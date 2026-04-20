Gần 7 triệu lượt khách về đền Hùng giỗ Tổ, khách sạn không còn phòng trống

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay rơi vào ngày 26/4 là chủ nhật. Do đó, người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 ngày 27/4. Như vậy, kỳ nghỉ giỗ Tổ năm nay, người lao động sẽ có lịch nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 25/4 đến 27/4.

Gần một tuần nữa mới tới ngày chính hội đền Hùng, tối 19/4, chị Phạm Thu Quỳnh (phường Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ hàng loạt cơ sở lưu trú tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) nhưng đều được báo có khách đặt từ trước đó nhiều ngày.

Nữ du khách trong trang phục truyền thống chụp tại đền Hùng (Ảnh: Lê Phương).

Kỳ giỗ Tổ năm nay diễn ra trong 3 ngày, vợ chồng chị Quỳnh muốn đưa các con về dâng hương nhằm bày tỏ lòng thành kính. Tiêu chí duy nhất vị khách đặt ra đó là những khách sạn nằm gần đền Hùng để tiện việc di chuyển.

Khi kiểm tra các ứng dụng đặt phòng trên Agoda, Booking, vị khách thấy còn lại một số cơ sở lưu trú cao cấp dạng biệt thự gồm 4-6 phòng ngủ dành cho nhóm gia đình đi đông người, mức giá trên 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số nhà nghỉ báo còn phòng, nhưng quỹ phòng không còn nhiều với mức giá từ 400.000 đồng.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, tại trung tâm thành phố Việt Trì, những khách sạn tầm trung đều có công suất buồng phòng trên 90%. Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ trong bán kính cách đền Hùng khoảng 5km đều báo kín phòng vào dịp giỗ Tổ.

Anh Trần Đức - chủ một khách sạn gần khu vực đền Hùng - cho biết, năm nay khách chốt đặt phòng rải rác từ đầu tháng 4 tới giữa tháng 4 Dương lịch. Đêm 9/3 Âm lịch (25/4), các khách sạn ở Việt Trì và vùng lân cận đền Hùng sớm kín phòng.

Đại diện khách sạn 3 sao ở Lâm Thao (cách đền Hùng khoảng 5km) cho biết, cơ sở lưu trú đã kín phòng trong 2 ngày 25/4 và 26/4, chỉ còn phòng trống vào ngày 27/4 cũng là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ.

Khách hành hương về dự hội (Ảnh: Thành Đông).

Tương tự, đại diện của khách sạn Gia Bảo nằm cách đền Hùng khoảng 4km thông tin, toàn bộ cơ sở lưu trú này đã kín chỗ trong 2 ngày cao điểm. Khách đặt phòng chủ yếu từ tỉnh ngoài, đi số lượng lớn. Giá phòng tại đây dao động từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/đêm.

Ở phân khúc cao cấp hơn, đại diện khách sạn X2 Vibe Viet Tri Hotel cho biết, đơn vị này đã nhận khách chốt kín phòng từ một tháng trước với mức giá dao động từ 1,1 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng/phòng.

Cũng theo vị đại diện, dịp giỗ Tổ năm nay có chương trình bắn pháo hoa tại công viên Văn Lang nên khách sạn cũng ghi nhận lượng khách chốt phòng nhanh hơn. Với mức giá 350.000 đồng đến 500.000 đồng, khách có thể lựa chọn ngồi ở tầng 11 với tầm nhìn hướng ra công viên xem chương trình bắn pháo hoa.

Tìm kiếm trên các ứng dụng đặt phòng, khách sạn từ 4 sao trở lên như Mường Thanh Luxury thông báo đã bán hết vào ngày này (25/4 và 26/4). Những phòng có mức giá trên và dưới một triệu đồng đều được đặt. Ngoài ra, một số homestay cách Việt Trì khoảng 20km cũng ghi nhận lượng khách đặt tăng cao.

Lượng phòng còn ít trên các nền tảng đặt phòng (Ảnh chụp từ màn hình).

Khách vẫn có phương án khác là lựa chọn các cơ sở lưu trú nằm cách xa trung tâm. Chị Huyên, đại diện khách sạn Phú Thọ nằm trên đường Hùng Vương, cách đền Hùng khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô cho biết, cơ sở vẫn còn lượng phòng đáp ứng nhu cầu của khách với mức giá từ 300.000 đồng/đêm.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình ở Hà Nội và vùng lân cận kết hợp đi nghỉ dưỡng, tắm suối khoáng ở Thanh Thủy. Các cơ sở lưu trú quanh khu vực suối khoáng cũng ghi nhận lượng đặt phòng tăng cao.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, năm nay địa phương tổ chức chuỗi hơn 25 hoạt động trong dịp giỗ Tổ.

Trong đó, màn bắn pháo hoa tầm cao ở cầu đi bộ công viên Văn Lang thuộc phường Việt Trì vào 21h30 ngày 9/3 Âm lịch (tức 25/4) là điểm nhấn, giúp công suất phòng tại khách sạn gần khu vực biểu diễn đều tăng vọt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thùy Linh - Phó trưởng phòng tổ chức hành chính Ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng - cho biết, dự kiến từ 6 triệu lượt tới 7 triệu lượt khách về dự hội năm nay, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

"Năm nay khu di tích chủ động trong công tác truyền thông, đặc biệt đẩy mạnh truyền thông số trên nhiều nền tảng như trang web, fanpage chính thức, mạng xã hội, nhằm đạt hiệu quả quảng bá tốt nhất.

Các hoạt động lễ hội đều làm với quy mô lớn, mở rộng không gian văn hóa do đây là năm đầu tiên sáp nhập các tỉnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước", bà Linh thông tin.

Để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng năm nay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp dịch vụ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Theo thống kê, Phú Thọ hiện có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng, trong đó có 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao.

Được biết, các nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đều cam kết niêm yết công khai bảng giá ở quầy lễ tân và trên trang web, không tăng giá.