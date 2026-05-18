Đỉnh Bàn Cờ sắp có tour thưởng trà như tỷ phú Bill Gates

Ngày 18/5, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã phát thông báo mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm hoạt động thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà.

Hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, nâng cao trải nghiệm cho du khách và từng bước xây dựng các dịch vụ chất lượng cao gắn với cảnh quan thiên nhiên Sơn Trà.

Đỉnh Bàn Cờ, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo định hướng, mô hình thưởng trà sẽ phát triển theo hình thức trải nghiệm sinh thái, thư giãn, riêng tư, hướng đến phân khúc khách chất lượng cao.

Đối tượng đăng ký tham gia gồm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, ẩm thực. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến đến hết ngày 30/5.

Ban quản lý khuyến khích các đơn vị xây dựng mô hình dịch vụ sáng tạo, thân thiện môi trường, phù hợp với cảnh quan tự nhiên và định hướng phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà.

Lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, ý tưởng tour (chuyến đi) thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ được lấy cảm hứng từ chuyến tham quan của tỷ phú Bill Gates vào tháng 3/2024.

Theo dự kiến, tour sẽ được tổ chức theo hai khung giờ sáng và chiều, tương ứng thời điểm bình minh, hoàng hôn hằng ngày. Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết và thông báo của cơ quan chức năng.

Không gian thưởng trà được bố trí tại khu vực cao nhất của điểm đến, gần tượng ông Tiên đánh cờ trên đỉnh Bàn Cờ.

Đỉnh Bàn Cờ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10km, nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển và được ví như “nóc nhà” của thành phố.

Tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái từng đến tham quan đỉnh Bàn Cờ trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Sau chuyến đi này, địa điểm trở nên nổi tiếng hơn và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá.