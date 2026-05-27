Giải mã bí ẩn về 81 chiếc đinh vàng trên cánh cổng Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành - quần thể cung điện nổi tiếng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - từ lâu được xem là công trình hội tụ những tinh hoa kiến trúc, triết học và tư tưởng văn hóa phương Đông.

Từng chi tiết trong quần thể này, từ cách bố trí cung điện đến màu sắc, họa tiết trang trí đều được người xưa tính toán kỹ lưỡng.

Những con số không đơn thuần dùng để đếm

Tử Cấm Thành từng là hoàng cung của 24 vị hoàng đế dưới hai triều đại Minh - Thanh, đồng thời cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng thu hút đông đảo du khách khi tới Trung Quốc.

Nhiều người khi tham quan nơi đây thường nhận thấy trên những cánh cổng lớn của Tử Cấm Thành xuất hiện rất nhiều chiếc đinh tròn màu vàng với số lượng lên tới 81 chiếc.

Chi tiết này khiến không ít người tò mò về công dụng thực sự của chúng. Trên thực tế, những chiếc đinh này không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn là biểu tượng thể hiện địa vị.

Tử Cấm Thành có bốn cổng chính gồm Ngọ Môn ở phía Nam, Đông Hoa Môn ở phía Đông, Tây Hoa Môn ở phía Tây và Thần Vũ Môn ở phía Bắc.

Điều đáng chú ý là tại Ngọ Môn, Tây Hoa Môn và Thần Vũ Môn, trên mỗi cánh cửa đều xuất hiện 81 chiếc đinh tán được sắp xếp theo bố cục 9 hàng ngang và 9 hàng dọc. Riêng Đông Hoa Môn lại chỉ có 72 chiếc, tức 9 hàng ngang và 8 hàng dọc.

Trên mỗi cánh cổng đều có 81 chiếc đinh vàng (Ảnh: Adobe Stock).

Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, các con số không chỉ được dùng cho mục đích tính toán mà còn mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Người xưa quan niệm số lẻ thuộc dương, số chẵn thuộc âm. Trong đó, các số 1, 3, 5, 7, 9 được gọi là "thiên số", còn 2, 4, 6, 8, 10 thuộc "địa số".

Đặc biệt, số 9 được coi là con số quyền lực nhất, tượng trưng cho vị trí tối cao, nên thường gắn liền với hoàng quyền.

Từ thời nhà Minh, số lượng đinh tán trên cổng đã được quy định nghiêm ngặt theo địa vị và cấp bậc.

Còn triều Thanh từng quy định cửa cung điện và tông miếu trong hoàng cung phải dùng đinh mạ vàng với bố cục 9x9. Cửa phủ thân vương được phép sử dụng số lượng ít hơn, còn phủ thế tử tiếp tục giảm xuống.

Điều này cho thấy đinh cửa không chỉ là chi tiết kiến trúc mà còn thể hiện trật tự tôn ti trong xã hội phong kiến.

Về sau, dưới ảnh hưởng của chế độ phong kiến, các triều đại dần gắn số lượng đinh cửa với lễ chế và hệ thống phân chia đẳng cấp trong xã hội.

Cụ thể, cổng hoàng cung phải có 81 đinh, tương ứng với bố cục 9x9. Con số 9 tượng trưng cho địa vị tối cao của hoàng đế, còn được gọi là "cửu ngũ chí tôn".

Trong khi đó, phủ vương gia được phép sử dụng 63 đinh (7x9), nhà công hầu dùng 49 đinh, quan lại dùng 25 đinh. Riêng nhà dân thường không được sử dụng bất kỳ chiếc đinh tròn nào trên cổng.

Điều này đồng nghĩa với việc, dù giàu có đến đâu, người dân nếu không thuộc tầng lớp quan lại hay quý tộc cũng không được phép lắp đinh tròn trên cổng nhà.

Một chi tiết thú vị khác là nhiều du khách khi đến Tử Cấm Thành thường có thói quen chạm tay vào các đinh cửa để cầu may mắn, cầu phúc. Tập tục này cũng xuất phát từ quan niệm dân gian thời xưa.

Số lượng đinh liên quan đến vị thế trong triều đại (Ảnh: Sohu).

Những giả thuyết xoay quanh Đông Hoa Môn

Việc Đông Hoa Môn không tuân theo quy tắc 81 đinh tán đã làm dấy lên nhiều cách lý giải trong dân gian.

Một giả thuyết cho rằng Đông Hoa Môn từng có đủ 81 đinh nhưng sau cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành khiến kinh thành thất thủ, vua Sùng Trinh chạy khỏi hoàng cung qua cổng này. Khi được trùng tu, cổng bị giảm số lượng đinh như một hình thức trách phạt vì không thể bảo vệ nhà vua.

Một giả thuyết khác lại gọi đây là "quỷ môn". Theo quan niệm âm dương truyền thống, người sống thuộc dương còn người chết thuộc âm.

Do một số hoàng đế nhà Thanh khi qua đời đều được đưa linh cữu qua Đông Hoa Môn nên nhiều người cho rằng việc sử dụng số chẵn 72 mang ý nghĩa âm, tượng trưng cho "cổng của người đã khuất".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng cả hai cách giải thích trên đều thiếu cơ sở.

Không chỉ linh cữu hoàng đế đi qua Đông Hoa Môn, nhiều hoạt động khác của triều đình như hoàng đế xuất cung tuần du, vận chuyển chân dung hay các vật dụng hoàng gia cũng sử dụng cổng này. Vì thế, việc gắn Đông Hoa Môn với hình ảnh "quỷ môn" được đánh giá khá gượng ép.

Trong khi đó, giả thuyết về việc giảm số lượng đinh khi trùng tu cũng không có ghi chép lịch sử rõ ràng để kiểm chứng.

Một số vì thế nghiêng sang câu trả lời nằm ở thuyết ngũ hành. Nhiều người cho rằng lời giải thích hợp lý hơn đến từ phong thủy và học thuyết ngũ hành tương sinh - tương khắc trong văn hóa Trung Hoa.

Theo quan niệm cổ xưa, toàn bộ Tử Cấm Thành được xem là một "dương trạch". Khu vực trung tâm - nơi ở của hoàng đế - thuộc hành Thổ.

Trong bố cục này, Ngọ Môn ở phía Nam thuộc Hỏa, mà Hỏa sinh Thổ nên được coi là điềm lành. Tây Hoa Môn thuộc Kim, Thần Vũ Môn thuộc Thủy, cả hai đều không gây xung khắc lớn với trung tâm.

Tử Cấm Thành là địa điểm nhiều người yêu thích khi đi du lịch Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Riêng Đông Hoa Môn ở phía Đông lại thuộc hành Mộc. Theo ngũ hành, Mộc khắc Thổ. Nếu áp dụng đầy đủ quy luật này, Đông Hoa Môn sẽ tạo ra thế xung khắc với khu vực trung tâm của hoàng cung - điều được xem là không phù hợp đối với nơi ở của hoàng đế.

Để hóa giải vấn đề, người xưa được cho là đã thay đổi số lượng đinh tán trên cổng.

Dù những học thuyết phong thủy hay ngũ hành đến nay vẫn còn nhiều tranh luận, câu chuyện về 72 chiếc đinh tán ở Đông Hoa Môn cho thấy người xưa đã gửi gắm vào từng chi tiết kiến trúc những quan niệm sâu sắc về triết học và văn hóa.

Những chiếc đinh nhỏ trên cánh cổng vì thế không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà còn phản ánh cách con người thời xưa lý giải thế giới quanh mình.