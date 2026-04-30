Gợi ý lịch trình du lịch Hà Nội – Đà Nẵng bằng ô tô

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay ghi nhận xu hướng nhiều gia đình lựa chọn du lịch bằng ô tô cá nhân thay vì di chuyển bằng máy bay hay tàu hỏa. Trong đó, cung đường Hà Nội – Đà Nẵng dài khoảng 750km trở thành hành trình được ưa chuộng nhờ hạ tầng cao tốc ngày càng hoàn thiện, cảnh quan đa dạng và khả năng chủ động lịch trình.

Lưu ý khi du lịch Hà Nội – Đà Nẵng bằng ô tô

Chị Bích Ngọc (sinh sống tại Hà Nội) cho biết, năm ngoái, 4 thành viên trong gia đình chị đã thực hiện hành trình Hà Nội - Đà Nẵng bằng ô tô và rút ra nhiều kinh nghiệm hữu ích.

Năm nay, chị quyết định xuất phát sớm hơn (ngày 24/4) vì có thể sắp xếp kỳ nghỉ kéo dài, tránh những ngày cao điểm nhiều gia đình cũng lựa chọn road trip (du lịch đường bộ dài ngày bằng phương tiện cá nhân) trong dịp 30/4.

Theo chị Ngọc, với cung đường này, phương án hợp lý nhất là chia hành trình thành 2 chặng và nghỉ giữa đường một đêm, lý tưởng nhất là tại Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị). Tại đây, du khách có thể nghỉ lại biển Nhật Lệ để ăn hải sản như mực nhảy, lẩu cua bầu và hồi sức trước khi đi tiếp.

Tuy nhiên, với những tài xế có kinh nghiệm và sức khỏe tốt, việc chạy thẳng Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày là hoàn toàn khả thi. Thời gian dự kiến khoảng 12-13 tiếng vừa đi, vừa nghỉ ăn uống.

“Gia đình tôi từng đi theo cao tốc, xuất phát từ 6h và đến Đà Nẵng cuối giờ chiều. Dịp 30/4 năm nay, do muốn kết hợp du lịch dọc đường nên chúng tôi xuất phát lúc 14h ngày 24/4 từ Hà Nội và nghỉ tại Vinh. Chiều về, chúng tôi dự kiến chạy thẳng ra Hà Nội”, chị Ngọc nói.

Chị Ngọc cùng gia đình du lịch Hà Nội - Đà Nẵng bằng ô tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để tiết kiệm thời gian, chị Ngọc khuyên các gia đình nên chuẩn bị một số đồ ăn từ trước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quán dọc đường. Thực tế, đồ ăn ven đường không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng.

Chị gợi ý, nên ăn sáng thật no, mang theo xôi, bánh mì, xúc xích, đồ ăn nhẹ để chỉ dừng nghỉ khi cần thiết. Trong trường hợp cần nghỉ ngơi kết hợp ăn uống, khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) được bà mẹ 2 con đánh giá là điểm dừng phù hợp.

Về kinh nghiệm lái xe, chị Ngọc cho biết, vợ chồng chị thường sử dụng ứng dụng dẫn đường có cảnh báo tốc độ và camera giao thông để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, vợ chồng chị cũng chú trọng tới vấn đề sức khỏe và sự tỉnh táo khi cầm lái, không cố chạy khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ.

Đối với lưu trú, nữ du khách khuyến nghị nên đặt phòng sớm. “Nếu đặt sát ngày rất dễ hết phòng hoặc giá cao. Gia đình tôi thường đặt qua các nền tảng trực tuyến. Ngoài ra, việc lên lịch trình cụ thể giúp tối ưu chi phí, nhất là với những ngày đến muộn hoặc rời đi sớm”, chị cho hay.

Về chi phí, chị Ngọc cho biết, phí cao tốc khứ hồi khoảng 900.000 đồng, trong khi tiền xăng cho chuyến đi dài ngày của gia đình dự kiến khoảng 3-4 triệu đồng. Các khoản ăn uống, lưu trú và vui chơi sẽ tùy thuộc vào nhu cầu.

Cũng lựa chọn du lịch bằng ô tô dịp này, anh Lê Chính (Hà Nội) cho biết, gia đình anh lựa chọn hành trình dài hơn Hà Nội - Quy Nhơn, trong đó có điểm dừng tại Đà Nẵng để nghỉ ngơi và tham quan 3 ngày 2 đêm.

Gia đình anh Lê Chính lựa chọn du lịch bằng ô tô xuyên lễ (Ảnh: Nhàn Vũ).

Ở cung đường Hà Nội – Đà Nẵng, vợ chồng anh chia hành trình thành 2 chặng để đảm bảo sức khỏe. “Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, nghỉ một đêm tại Quảng Bình, hôm sau tiếp tục di chuyển vào Đà Nẵng. Cách đi này giúp tài xế đỡ mệt, nhất là với những gia đình không quen chạy xe đường dài”, anh nói.

Ghi nhận thực tế trên đường, anh Chính cho biết lưu lượng phương tiện di chuyển giữa Hà Nội và Đà Nẵng dịp này khá lớn. Nhiều gia đình cũng chọn du lịch bằng ô tô như gia đình anh chị.

Trẻ em vui chơi trên bãi biển Nhật Lệ (Ảnh: Hồng Anh).

