Du khách thích thú chiêm ngắm trống đồng khổng lồ ở lễ hội đền Bà Triệu

Sáng 9/4, lễ hội đền Bà Triệu diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, Thanh Hóa), nhân kỷ niệm 1.778 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Bà Triệu sinh năm 226, được nhân dân gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Triệu Ấu, Triệu Thị Trinh, Triệu Trinh Nương. Bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với anh là Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng ở Quan Yên. Năm 20 tuổi, Triệu Thị Trinh cùng anh trai chiêu mộ tráng sĩ dấy binh khởi nghĩa. Nghĩa quân ngày càng lớn mạnh khiến quân giặc khiếp sợ. Sau khi anh trai Triệu Quốc Đạt lâm bệnh rồi qua đời, Triệu Thị Trinh được tôn làm chủ tướng.

Đông Ngô cử 8.000 quân cùng nhiều viên tướng giàu kinh nghiệm trận mạc sang đàn áp nghĩa quân. Do lực lượng quá chênh lệch, nghĩa quân của nữ tướng Triệu Thị Trinh thất bại. Bà tuẫn tiết tại núi Tùng (huyện Hậu Lộc cũ, Thanh Hóa) vào ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn (248).

Trong ảnh là bức tranh mô phỏng lại hình ảnh Bà Triệu cưỡi voi trắng, mặc giáp vàng chỉ huy quân đội khởi nghĩa chống quân Đông Ngô.

Để tưởng nhớ công lao của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ bà trên núi Gai, xã Triệu Lộc. Đền Bà Triệu được công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2015. Năm 2022, lễ hội đền Bà Triệu được công nhận di sản phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đền Bà Triệu được tổ chức hằng năm nhằm vào ngày bà mất, để tri ân, tưởng nhớ công lao của bà và là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ hội và dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Khác với mọi năm, năm nay lễ hội đền Bà Triệu không tổ chức nghi thức rước kiệu. Trong ảnh là nghi thức rước kiệu tại lễ hội đền Bà Triệu năm 2023.

Đến với lễ hội đền Bà Triệu năm nay, du khách không khỏi thích thú khi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm bên chiếc trống đồng Ngọc Lũ khổng lồ. Trống do nghệ nhân Nguyễn Bá Châu ở làng nghề Chè - Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa và các thợ ở làng nghề tạo ra.

Năm 2018, Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận đây là phiên bản trống đồng Ngọc Lũ bằng phương pháp thủ công truyền thống lớn nhất Việt Nam. Để tạo nên chiếc trống đồng khổng lồ này, nghệ nhân đã bỏ ra hơn 5 tấn kim loại đồng.

Ông Nguyễn Bá Châu cho biết trống đồng khổng lồ này được làm bằng phương pháp thủ công trong thời gian 6 tháng. Trống có đường kính mặt 2,35m, cao 1,87m, nặng gần 4 tấn.

Phần thân trống có 3 chiếc quai. Theo ông Châu, trong quá trình làm trống, khâu khó khăn và kỳ công nhất là tạo hoa văn, họa tiết.

Vị trí Di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).