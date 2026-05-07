Giám đốc cho thuê nhà ở Anh lấy 50 triệu đồng rồi đến Việt Nam sống

Đi qua 34 quốc gia, hàng trăm thành phố để tìm nơi sống đến hết đời

Buổi chiều, khi những vạt nắng dịu dần, ông Baz Mattaz thư thả điều khiển chiếc xe máy chạy dọc cung đường ven biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Tiếng sóng rì rào, những cơn gió biển khiến người đàn ông 63 tuổi đến từ nước Anh vô cùng thư giãn và càng thêm yêu thành phố mình đã gắn bó 7 năm qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Baz Mattaz cho hay, sau khi đặt chân tới 34 quốc gia và hàng trăm thành phố trên thế giới, ông đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Chọn Việt Nam là nơi sinh sống và gắn bó lâu dài.

Baz Mattaz vốn là một giám đốc marketing trong lĩnh vực an ninh mạng. Những chuyến du lịch nhiều năm trước của ông luôn có một mục tiêu rõ ràng: Tìm nơi để bản thân có thể gắn bó lâu dài sau khi nghỉ hưu.

Trong hành trình đó, Việt Nam không phải là điểm dừng chân đầu tiên, nhưng sau khi ghé Việt Nam rồi rời đi, ông nhận ra, mình luôn muốn quay lại dải đất hình chữ S. Trong khoảng 7 năm qua, trừ những ngày bay về nước giải quyết thủ tục thị thực, phần lớn thời gian ông đã sinh sống tại Đà Nẵng.

Người đàn ông cho biết, ông sở hữu một căn hộ ở thủ đô Luân Đôn (Anh) nhưng quyết định cho thuê để tới Việt Nam sinh sống. Số tiền cho thuê căn hộ (50 triệu đồng mỗi tháng) và tiền tiết kiệm giúp ông có một cuộc sống chất lượng tại Đà Nẵng.

Theo ông Baz Mattaz, có nhiều yếu tố khiến Việt Nam trở thành lựa chọn của ông. Việt Nam nói chung có chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường an toàn, mức độ phát triển đủ để đảm bảo tiện nghi cho mỗi cá nhân.

Về Đà Nẵng nói riêng, thành phố không chỉ sở hữu bãi biển đẹp, thiên nhiên đa dạng với núi và cảnh quan xanh, mà còn gây ấn tượng bởi sự thân thiện của con người.

Người đàn ông đến từ nước Anh kể: “Người Việt đối xử với tôi rất tốt. Họ thân thiện, cởi mở và luôn tò mò muốn tìm hiểu về tôi. Ở Anh, mọi người thường thân thiện với những người họ đã quen biết. Còn ở Việt Nam, sự thân thiện dường như dành cho tất cả, kể cả người lạ”.

Ông Baz Mattaz dí dỏm cho rằng, ở Đà Nẵng, nếu bạn say rượu và ngã ngoài đường, bạn sẽ được giúp đỡ đưa bạn về nhà, thay vì lo lắng mất tài sản. Điều này rất khác so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên cảm giác thuộc về - điều mà ông tìm kiếm suốt nhiều năm.

Vừa qua, ông còn nhận ra, điều kiện y tế Việt Nam đáng tin cậy và tốt hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng.

Người đàn ông Anh chia sẻ về ca phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt thực hiện vào tháng 4. Baz Mattaz cho biết, ông mắc phì đại tuyến tiền liệt (BPH) trong nhiều năm. Tại Anh, phương pháp điều trị chủ yếu là dùng thuốc kéo dài thay vì phẫu thuật dứt điểm. Tình trạng của ông trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng thận.

Khi đi thăm khám tại Đà Nẵng, ông được đặt ống thông tiểu ngay lập tức và được khuyến nghị phẫu thuật. Sau đó, ông chuyển sang một bệnh viện khác để thực hiện phương pháp phẫu thuật hiện đại HoLEP (phương pháp nội soi laser tiên tiến).

“Ca phẫu thuật được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi nhập viện, với chi phí khoảng 60 triệu đồng”, ông nói.

Theo ông, nếu điều trị tại Anh theo hình thức tư nhân, chi phí có thể cao gấp 3-5 lần, trong khi nếu đăng ký hệ thống y tế công, ông có thể phải đợi nhiều tháng.

Điều khiến ông bất ngờ không chỉ là chi phí, mà còn là chất lượng dịch vụ. “Các bác sĩ và y tá rất chuyên nghiệp, tận tâm và luôn cố gắng để tôi cảm thấy thoải mái nhất”, ông chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng của ông cải thiện rõ rệt, sức khỏe của ông hiện tại đã tốt hơn nhiều so với trước. “Trải nghiệm điều trị lần này càng khiến tôi tin rằng Việt Nam là nơi đáng sống, đặc biệt với những người cần chăm sóc y tế dài hạn”, ông nói

“Với tôi, Việt Nam là nơi tốt nhất trên thế giới”

Hiện Baz Mattaz sống cùng chú mèo 14 tuổi trong một căn hộ ba phòng ngủ tại phường Thanh Khê (Đà Nẵng), với mức thuê khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng. Trước đó, ông từng sống ở khu An Thượng - nơi tập trung đông khách du lịch và người nước ngoài - song buộc phải chuyển đi sau 6 năm vì giá thuê tăng cao trong khi diện tích căn hộ khá hẹp.

