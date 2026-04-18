Hãng bay mở thêm giường tầng, khách ngủ 4 tiếng giá 7,7 triệu đồng

Theo hãng tin AP, hãng hàng không Air New Zealand sắp triển khai khoang ngủ mang tên “Skynest”, cho phép hành khách đặt trước các phiên nghỉ kéo dài 4 tiếng trên những chuyến bay đường dài. Đây được xem là giường nằm phẳng đầu tiên trên thế giới dành cho khách phổ thông.

Bên trong giường tầng cho khách phổ thông, 4 tiếng giá gần 8 triệu đồng (Video: Air New Zealand).

Dịch vụ sẽ xuất hiện từ tháng 11/2026 trên máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, khai thác đường bay Auckland - New York dài 16-18 tiếng.

Thay vì phải ngồi suốt hành trình, hành khách có thể trả thêm từ 495 NZD (khoảng 7,7 triệu đồng) để sử dụng khoang ngủ riêng trong 4 tiếng.

Theo tờ People, mỗi máy bay được bố trí 6 khoang ngủ dạng giường 3 tầng, đi kèm đệm, gối, chăn, rèm riêng tư, cổng sạc USB và hệ thống thông gió. Hành khách còn được cung cấp bộ tiện ích gồm bịt mắt, tất, nút tai và đồ chăm sóc cá nhân.

Ông Nikhil Ravishankar - CEO Air New Zealand - cho biết, dịch vụ này nhằm giúp hành khách “nằm thẳng và nghỉ ngơi thực sự trên không”, đặc biệt trên các hành trình dài nhất thế giới.

Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ, hành khách vẫn phải mua vé phổ thông thông thường và chỉ được đặt tối đa một phiên ngủ cho mỗi chuyến bay.

Đáng chú ý, hãng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt như hành khách không được ăn uống trong khoang ngủ, không sử dụng nước hoa hoặc mùi mạnh, không ngủ chung và phải thay tất do hãng cung cấp trước khi vào khoang.

Không gian khoang ngủ cũng khá hạn chế. Business Insider cho biết mỗi giường dài khoảng 2m nhưng không đủ để ngồi thẳng, hành khách phải cúi, bò hoặc leo vào. Chiều rộng khoang chỉ khoảng 60cm ở vai và thu hẹp về phía chân.

Do các khoang được bố trí gần nhau, hành khách phải chấp nhận việc ngủ cạnh người lạ, bao gồm cả tiếng ngáy. Hãng cho biết đã chuẩn bị sẵn nút bịt tai cho tình huống này.

Skynest được đặt ở khu vực giữa máy bay, thay thế một phần khu bếp và chỉ làm giảm 5 ghế phổ thông. Sau mỗi phiên ngủ, tiếp viên có 30 phút để thay ga trước khi phục vụ lượt tiếp theo.

Động thái này nằm trong xu hướng các hãng bay tìm cách bán thêm dịch vụ cho khách phổ thông.

Trước đó, Air New Zealand đã có sản phẩm Skycouch - ghế có thể chuyển thành giường. Một số hãng khác như United Airlines cũng đang phát triển các lựa chọn tương tự.

Dù còn nhiều tranh luận về giá và sự tiện lợi, Skynest được kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm bay đường dài, mang lại cơ hội nghỉ ngơi thực sự cho hành khách phổ thông - điều từng được xem là “xa xỉ” trên không.