Đối với những gia đình chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe đường dài, theo anh Chính, cần chuẩn bị kỹ trước chuyến đi. Trước khi xuất phát, cần kiểm tra đầy đủ giấy tờ như đăng ký xe, đăng kiểm, bằng lái. Ngoài ra, nên kiểm tra áp suất lốp, tình trạng xe trước khi xuất phát để đảm bảo an toàn.

Anh Chính gợi ý sử dụng các ứng dụng dẫn đường có cảnh báo tốc độ, camera giao thông giúp hành trình thuận lợi hơn.

Về điểm dừng nghỉ, theo anh Chính, các gia đình không cần cố định lịch trình quá cứng nhắc mà linh hoạt tùy theo thể trạng. “Chúng tôi thường đi đến đâu thấy mệt thì nghỉ ở đó, có thể vào nhà nghỉ dọc đường hoặc đặt nhanh khách sạn qua các ứng dụng”, anh chia sẻ.

Các món ăn mang đậm hương vị miền Trung (Ảnh: Nhàn Vũ, Hồng Anh).

Ăn gì, chơi gì ở Đà Nẵng?

Tại Đà Nẵng, chị Bích Ngọc gợi ý một số địa chỉ ăn uống quen thuộc như kem bơ chợ Bắc Mỹ An, bánh mì heo quay, hay các quán hải sản địa phương như Năm Đảnh, Bà Rô, Bé Yến, Bé Mặn, Châu Nga...

Ngoài ra, một số món đặc trưng khác cũng được gia đình chị lựa chọn như cơm gà Bà Lan, bánh xèo Bà Dưỡng, bánh tráng cuốn Đại Lộc. Với gia đình có trẻ nhỏ, chị ưu tiên ăn cơm vào buổi trưa và hải sản vào buổi tối để dễ cân bằng khẩu vị.

Chị Ngọc cũng lưu ý, nếu đi cùng trẻ em, nên cho các bé dậy sớm để ngủ trên xe, chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và đồ chơi để tránh nhàm chán.

Đà Nẵng trở thành điểm đến trong mùa hè của nhiều gia đình (Ảnh: Hoài Sơn).

Các điểm vui chơi nổi tiếng tại Đà Nẵng là bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Mân Thái, cầu Rồng, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, Ngũ Hành Sơn….

Theo kinh nghiệm của các gia đình, với hành trình dài nhiều ngày, việc phân bổ thời gian hợp lý sẽ giúp chuyến đi thoải mái hơn, tránh áp lực phải chạy liên tục. Ngoài ra, lựa chọn thời điểm di chuyển cũng rất quan trọng.

Nếu đi đúng dịp cao điểm, nên tránh xuất phát quá muộn vì dễ gặp đông xe. Có thể đi sớm hơn hoặc lùi lại một ngày để hành trình thuận lợi hơn.

Theo chị Ngọc, nên đặt phòng sớm để chủ động lịch trình.

Gợi ý lịch trình du lịch Hà Nội – Đà Nẵng bằng ô tô

Du khách có thể cân nhắc hai phương án di chuyển chính: Đi theo cao tốc Bắc – Nam (CT01) hoặc thong thả theo cung đường ven biển, kết hợp tham quan nhiều điểm dừng chân thú vị. Trên các hội nhóm du lịch đã chia sẻ lịch trình chạy tuyến Hà Nội – Đà Nẵng. Dưới đây là lộ trình tham khảo:

Hà Nội – Đà Nẵng chạy CT01

Ngày 1: Hà Nội – Đồng Hới

5h: Xuất phát từ Hà Nội

11h: Ăn trưa tại Hà Tĩnh

12h: Tiếp tục hành trình, có thể ghé qua thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc chạy thẳng tới Đồng Hới.

16h tới Đồng Hới, nhận phòng, nghỉ ngơi

Ngày 2: Đồng Hới – Đà Nẵng

7h30: Xuất phát từ Đồng Hới, có thể kết hợp đi quốc lộ 1A ngắm điện gió, Thành cổ Quảng Trị

12h: Ăn trưa tại Đông Hà

13h30: Xuất phát tiếp tục hành trình đi Đà Nẵng

17h: Nhận phòng tại Đà Nẵng.

Ngày 3-4: Vui chơi tại Đà Nẵng, Hội An

Ngày 5: Đà Nẵng – Hà Nội

Bãi biển Mân Thái, Đà Nẵng (Ảnh: Dân trí).

Hà Nội – Đà Nẵng cung đường ven biển:

Ngày 1: Hà Nội – biển Nhật Lệ

4h30: Xuất phát chạy thẳng CT01 đến Hàm Nghi – Vũng Áng

11h30: Nghỉ trưa tại biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh.

13h: Thiên Cầm – cung ven biển Hà Tĩnh qua Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, eo biển Xuân Hội

15h30: Hà Tĩnh – Quảng Bình – Bãi đá Nhảy – Đồi Cát Nhơn Đức – Biển Nhật Lệ

18h: Dừng chân, nghỉ qua đêm tại Nhật Lệ

Ngày 2: Nhật Lệ - Huế - Đà Nẵng

7h xuất phát: Dọc đường đi tham quan cánh đồng điện gió Chạy theo lộ trình: Cầu Thạch Hãn – cầu Phú Bài – hầm Hải Vân – Đà Nẵng.

Ngày 3-4: Vui chơi tham quan Đà Nẵng.

Ngày 5: Đà Nẵng – Hà Nội.