Người bạn đồng hành đặc biệt của ông là một chú mèo Maine Coon nặng khoảng 10kg, được ông đưa từ London sang cách đây 7 năm. Chú mèo này khá “nổi tiếng” trong khu phố vì vẻ ngoài to lớn nhưng hiền lành. Hiện chú mèo đang được điều trị bệnh tiểu đường tại một cơ sở thú y ở Đà Nẵng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với ở Anh.

Cuộc sống thường nhật của vị cựu giám đốc gắn với những sở thích giản dị. Ông thích lái xe máy khám phá các cung đường miền núi và nông thôn. Ông thường đi xe máy qua đèo Hải Vân, ngắm nhìn cảnh sắc từ núi non tới biển cả. Với ông, đây là những trải nghiệm rất khác so với quê hương. “Phong cảnh tuyệt đẹp, khiến tôi nhiều lần phải dừng lại chỉ để ngắm nhìn”, ông kể.

Ngoài ra, ông còn có thú vui câu cá và thường khiến người dân địa phương tò mò khi mang cần câu ra bờ sông, bãi biển. “Họ hay đến trò chuyện và xem những bức ảnh tôi từng câu cá ở khắp nơi trên thế giới”, ông kể.

Âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người đàn ông 63 tuổi. Ông thường xuyên lui tới các địa điểm có biểu diễn nhạc sống tại Đà Nẵng.

“Đời sống tinh thần ở Đà Nẵng rất phong phú với hàng loạt hoạt động giải trí như pháo hoa, lễ hội, âm nhạc. Tôi luôn cảm thấy thành phố “có nhịp sống” và vô cùng năng động”, ông nói.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ, Baz Mattaz chia sẻ về những trải nghiệm rất đời thường. Đó là những buổi tối vui vẻ trong các dịp lễ, từ Giáng sinh, Halloween cho đến Ngày Quốc khánh hay ngày thống nhất đất nước của Việt Nam. Mỗi ngày lễ đem đến cho ông sự ấm áp và cảm nhận được những người hàng xóm đối xử với mình như người trong gia đình.

Đặc biệt, ông không thể quên giai đoạn xảy ra dịch Covid-19. Ông đánh giá cao cách ứng phó của chính quyền Đà Nẵng khi thành phố chỉ trải qua ít đợt giãn cách, đời sống sớm trở lại bình thường.

“Trong khi bạn bè tôi ở Anh phải ở nhà nhiều tháng, tôi vẫn có thể ra ngoài ăn uống, nghe nhạc. Tôi thực sự biết ơn vì đã ở đây trong thời điểm đó”, ông chia sẻ.

Hiện tại, Baz Mattaz mong muốn được sống lâu dài tại Việt Nam, tận hưởng cuộc sống yên bình và sử dụng số tiền tiết kiệm cả đời của mình tại đây.

Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở là vấn đề thị thực. Theo ông, việc phải xuất cảnh sau 90 ngày để gia hạn visa khá khó khăn, đặc biệt khi ông tuổi cao sức yếu.

Nếu có chính sách thị thực dài hạn thuận lợi hơn, ông sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để tận hưởng cuộc sống. Hiện tại ông không thể mua ô tô hay thực hiện những khoản chi lớn. Ở Anh, ông từng lái một chiếc Jaguar (loại xe sang có giá từ 3 tỷ đồng trở lên), còn ở đây, ông chỉ đi chiếc xe máy Vespa.

Baz Mattaz mong muốn Việt Nam có thể cân nhắc chính sách phù hợp hơn với nhóm người nghỉ hưu có tài chính ổn định. Họ mang theo nguồn tích lũy cả đời, tự chi trả cho cuộc sống và ít gây áp lực lên xã hội.

Từ trải nghiệm và cuộc sống của mình ở Việt Nam, người đàn ông Anh bình chọn Việt Nam là "nơi tốt nhất trên thế giới".

“Tôi sẽ luôn biết ơn Việt Nam và con người nơi đây vì đã giúp đỡ tôi khi tôi cần nhất. Với tôi, đây là nơi tốt nhất trên thế giới”, ông nói.

Baz Mattaz cũng cho biết, nhiều người nước ngoài thường có thói quen nhìn nhận Việt Nam chỉ như một điểm đến “giá rẻ”. Theo ông, đánh giá này là chưa đầy đủ. Bản thân ông đến Việt Nam không phải để tìm kiếm một cuộc sống rẻ, mà là một cuộc sống tốt. “Việt Nam còn nhiều giá trị hơn thế”, người đàn ông Anh nhấn mạnh.

