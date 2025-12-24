Du khách kể phút kinh hoàng khi bị treo úp ở độ cao 40m trên tàu lượn

Matthew Cantu (24 tuổi) là một trong hai người bị kẹt trên tàu lượn “tilt coaster” - loại tàu lượn đường ray đặc biệt có thể nghiêng và thả rơi tự do - tại khu vui chơi Cotaland thuộc tổ hợp thể thao Circuit of the Americas (COTA) nằm ở hạt Travis, bang Texas, Mỹ.

Cantu cho biết đến bây giờ, nhắc lại vụ tai nạn diễn ra tối 17/12, anh vẫn không khỏi bàng hoàng.

Anh kể, đoàn tàu dừng lại ở điểm đáng sợ nhất của trò chơi, nơi khoang tàu bị nghiêng gần như thẳng đứng, hướng mặt người chơi xuống đất. Khi tàu đạt đến góc gần 90 độ và thời gian chờ kéo dài bất thường, cả hai hành khách mới nhận thấy sự cố nghiêm trọng đã xảy ra.

Hai du khách bị kẹt trên tàu lượn ở độ cao gần 40m (Ảnh: People).

“Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn những suy nghĩ đen tối nhất. Bị treo ở độ cao như vậy quá lâu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của bất kỳ ai”, Cantu kể.

Theo mô tả, “tilt coaster” là tàu lượn có một đoạn đường ray nằm ngang, sau đó tách ra và nghiêng về phía trước khoảng 45 độ khi khoang tàu được khóa cố định, trước khi nối lại với đường ray thẳng đứng để thả rơi tự do.

“Ở vị trí đó, thứ duy nhất ngăn cách tôi với mặt đất chính là dây đai an toàn”, Cantu nói.

Người cùng mắc kẹt với Cantu là Nicholas Sanchez (20 tuổi). Cả hai bị treo ở độ cao khoảng gần 40m. Dưới mặt đất, Catalina Sanchez - bạn đời của Cantu - đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này.

"Với tư cách là người thân, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình phải chứng kiến một tình huống như vậy", Catalina nói.

Lực lượng cứu hộ địa phương đến hỗ trợ hai du khách (Ảnh: People).

Theo thông tin Catalina cung cấp, tàu lượn dừng hoạt động lúc 20h52. Sau khoảng 30 phút không nhận được thông báo rõ ràng từ ban quản lý, gia đình quyết định gọi số khẩn cấp để được hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ.

Trong thời gian bị treo, Cantu có biểu hiện choáng váng, nghi do máu dồn xuống phần dưới cơ thể, trong khi Nicholas bị tê ở vùng đùi sau thời gian dài ở một tư thế.

Sở Cấp cứu Y tế Austin - Travis County (ATCEMS) xác nhận đã nhận được tin báo về sự cố vào khoảng 21h31, có mặt tại hiện trường lúc 21h42 và kết thúc xử lý lúc 22h11.

Lực lượng y tế cho biết họ đã kiểm tra một bệnh nhân tại chỗ, song cả hai nạn nhân đều từ chối điều trị và không cần đưa đi bệnh viện.

Loại tàu lượn có đường ray đặc biệt có thể nghiêng và thả rơi tự do tại khu vui chơi Cotaland (Ảnh: People).

Đại diện tổ hợp thể thao COTA cho biết nguyên nhân sự cố là do “một cảm biến kích hoạt làm chậm hành trình”. Đơn vị này khẳng định sự việc đã được xử lý và trò chơi sau đó tiếp tục hoạt động bình thường.

"Với các trò chơi cảm giác mạnh, việc chậm trễ đôi khi vẫn xảy ra. Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự bất tiện này và cũng vui mừng khi trong số 25.000 lượt khách đã trải nghiệm trò chơi, chỉ có hai người gặp sự cố", phía COTA cho biết.

Tuy nhiên, khu vui chơi Cotaland chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.