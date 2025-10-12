Hãng bay giá rẻ thu tiền hành khách khi ngả ghế gây tranh cãi

Theo New York Post, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Canada vừa thông báo thay đổi chính sách ghế ngồi trên các chuyến bay của mình. Theo đó, hành khách sẽ phải trả thêm tiền nếu muốn ngả ghế.

WestJet cho biết đang tái cấu hình toàn bộ đội bay Boeing 737-8 MAX và 737-800, hướng đến “trải nghiệm khoang hành khách hiện đại hơn” với các hạng ghế phân cấp mới, trong đó chỉ những khách chọn ghế cao cấp mới được phép ngả lưng.

Hãng này gọi đây là bước đi giúp “tối ưu không gian và sự thoải mái” cho hành khách, song quyết định này lại gây nhiều tranh cãi.

Trong nhiều thập kỷ qua, việc ngả ghế trên máy bay vốn là một chủ đề gây chia rẽ, người thì xem đó là quyền hợp pháp của mình, người khác lại coi là hành vi thiếu ý thức và gây khó chịu.

New York Post dẫn ví dụ, nhiều vụ ẩu đả từng nổ ra chỉ vì hành khách ngả ghế quá mức trong chuyến bay dài.

Ghế hạng phổ thông được thiết kế với độ ngả cố định và không thể tùy chỉnh thêm (Ảnh minh họa: Westjet).

Theo kế hoạch mới, WestJet sẽ chia khoang hành khách thành ba loại: Premium cabin (khoang cao cấp) có không gian rộng rãi, ghế ngả thoải mái; Extended Comfort (chỗ ngồi mở rộng) có thêm chỗ để chân và một số tiện ích, nhưng giới hạn góc ngả; Standard Economy (phổ thông tiêu chuẩn) không thể ngả ghế, trừ khi hành khách nâng cấp và trả thêm phí.

Đại diện WestJet khẳng định thay đổi này “nhằm đảm bảo sự thoải mái đồng đều và giảm xung đột giữa các hành khách”. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra bức xúc, cho rằng hãng đang “biến quyền cơ bản thành dịch vụ thu phí”.

Một số người bình luận trên X (Twitter cũ): “Vậy giờ muốn duỗi lưng cũng phải trả tiền à?”. “Càng ngày, các hãng bay càng nghĩ ra nhiều cách để khiến chuyến đi trở nên tốn kém hơn”, một người khác viết.

WestJet đã bắt đầu triển khai cấu hình mới trên một số chuyến bay nội địa, trước khi áp dụng toàn bộ trong năm tới.