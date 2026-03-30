Hang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của Mỹ

Ngày 30/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị xác nhận Đài truyền hình CBS (Mỹ) vừa phát sóng phóng sự về Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc tỉnh Quảng Trị trong chương trình 60 Minutes (tạm dịch: 60 phút).

Bên trong hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis Adventure).

Phóng sự chia sẻ hành trình trải nghiệm khám phá hang của ê-kíp làm phim với thời lượng kéo dài 12 phút. Chương trình phát sóng giới thiệu tới hàng triệu độc giả trên toàn cầu.

Hang Sơn Đoòng lên sóng truyền hình Mỹ, khiến phóng viên sững sờ (Biên dựng: Cẩm Tiên - Việt Hà).

Được biết, từ nhiều năm qua, chương trình 60 Minutes liên tục đưa khán giả khám phá nhiều điểm đến xa xôi và phi thường trên thế giới.

Trong tuần này, người xem được trải nghiệm qua màn ảnh bằng những thước phim đi sâu vào hang động lớn nhất hành tinh. Đó là hang Sơn Đoòng - nơi được mô tả có độ rộng đủ sức chứa một tòa nhà chọc trời.

Phóng viên Scott Pelley và nhóm thực hiện chương trình 60 Minutes đã vượt qua hành trình vất vả để đặt chân tới hang động được mô tả là "trải nghiệm hoàn toàn độc đáo".

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đoàn làm phim của CBS ghi hình từ ngày 14/1 đến 17/1 với các thành viên, gồm nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley cùng đội ngũ quay phim, ánh sáng cũng như nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt…

Vượt qua 20 lần lội suối tìm đường vào hang

Năm 1990, ông Hồ Khanh là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đoòng. Người đàn ông tình cờ tìm thấy lối vào hang khi đang trú ẩn để tránh cơn bão.

Ban đầu, ông chỉ thấy vực sâu hun hút và bóng tối nên không khám phá thêm. Ông Khanh nhớ lại cảm giác kỳ lạ là có luồng gió thổi từ lòng đất.

Các đoàn lội suối lên đường vào hang (Ảnh: Oxalis Adventure).

Tới năm 2000, khi những nhà thám hiểm hang động người Anh tới đây, họ đã nhờ ông Hồ Khanh chỉ đường. Tuy nhiên, ông đã đánh mất dấu tích của nó giữa khu rừng rậm rạp.

Đến năm 2008, sau 8 năm, ông mới xác định lại được cửa hang. Việc thám hiểm chính thức bắt đầu vào năm 2009. Hiện nay, bên ngoài hang có dòng chữ ghi nhận kỳ tích của ông Hồ Khanh.

Thời điểm năm 2009, nhà thám hiểm Peter MacNab cùng một nhóm 5 người được khám phá hang động. Họ tiến vào bóng tối mà không biết điều gì chờ đợi ở độ sâu bên trong hang.

Cột ánh sáng chiếu rọi trong hang (Ảnh: Oxalis Adventure).

“Ở mỗi khúc quanh, mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ đầy phấn khích. Và càng đi sâu vào hang, cảnh tượng càng trở nên tuyệt vời. Điều này thực sự ngoạn mục", nhà thám hiểm MacNab kể lại.

Gần đây, nhà thám hiểm MacNab có hành trình quay lại hang cùng phóng viên Scott Pelley của chương trình 60 Minutes. Con đường duy nhất để đến Sơn Đoòng là đi bộ.

Đoàn thám hiểm chủ yếu là porter (người khuân vác) mang theo thiết bị cắm trại và máy quay truyền hình cùng các chuyên gia về an toàn và leo núi. Trên đường đến hang, họ phải vượt qua 20 lần lội suối.

Bước vào thế giới khác

Trong chương trình 60 Minutes, nhóm thực hiện đã chia sẻ những khó khăn của họ khi thám hiểm hang động này. Khi tiến sâu vào bên trong, các thách thức càng lớn hơn.

Cả nhóm phải dựa vào đội leo núi chuyên nghiệp để đu dây xuống những vách đá dốc, leo lên các tảng đá và di chuyển trên địa hình hiểm trở. Hang động được xếp hạng cấp độ khó cao nhất trong thám hiểm hang động.

