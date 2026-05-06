Dự định đi Thái Lan, đoàn khách gần 1.000 người đổi ý đến TPHCM du lịch

Sáng 6/5, đoàn khách MICE quy mô gần 1.000 người đến từ Indonesia đã có các hoạt động tham quan và trải nghiệm tại TPHCM. Ngay trong ngày, các du khách đã ghé khu vực trung tâm, chụp ảnh lưu niệm tại nhiều địa điểm biểu tượng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy.

Đây là một trong những đoàn khách quốc tế đông nhất đến TPHCM từ đầu năm nay. Đoàn gồm các đại lý xuất sắc của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, tham gia chương trình du lịch khen thưởng kết hợp hội nghị.

Bà Cẩm Tú đón đoàn khách Indonesia tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Sở Du lịch TPHCM).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Xuân Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viking (đơn vị phối hợp tổ chức) - cho biết, đây là đoàn MICE đầu tiên được áp dụng chính sách hỗ trợ thu hút khách theo Nghị quyết 62/2025 của TPHCM.

“Từ ngày 1/5 đến 6/5, các thành viên của đoàn đến TPHCM bằng nhiều chuyến bay khác nhau. Quá trình triển khai phát sinh một số khó khăn, nhưng các bên đã phối hợp hỗ trợ để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ”, ông Hùng cho biết.

Ngay từ 1/5, khi đoàn bắt đầu nhập cảnh, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đón tiếp, tặng hoa và quà lưu niệm cho trưởng đoàn cùng các thành viên. Nhiều du khách bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, cho biết hiếm khi có trải nghiệm tương tự.

Đáng chú ý, ban đầu đối tác Indonesia dự kiến tổ chức chương trình tại Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, sau khi tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE) vào tháng 9/2025 và tìm hiểu chính sách thu hút khách, doanh nghiệp đã quyết định chuyển hướng sang Việt Nam.

Đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại UBND TPHCM (Ảnh: Sở Du lịch TPHCM).

Tháng 10/2025, Công ty du lịch Wanderlust (Indonesia) đã đưa đại diện Allianz Indonesia sang TPHCM khảo sát thực tế. Sau chuyến đi do Công ty Viking tổ chức, đoàn đã chốt lựa chọn TPHCM làm điểm đến cho chương trình MICE với quy mô dự kiến khoảng 1.000 khách.

Dù vậy, quá trình triển khai không hoàn toàn thuận lợi. Đầu tháng 5, một số chuyến bay từ Jakarta đến TPHCM bị hủy, ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều nhóm khách dù đã đặt cọc từ trước. Đơn vị Wanderlust phải điều chỉnh kế hoạch, chấp nhận chi phí tăng thêm do phụ phí nhiên liệu và thay đổi vé máy bay.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp du lịch tại TPHCM như lữ hành, khách sạn, nhà hàng và vận chuyển đã linh hoạt hỗ trợ, giữ nguyên giá dịch vụ dù chi phí đầu vào tăng. Theo ông Hùng, sự đồng hành này góp phần quan trọng giúp đoàn khách vẫn quyết định đến TPHCM.

Trong thời gian lưu trú, đoàn tham quan nhiều địa danh nổi bật như Dinh Độc Lập, Bưu điện TPHCM, trụ sở UBND TPHCM, đồng thời trải nghiệm mua sắm tại chợ Bến Thành, Saigon Square và khám phá ẩm thực địa phương. Chương trình cũng mở rộng đến miền Tây với điểm đến như Mỹ Tho (Đồng Tháp), mang đến trải nghiệm sông nước đặc trưng.

Do số lượng đông, đoàn được chia thành nhiều nhóm nhỏ để di chuyển, mỗi ngày có hàng chục xe 45 chỗ phục vụ tham quan liên tục. Dự kiến những thành viên cuối cùng sẽ rời TPHCM vào khoảng ngày 9/5.

Nhiều du khách Indonesia nhận xét TPHCM có nhịp sống sôi động, ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý và phù hợp khẩu vị, khiến họ cảm thấy hào hứng trong suốt chuyến đi.

Khách Indonesia tham quan Mỹ Tho (Ảnh: Viking).

Theo số liệu từ ngành du lịch, trong quý I/2026, TPHCM đón khoảng 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 15,4 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu ước đạt 150.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy đà phục hồi rõ nét, trong đó du lịch MICE tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết thành phố đang đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch MICE đến năm 2030, tập trung vào các thị trường chi tiêu cao, phát triển sản phẩm chuyên biệt, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường liên kết hệ sinh thái dịch vụ.

Việc đón đoàn khách quốc tế gần 1.000 người lần này được xem là tín hiệu tích cực, góp phần khẳng định sức hút và năng lực tổ chức của TPHCM trên bản đồ du lịch MICE khu vực.