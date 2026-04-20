Dịp 30/4 khách đến Phú Quốc dự kiến tăng 44% so với cùng kỳ

Ngày 20/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay quốc tế Phú Quốc) cho biết, dịp cao điểm kỳ của 2 kỳ nghỉ lễ (Giỗ tổ 10/3 Âm lịch và 30/4 -1/5), sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng dự báo tăng lần lượt khoảng 32% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số chuyến bay phục vụ dịp lễ năm nay sẽ tăng với trung bình khoảng 118 chuyến/ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 130 chuyến/ngày, đây là con số kỷ lục so với nhiều năm trước.

Dự báo lượng hành khách đạt 22.000 khách/ngày, với cao điểm tập trung ở trục bay từ Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 16/4, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc (dự kiến phục vụ APEC 2027) đã được đưa vào khai thác sau 3 tháng thi công, tăng thêm 5 vị trí đỗ sẵn sàng cho dịp cao điểm.

Sân đỗ 1C nằm trong dự án mở rộng Sân bay quốc tế Phú Quốc đưa vào khai thác phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: Cảng HKQT Phú Quốc).

Hệ thống wifi phủ sóng toàn bộ nhà ga, màn hình hiển thị thông tin chuyến bay nâng cấp, hạ tầng viễn thông 4G/5G cũng được tăng cường, cùng với việc áp dụng sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục giúp rút ngắn thời gian xử lý cho hành khách. Ngoài ra, cảng còn triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) tại lối ra vào sân bay để hạn chế ùn tắc cục bộ.

Cảng cũng đã rà soát phương án khai thác theo từng khung giờ, tăng cường nhân sự tại các điểm "nóng" như khu vực soi chiếu an ninh, quầy thủ tục và băng chuyền hành lý.

Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu, hải quan, cảng vụ và đài kiểm soát không lưu để xây dựng kịch bản ứng phó, đảm bảo vận hành thông suốt giữa áp lực cao điểm.