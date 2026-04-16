Giả thuyết mới "vạch trần" bí ẩn cách xây dựng Kim Tự Tháp Ai Cập?
(Dân trí) - Một nghiên cứu mới vừa hé lộ giả thuyết về cách người Ai Cập cổ đại xây dựng Đại Kim Tự Tháp Giza - kỳ quan tồn tại hàng nghìn năm vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.
Công bố trên tạp chí khoa học Nature, nghiên cứu cho rằng công trình này có thể được xây dựng nhờ một hệ thống đường dốc ẩn tích hợp ngay trong cấu trúc, thay vì các đường dốc bên ngoài như giả thuyết trước đây.
Theo New York Post, Kim Tự Tháp Khufu (hay Đại Kim Tự Tháp Giza, Kim Tự Tháp lớn nhất Ai Cập) có mỗi cạnh đáy dài khoảng 230m, cao gần 147m và được ghép từ khoảng 2,3 triệu khối đá, trong đó có những khối nặng tới hơn 60 tấn.
Điều khiến giới khoa học bối rối suốt nhiều thập kỷ là cách người xưa vận chuyển và lắp đặt khối lượng vật liệu khổng lồ này mà không có máy móc hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối.
Nhà khoa học máy tính Vicente Luis Rosell Roig đã xây dựng mô hình 3D để kiểm chứng giả thuyết về một hệ thống đường dốc “tích hợp đa tầng, thích ứng” (IER). Theo đó, vật liệu được vận chuyển qua một đường dốc nằm ngay bên trong lớp vỏ ngoài của Kim Tự Tháp.
Trong quá trình thi công, các công nhân để lại những khoảng trống ở lớp ngoài để tạo lối đi lên. Khi công trình dần hoàn thiện, các khoảng trống này sẽ được lấp kín, khiến dấu vết của hệ thống đường dốc gần như biến mất.
Cách làm này tạo nên một đường dốc xoắn ốc chạy quanh công trình theo từng tầng xây dựng, vừa đảm bảo tiến độ, vừa không làm phát sinh thêm vật liệu hay cản trở quá trình thi công, điều mà các giả thuyết trước đây chưa lý giải được.
Đáng chú ý, mô hình cho thấy mỗi khối đá có thể được đặt vào vị trí chỉ trong 4-6 phút. Với tốc độ này, Kim Tự Tháp có thể hoàn thành trong khoảng 14-21 năm.
Khi tính thêm thời gian khai thác đá, vận chuyển và nghỉ ngơi, tổng thời gian xây dựng ước tính vào khoảng 20-27 năm, phù hợp với các giả thuyết trước đó.
Không chỉ vậy, mô hình còn giải thích được những khoảng trống bí ẩn trong cấu trúc Kim Tự Tháp cũng như dấu hiệu hao mòn ở một số khu vực, cho rằng đây là hệ quả của quá trình vận chuyển vật liệu và các vị trí được lấp kín sau thi công.
Dù chưa phải kết luận cuối cùng, nghiên cứu này đang mở ra hướng tiếp cận mới, góp phần giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của nền văn minh cổ đại, đó là tìm ra cách con người thời xưa có thể tạo nên công trình vĩ đại với tốc độ đáng kinh ngạc, mà vẫn giữ được độ hoàn thiện gần như tuyệt đối.
Quần thể Kim Tự Tháp Giza là điểm đến biểu tượng của du lịch Ai Cập, nằm cách trung tâm thủ đô Cairo khoảng 15-20km.
Nổi bật nhất tại đây là Đại Kim Tự Tháp Giza, được xây dựng vào khoảng năm 2580-2560 TCN và cũng là kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn tồn tại đến nay.