Bên trong hang như một thế giới khác (Ảnh: Oxalis Adventure).

Khi phóng viên Scott Pelley leo lên đỉnh một tháp thạch nhũ khổng lồ cao hơn 30m, nước liên tục nhỏ xuống từ trên xuống khiến bề mặt trơn trượt. Sau đó, đội leo núi chuyên nghiệp đã giúp anh xuống an toàn.

Bên trong Sơn Đoòng, dưới đáy là sông Rào Thương. Nước sông có tính axit, giúp hoà tan đá vôi và tạo nên hang động.

Những khu vực không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, bóng tối bao trùm hoàn toàn. Điều này khiến tầm nhìn của đội thám hiểm bị hạn chế. Họ bị phụ thuộc vào chùm ánh sáng hẹp phát ra từ chiếc đèn pin trên đầu.

Theo nhà địa chất Darryl Granger (Đại học Purdue) cũng là người lần đầu đến Sơn Đoòng năm 2010, hang bắt đầu hình thành cách đây khoảng 2,5 triệu năm. Nước bắt đầu chảy qua nên hang tiếp tục được mở rộng.

Nước chảy trong hang quanh năm. Vào mùa khô, đoàn thám hiểm có thể đi qua. Tuy nhiên, trong 4 tháng mùa mưa vào mùa thu và mùa đông, việc tham quan là không thể.

Dòng sông ngầm trong hang (Ảnh: Oxalis Adventure).

Hành trình của ê-kíp thực hiện chương trình 60 Minutes kéo dài 3 ngày 2 đêm. Hang dài khoảng 9km và có những đoạn cao tới tương đương 65 tầng. Kim tự tháp Giza có thể lọt gọn bên trong. Một chiếc máy bay Boeing 747 có thể bay qua đoạn lớn nhất mà không chạm cánh. Nhưng ở nhiều khu vực khác, lối đi lại vô cùng chật hẹp.

Trong hang không có sóng điện thoại, khiến du khách hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khoảng giữa hang là hố sụt đầu tiên trong hai hố sụt. Đây là nơi trần hang bị sập, tạo thành “giếng trời”. Khu vực này là điểm hiếm hoi có ánh sáng. Qua hàng triệu năm, phần đá vôi phía trên không còn đủ khả năng nâng đỡ, khiến trần hang sụp xuống. Ánh sáng chiếu vào giúp hệ thực vật rừng phát triển ngay bên trong hang.

Cú hích truyền thông với du lịch Quảng Trị

Việc chương trình 60 Minutes lựa chọn ghi hình tại hang được đánh giá là sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt đối với du lịch Quảng Trị và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với độ phủ sóng toàn cầu và lượng khán giả ổn định hàng triệu người mỗi tập, phóng sự được kỳ vọng tạo lực đẩy quan trọng cho hoạt động xúc tiến du lịch năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Sơn Đoòng như biểu tượng hàng đầu của du lịch thám hiểm và khám phá thiên nhiên trên bản đồ thế giới.

Phóng sự của CBS còn mang giá trị lâu dài khi cung cấp tư liệu truyền thông chuyên nghiệp, có chiều sâu khoa học và độ tin cậy cao về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cách tiếp cận giàu tính báo chí của chương trình góp phần nâng cao nhận thức quốc tế về giá trị địa chất, sinh thái và bảo tồn, từ đó định hình hình ảnh điểm đến theo hướng du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Với hiệu ứng từ chương trình của CBS, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đang phối hợp các đơn vị triển khai chiến dịch truyền thông với nhiều phương thức và nội dung phong phú, hướng đến các thị trường khách quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch mạo hiểm hàng đầu châu Á của địa phương.

60 Minutes là chương trình thời sự phóng sự danh tiếng của CBS, có sức lan tỏa toàn cầu với hơn 8 triệu khán giả theo dõi thường xuyên và hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Mỗi tập phát sóng đều có khả năng tạo hiệu ứng mạnh mẽ về truyền thông, học thuật và nhận thức xã hội.