Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên: Đưa nguyên liệu trà vào ẩm thực

Chiều 30/10, tại không gian ẩm thực, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa” đã diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên.

Điểm nhấn của liên hoan là hoạt động trình diễn, chế biến và giới thiệu 30 món ăn sử dụng nguyên liệu, sản phẩm từ cây chè Thái Nguyên. Nhiều món ăn có cách kết hợp sáng tạo, mới lạ như bê quay trà xanh, lươn cuộn trà xanh, cá ngừ xông khói trà xanh, salad tôm quê lá chè...

Qua bàn tay chế biến của các nghệ nhân, đầu bếp, nguyên liệu trà được đưa vào nhiều món ăn, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực phong phú, mới lạ.

Liên hoan ẩm thực thu hút hơn 30 nghệ nhân trong và ngoài nước (Ảnh: Trần Trang/TTXVN).

Chương trình thu hút hơn 30 nghệ nhân, đầu bếp và nhà hàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước (TPHCM, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đồng Nai, thành phố Huế… và quốc tế như Hàn Quốc, Mexico đăng ký tham gia.

Trong khuôn khổ liên hoan, các đầu bếp trực tiếp trình diễn chế biến nhiều món ăn độc đáo như phi lê cá ngừ, xôi chiên phồng trà xanh, bánh mỳ trà xanh khổng lồ nặng 10kg, phở trà cuộn ba miền...

Người dân và du khách có dịp tìm hiểu quy trình chế biến, giao lưu với các nghệ nhân, đầu bếp, đồng thời trải nghiệm và thưởng thức những món ăn sáng tạo từ trà.

Sự kiện truyền đi thông điệp trà không chỉ được biết đến như một thức uống truyền thống mà còn cho thấy khả năng ứng dụng đa dạng trong chế biến thực phẩm.

Theo Ban tổ chức, hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc trình diễn, giới thiệu món ăn mà còn hướng tới đưa các sản phẩm ẩm thực từ trà vào hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu từng bước xây dựng thương hiệu các món ăn chế biến từ cây chè, khuyến khích nhà hàng đưa những món ăn này vào thực đơn phục vụ thường xuyên, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công thức chế biến cho các cơ sở kinh doanh.

Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà góp phần khai thác, phát huy giá trị của cây chè và sản phẩm trà Thái Nguyên trong văn hóa ẩm thực, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ du khách.

Đây cũng là dịp kết nối các nghệ nhân, đầu bếp, nhà hàng trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác, từng bước hình thành những sản phẩm ẩm thực đặc trưng của vùng đất xứ Trà.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà,” gồm chuỗi 16 hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và giao lưu quốc tế.

Sự kiện gắn với dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, góp phần tôn vinh văn hóa trà Việt Nam, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Theo TTX