Hà Nam - Một điểm đến, đa trải nghiệm cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đáng nhớ

Vị trí "vàng" ngay cửa ngõ Thủ đô, chỉ mất một tiếng ô tô di chuyển

Do những biến động về giá xăng dầu và giá vé máy bay mà điểm đến gần trở thành lựa chọn của nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, chưa đầy một giờ chạy xe theo tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn.

Đền Trần Thương là một trong những điểm đến thuận tiện gần Thủ đô (Ảnh: Sun Group).

Hà Nam nổi lên như một giải pháp thông minh: gần, tiện, đa dạng trải nghiệm và giá cả phải chăng, thu hút hàng chục nghìn lượt khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về đây tìm kiếm những giây phút thư giãn.

Chỉ 150.000 đồng, thỏa sức khám phá công viên nước mang chủ đề múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam

Nếu Hà Nam từng là vùng đất được biết đến với những di tích lịch sử và làng nghề truyền thống, thì sự xuất hiện của Sun World Ha Nam đã tạo nên một làn gió mới. Đây là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng chủ đề từ nghệ thuật múa rối nước - di sản văn hóa phi vật thể vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Sun World Ha Nam - Công viên nước chủ đề múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Sun Group).

Toàn bộ không gian công viên rộng 10ha được chia thành 7 phân khu, mỗi phân khu mang tên một vở rối nước đặc sắc: Long - Ly - Quy - Phụng, Thủy Đình - Múa Tiên, Đánh cáo bắt vịt...

Điểm nhấn của công viên là trò chơi "Song làn siêu tốc" - hệ thống làn trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á, với tổng chiều dài 228m và độ cao chênh lệch gần 25m.

Bên cạnh đó là hàng loạt trò chơi hấp dẫn như "Lốc xoáy thần tốc", "Vịnh Thần Sóng" rộng 4.628m², dòng sông lười dài 500m... Với mức vé chỉ từ 150.000 đồng và có thể mua vé online (trực tuyến), Sun World Ha Nam đang là lựa chọn đáng cân nhắc mùa hè này.

Trò chơi Song làn siêu tốc mang đến trải nghiệm cảm giác mạnh đầy kịch tính (Ảnh: Sun Group).

Mãn nhãn với show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam

Khi màn đêm buông xuống trên Quảng trường Thời Đại, Hà Nam lại khoác lên mình một diện mạo khác, lung linh, huyền ảo và đầy cảm xúc. Trục đại lộ lễ hội dài 1,6km chạy dọc Kênh Vua Lê chính là sân khấu nhạc nước được mệnh danh dài bậc nhất Việt Nam.

Show nhạc nước quy mô lớn bậc nhất Việt Nam tại Quảng trường Thời Đại (Ảnh: Sun Group).

Hệ thống nhạc nước với 5.280 vòi phun, 3.174 đèn LED và 664 bơm chìm công suất cao tạo nên những "bản hòa tấu" nghệ thuật kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, ánh sáng và dòng nước.

Check-in Trống Đọi Tam - Biểu tượng văn hóa giữa lòng đô thị

Nổi bật giữa Quảng trường Thời Đại là biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ, cao 32m, đường kính 20m. Phần thân trống được chạm khắc tái hiện các họa tiết di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của mặt trống Đọi Tam nguyên bản, những câu chuyện về cuộc sống, lao động và nét đẹp tinh hoa của con người Việt Nam được thăng hoa thành tác phẩm điêu khắc đặc sắc.

Trống Đọi Tam - dấu ấn văn hóa giữa nhịp sống đô thị (Ảnh: Sun Group).

Biểu tượng Trống Đọi Tam không chỉ là "điểm sống ảo" nổi bật tại Hà Nam mà còn chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc: nhắc nhở mỗi du khách về một vùng đất từng là cái nôi của nghệ thuật đánh trống dân gian lâu đời, nay được tôn vinh và gìn giữ theo cách thức hiện đại và ấn tượng nhất.

Khám phá chiều sâu văn hóa, tâm linh của vùng đất di sản

Bên cạnh các sản phẩm giải trí hiện đại, Hà Nam vẫn giữ được chiều sâu văn hóa với hệ thống di tích và làng nghề lâu đời.

Các điểm tâm linh như đền Trần Thương, chùa Bà Đanh, hay đền Lảnh Giang với không gian thanh tịnh. Nhiều công trình có lịch sử hàng trăm đến gần nghìn năm, gắn với các triều đại và nhân vật lịch sử quan trọng.

Đền Lảnh Giang - không gian tâm linh thanh tịnh, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa đặc trưng của Hà Nam (Ảnh: Sun Group).

Song song đó là các làng nghề truyền thống tiêu biểu. Làng cá kho Vũ Đại nổi tiếng với món cá kho công phu bằng niêu đất, tạo nên hương vị đặc trưng vùng Bắc bộ. Làng lụa Nha Xá với lịch sử hàng trăm năm ghi dấu bởi sản phẩm tơ tằm tinh xảo nhờ kỹ thuật thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm hấp dẫn nhất của Hà Nam dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 không chỉ là lợi thế gần Thủ đô, di chuyển thuận tiện, mà còn ở hệ sinh thái giải trí đa dạng trong cùng một chuyến đi vừa đủ gần để thuận tiện, vừa đủ mới để khám phá, và đủ đa dạng để giữ chân du khách.