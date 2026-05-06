Đứt xích đu vách đá, nữ du khách rơi tử vong ở khu du lịch Trung Quốc

Theo The Beijing News, nguyên nhân ban đầu được xác định là dây an toàn bị đứt ngay khi nạn nhân vừa rời bệ phóng. Theo các thông tin được chia sẻ, cô gái rơi từ độ cao lớn chỉ vài giây sau khi trò chơi bắt đầu. Video lan truyền ghi lại cảnh nạn nhân mặc đai bảo hộ, được nhân viên từ từ đẩy ra khỏi khu vực an toàn.

Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị, cô gái nhiều lần hét lớn “không đủ chặt”, cho thấy dây an toàn có dấu hiệu chưa được cố định chắc chắn. Dù vậy, trò chơi vẫn tiếp tục vận hành. Ngay khi rời bệ, sợi dây bất ngờ đứt, khiến nạn nhân rơi xuống vách đá phía dưới.

Dây an toàn đứt, nữ du khách 16 tuổi rơi từ vách đá tử vong (Video: The Standard).

Đến ngày 5/5, đoạn clip với nội dung “dây trò chơi trên cao bị đứt, du khách rơi xuống” mới lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đại diện cơ quan văn hóa - du lịch thành phố Hoa Dung cho biết vụ việc xảy ra từ ngày 3/5. Đồng thời, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý và điều tra.

Trong khi đó, phía chính quyền địa phương xác nhận nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ việc bước đầu được phân loại là tai nạn thuộc trách nhiệm an toàn vận hành, các bên liên quan đang bị điều tra làm rõ trách nhiệm.

Đơn vị vận hành trò chơi được xác định là công ty du lịch mạo hiểm ngoài trời Chongqing Adventure Camp. Trước đó, vào tháng 3, đơn vị này từng quảng bá hoạt động xích đu vách đá tại khu vực trên thông qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội.

Nữ du khách chơi đu dây ở vách núi (Ảnh: The Standard).

Xích đu vách đá là trò chơi cảm giác mạnh có mức độ rủi ro cao, thường được lắp đặt tại các vị trí có địa hình hiểm trở, độ cao lớn nhằm tạo trải nghiệm rơi tự do cho người chơi.

Khác với zipline - hoạt động trượt theo tuyến cáp cố định - xích đu vách đá vận hành theo nguyên lý con lắc. Người chơi được gắn vào hệ thống dây và đai bảo hộ, sau đó được thả hoặc đẩy từ bệ xuất phát để văng ra không trung theo quỹ đạo vòng cung.

Sau vụ việc, sáng 6/5 chủ đề nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội nước này, thu hút hàng chục triệu lượt tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng nhân viên vận hành đã thiếu trách nhiệm khi bỏ qua cảnh báo của người chơi.

Hiện khu danh thắng đã thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 4 đến 10/5 để kiểm tra, bảo trì toàn bộ hệ thống thiết bị, đồng thời cho biết việc đóng cửa xuất phát từ các yếu tố ngoài ý muốn.