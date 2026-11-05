Ngày 5/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin tỉnh này đã thống nhất chủ trương về việc tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 24/11 đến 30/12/2027, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời hưởng ứng Tuần văn hóa - du lịch Quảng Trị năm 2026 và Năm du lịch quốc gia 2027.

Hoạt động bay dù lượn tại Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến diễn ra từ ngày 24/11 đến 30/12/2027 (Ảnh minh họa: AI).

Hoạt động bay dù lượn tại Phong Nha - Kẻ Bàng do một đơn vị tư nhân trong lĩnh vực du lịch ở tỉnh Quảng Trị thực hiện và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí tổ chức.

Để triển khai hoạt động bay dù lượn, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị tổ chức phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về hàng không, hoạt động thể thao, du lịch, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Phía doanh nghiệp phải hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động, xác định cụ thể khu vực cất cánh, hạ cánh, phạm vi và thời gian hoạt động bay, thực hiện các thủ tục xin phép, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với khu vực hoạt động bay và các điều kiện liên quan trước khi triển khai.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức hoạt động phải bảo đảm các điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm và phương án xử lý các tình huống khẩn cấp, chịu trách nhiệm về an toàn đối với người tham gia hoạt động và khách du lịch.

Đơn vị khai thác dù lượn chỉ được tổ chức hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện tổ chức hoạt động.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị được giao phối hợp, tạo điều kiện về địa điểm tổ chức hoạt động bay. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này tạo điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu cấp phép hoạt động bay.

Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ (Ảnh: Jungle Boos).

Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu hệ thống núi đá vôi, hang động, sông ngầm và rừng tự nhiên có giá trị đặc biệt. Quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm đã tạo nên hệ thống cảnh quan và hang động nổi bật, trong đó có Phong Nha, Thiên Đường, hang Én và Sơn Đoòng.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng còn có hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học phong phú, nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Những giá trị nói trên tạo nền tảng để Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, khám phá và trải nghiệm, đồng thời đặt yêu cầu bảo tồn di sản và phát triển du lịch theo hướng bền vững.