ vườn), hoa được trồng trên một phần khu đất chưa xây dựng của khu đô thị An Phú Sinh. Lúc trước khu vực này cây cỏ um tùm, thấy vậy nên vợ chồng chị đề nghị đơn vị quản lý khu đô thị cho phép cải tạo đất trồng hoa tạo cảnh quan, biến nơi đây thành điểm vui chơi cho người dân dịp Tết.

“Chúng tôi trồng nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất là hướng dương với diện tích khoảng 3ha. Hiện 1ha hướng dương đã nở, phần còn lại sẽ nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến”, chị Trinh cho biết.

Đối với cây hướng dương, thời gian từ khi xuống giống đến khi hoa nở kéo dài 60-70 ngày. Trong quá trình này, người trồng phải bỏ khá nhiều công chăm sóc để cây phát triển tốt giúp hoa nở to, đồng đều.

Chị Bùi Thị Mỹ Trinh cho biết, mục đích chính của vợ chồng chị là tạo điểm vui chơi cho người dân địa phương. Vì vậy, hiện nay khách được tham quan vườn hoa miễn phí. “Đến sát Tết Nguyên đán 2026, nhiều loại hoa trong vườn sẽ nở đồng loạt, lúc đó chúng tôi mới thu phí để bù lại công gieo trồng, chăm sóc”, chị Trinh nói thêm.

Một bạn trẻ đọ sắc cùng những bông hoa hướng dương rực rỡ.

Hiện chủ vườn cho khách đến vui chơi, check-in miễn phí. Mỗi ngày vườn hoa hướng dương thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh lưu niệm.

Vị trí vườn hoa hướng dương (Ảnh: Google Maps).