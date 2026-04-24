Gợi ý trang phục du lịch biển mùa hè: Mặc đẹp như Isaac, mát mẻ và dễ ứng dụng

Chọn đúng chất liệu để không bị bí nóng

Khi đi du lịch biển, chất liệu vải đóng vai trò quan trọng. Xu hướng hiện nay không chỉ dừng ở việc mặc mát mà còn cần đáp ứng các yếu tố như nhẹ, nhanh khô và hạn chế bám mùi.

Nếu ưu tiên sự mềm mại, thoáng mát và dễ chịu trong thời tiết nắng nóng, bạn có thể chọn các trang phục từ cotton. Ngược lại, nếu cần sự nhẹ, nhanh khô, hạn chế bám mùi và phù hợp với việc di chuyển nhiều, các chất liệu polyester hoặc vải công nghệ sẽ là lựa chọn phù hợp.

Ca sĩ Isaac ưu tiên chọn sử dụng áo T-shirt thời trang của Li-Ning có chất liệu cotton (Ảnh: Li-Ning).

Trang phục đơn giản nhưng hiệu quả: Mặc đẹp như Isaac

Những bộ đồ cơ bản như T-shirt kết hợp quần soóc cùng giày thể thao hoặc dép luôn là lựa chọn dễ áp dụng.

Cách phối này không chỉ gọn gàng, trẻ trung mà còn linh hoạt cho nhiều hoạt động như dạo biển, tham quan hay di chuyển trong suốt hành trình.

Giày thể thao mang lại sự êm ái khi cần đi bộ nhiều, trong khi dép lại phù hợp cho những khoảnh khắc thư giãn, giúp tổng thể vừa thời trang vừa tối ưu sự tiện lợi - đúng tinh thần “mặc đẹp mà vẫn thoải mái” khi du lịch mùa hè.

Đây cũng là công thức được nhiều nghệ sĩ lựa chọn, trong đó có ca sĩ Isaac. Anh thường ưu tiên những món đồ đơn giản, dễ phối từ các dòng trang phục thể thao, chú trọng sự linh hoạt và tính ứng dụng cao, phù hợp cho cả du lịch lẫn các hoạt động thường ngày.

Ca sĩ Isaac kết hợp T-shirt Li-Ning cùng quần soóc và giày thể thao tạo nên trang phục cá tính (Ảnh: Li-Ning).

Xu hướng thời trang du lịch: Thoải mái và ứng dụng cao

Hiện nay, nhiều người ưu tiên các thiết kế đề cao tính tiện lợi và khả năng ứng dụng, có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Các dòng thời trang mang cảm hứng thể thao, như bộ sưu tập hè Li-Ning kết hợp cùng ca sĩ Isaac, hướng đến phong cách trẻ trung, năng động, phù hợp cho cả du lịch lẫn sinh hoạt hàng ngày.

Sử dụng áo polo thể thao, kết hợp cùng quần soóc tạo nên trang phục năng động (Ảnh: Li-Ning).

Việc lựa chọn trang phục phù hợp, cân bằng giữa sự thoải mái, tính linh hoạt và công năng sử dụng sẽ giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn. Dù là chất liệu nào, chỉ cần đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, vận động và điều kiện thời tiết, bạn sẽ có một chuyến đi trọn vẹn hơn.