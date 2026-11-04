Khách quốc tế đến Việt Nam sát mốc 20 triệu lượt

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong tháng 10, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,85 triệu lượt, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách chụp ảnh trên cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc (Ảnh: DY).

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, với gần 4,4 triệu lượt trong 10 tháng của năm 2026.

Tính riêng tháng 10, Việt Nam đón 432.549 lượt khách Trung Quốc, giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận 3,37 triệu lượt khách trong 10 tháng, giảm 6,3% so với cùng kỳ.

Khách từ khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt.

Cụ thể, trong tháng 10, khách Campuchia du lịch Việt Nam tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 43,2% so với tổng 10 tháng năm 2025.

Thị trường Philippines gửi 579.199 lượt khách đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026. So với cùng kỳ năm ngoái, khách từ quốc gia này tăng 52,4%.

Ấn Độ có 744.567 lượt khách đến Việt Nam trong 10 tháng, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, lượng khách Ấn Độ đạt 73.595 lượt, tăng 4,6% so với tháng 10/2025.

Những con số này cho thấy thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đang có thêm động lực từ các quốc gia châu Á ngoài 2 thị trường truyền thống Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tại khu vực châu Âu, thị trường Nga tiếp tục là một trong những điểm sáng lớn nhất trong bức tranh khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong 10 tháng qua, Việt Nam đón hơn 1,25 triệu lượt khách Nga, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2025. Tính riêng tháng 10, có 120.116 lượt khách từ quốc gia này đến Việt Nam, tăng 80,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tính riêng tháng 10, lượng khách Nga giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng trước. Đây có thể là diễn biến bình thường sau thời gian tăng mạnh.

Phú Quốc hút khách ấn tượng

Theo báo cáo của Traveloka, các điểm đến của Việt Nam đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới xuất hiện trong bảng xếp hạng Traveloka SEA Index. Các địa danh khác còn có Hàng Châu (Trung Quốc), London (Anh), Nagoya (Nhật Bản) và Paris (Pháp).

Phú Quốc tạo được sức hút mạnh mẽ với du khách. Mức tăng trưởng của địa danh này vượt ngưỡng tăng trưởng chuẩn tại cả 5 thị trường được theo dõi, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đảo Ngọc ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mức cơ sở được sử dụng tại từng thị trường, bao gồm cả thị trường nội địa Việt Nam và 4 thị trường còn lại.

Những đại công trình tầm cỡ đang được xây dựng ở Phú Quốc kỳ vọng sẽ hút dòng khách cao cấp, khách MICE sau APEC 2027 (Ảnh: Nam Anh).

Năm 2027, Phú Quốc sẽ đăng cai hội nghị APEC. Đây sẽ là cơ hội đón khách du lịch và tạo sức bật cho lĩnh vực này trong nhiều năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Vinh (Nghệ An) dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất cả nước, tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột.

Kỳ vọng từ những sự kiện âm nhạc lớn

Điểm nhấn của du lịch Việt Nam trong tháng 10 vừa qua là 2 đêm diễn của nhóm nhạc BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Nội, trong thời gian trên, thành phố đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện này diễn ra ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Lượng khách đi xem chương trình âm nhạc đông là cơ hội cho các ngành dịch vụ, du lịch (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Số lượng lớn người hâm mộ đổ về Hà Nội theo dõi chương trình biểu diễn đã kéo theo nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt từ 75% đến 100%.

Các chuyên gia cho rằng, các sự kiện concert không chỉ đơn thuần liên quan đến âm nhạc mà còn có tác động kinh tế nhanh chóng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực.

Lưu trú và công nghiệp tổ chức sự kiện thường hưởng lợi sớm khi lượng người tập trung về một địa điểm tăng mạnh. Hàng không, vận tải nội địa, ẩm thực và bán lẻ tiếp tục đón dòng chi tiêu từ nhu cầu đi lại, ăn uống và mua sắm của người hâm mộ.

Ngành lữ hành cũng có thể hưởng lợi khi khán giả kết hợp xem biểu diễn với tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Một chuyến đi vốn chỉ nhằm dự concert có thể trở thành hành trình khám phá điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tổng mức chi tiêu.

Có thể thấy, sức nóng của BIGBANG vì thế không chỉ thể hiện ở lượng khán giả tại sân Mỹ Đình hay những phòng khách sạn kín chỗ. Đằng sau mỗi chuyến đi xem nhạc là một chuỗi chi tiêu có thể lan tỏa tới nhiều ngành dịch vụ, tạo thêm cơ hội cho du lịch Hà Nội.