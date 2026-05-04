Đón “một nửa Việt Nam”, Chủ tịch thành phố Huế gửi thư tri ân du khách

Trong thư, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến du khách vì đã chọn Huế là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng 2 dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5.

Theo ông Toàn, sự hiện diện và tình cảm của du khách đã góp phần làm nên không khí sôi động, giàu sức sống cho Huế trong những ngày nghỉ lễ. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn bền vững, giá trị đặc sắc và vị thế ngày càng được khẳng định của Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như quốc tế.

Du khách thưởng thức "Dạ yến Hoàng cung" tại khu vực Đại nội Huế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: Xuân Đạt).

Huế tự hào là vùng đất xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận. Với tiềm năng và thế mạnh lớn, thành phố Huế đã không ngừng đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện đặc sắc. Địa phương tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, trải nghiệm mới gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng.

Cố đô Huế đã đẩy mạnh các dịch vụ du lịch xanh, thân thiện với môi trường, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật tại khu vực Đại nội về đêm gắn với không gian di sản, mở rộng khai thác du lịch dịch vụ về hướng biển, đầm phá. Những nỗ lực này đã và đang góp phần thu hút du khách lựa chọn Huế là điểm đến để nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, sự hài lòng của du khách chính là thước đo cho chất lượng điểm đến. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế và hai bờ sông Hương.

Không gian xanh mát dọc bờ sông Hương trở thành điểm thu hút du khách trong thời gian vừa qua (Ảnh: Đình Hoàng).

Chính quyền thành phố Huế sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Lãnh đạo địa phương luôn lắng nghe và đồng hành cùng du khách nhằm mang đến những trải nghiệm tích cực, chất lượng và đáng nhớ.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch thành phố Huế, trong 2 đợt nghỉ lễ lớn vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến địa phương này ước đạt hơn 1 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đến Huế tăng đột biến, tập trung chủ yếu tại các điểm thuộc quần thể di tích cố đô như Đại nội và hệ thống lăng tẩm vua triều Nguyễn. Doanh thu từ bán vé vào cửa di tích trong ngày 1/5 đạt hơn 4,2 tỷ đồng, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế tổ chức chương trình Hoàng cung huyền ảo tại khu vực Đại nội, mỗi đêm thu hút 15.000-20.000 người vào trải nghiệm không gian văn hóa di sản. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu nói vui ví von như "một nửa Việt Nam đang ở Huế", hay “trốn cả thế giới đến với Huế, ai ngờ lại gặp cả thế giới đang ở đây”, nhận được sự quan tâm đặc biệt.