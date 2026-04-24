Đến TPHCM lễ 30/4, khách Tây đổ xô tới quán cà phê xếp hàng để "lên báo"

Trong chuyến du lịch 10 ngày tại Việt Nam, Sophie và Philipa - hai du khách đến từ Australia - tự tìm hiểu các điểm vui chơi tại TPHCM. Qua giới thiệu từ người dân địa phương, cả hai biết đến một quán cà phê nằm trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hoà, TPHCM) và quyết định tìm đến.

Ấn tượng ban đầu của họ là không gian mang hơi hướng truyền thống, với nhiều chi tiết trang trí đậm chất Việt. Tuy nhiên, điều khiến cả hai thực sự bị thu hút lại là khu vực photobooth (buồng chụp ảnh tự động) nằm gọn trong một góc nhỏ của quán.

Tại đây, những bức ảnh của thực khách được thiết kế như một trang báo khổ A3, với tiêu đề “Tuần lễ đặc biệt 30/4”. Chính chi tiết này trở thành điểm nhấn, khiến nhiều người thích thú.

Trong không khí cận kề ngày lễ lớn, mô hình "báo giấy 30/4" nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ lẫn những du khách đến TPHCM dịp này. Sophie và Philipa cũng không ngoại lệ. Khi được giải thích về ý nghĩa ngày 30/4, cả hai tỏ ra bất ngờ và thích thú.

“Chúng tôi không biết nhiều về ngày lễ 30/4 trước đó, nhưng có thể cảm nhận được nó rất quan trọng với người Việt. Cách mọi người trang trí, chụp ảnh và tận hưởng khiến chúng tôi cảm thấy không khí rất đặc biệt”, Philipa chia sẻ.

Đôi bạn thân cho biết, ban đầu chỉ định thử vì tò mò, nhưng trải nghiệm photobooth lại trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này.

“Chúng tôi từng chụp photobooth ở nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó xuất hiện trong một quán cà phê tại Việt Nam, lại còn gắn với một dịp lễ. Chi phí chụp ảnh chỉ 100.000 đồng, nhưng thật sự vượt ngoài mong đợi”, Sophie nói.

Trong không gian chụp chỉ khoảng 1m2, khách sẽ tự thao tác bằng cách bỏ tiền mặt vào máy, sau đó chụp 8 tấm ảnh trong thời gian giới hạn. Bên trong còn được chuẩn bị sẵn đạo cụ như hoa sen tươi, tạo thêm màu sắc văn hóa cho khung hình.

Sau khi hoàn tất, khách có thể chọn khung và chờ in ảnh ngay tại chỗ. “Màu ảnh rất đẹp, mang lại cảm giác hoài niệm. Chúng tôi có thêm một kỷ niệm rất đặc biệt ở Việt Nam”, một du khách nước ngoài chia sẻ.

Nhiều nhóm khách quốc tế khác cũng bị cuốn vào trải nghiệm độc đáo này. Emily cùng nhóm bạn đến từ Anh, trong hành trình 1 tháng khám phá Việt Nam, đã ghé quán sau khi tìm hiểu các video giới thiệu.

“Tôi thấy mô hình chụp ảnh này thú vị và quyết định đến thử cùng những người bạn của mình. Đây là một hoạt động rất vui và khác biệt. Tôi đặc biệt thích các phụ kiện và cách trang trí của quán, nhìn rất sinh động”, Emily nói.

Trong căn phòng nhỏ, nhóm bạn liên tục tạo dáng hài hước, thay phiên nhau sử dụng phụ kiện để chụp ảnh. Không khí tại khu vực photobooth luôn rộn ràng, không ngớt tiếng cười.

Theo nhóm du khách nước ngoài, điều khiến họ ấn tượng không chỉ là photobooth mà còn là không khí chung của thành phố những ngày này. “Đi đâu chúng tôi cũng thấy cờ Việt Nam được treo khắp nơi. Ngay cả quán cà phê cũng trang trí rất đẹp. Điều đó khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng hơn về một dịp lễ lớn”, một thành viên chia sẻ.

Xếp hàng chờ đến lượt, Claine Avelion cùng bạn trai đến từ Singapore cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Với cặp đôi, điểm cộng lớn nhất là chất lượng ảnh. “Ảnh có màu sắc giống phim, hơi hoài niệm và đúng gu của chúng tôi”, Claine Avelion nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù là ngày trong tuần, lượng khách đến quán khá ổn định. Khu vực photobooth gần như luôn có người sử dụng. Sau khi gọi nước và bánh, nhiều khách sẵn sàng chi thêm tiền để trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh tại quán.

Khách có thể lựa chọn 6 hình thức in ảnh, với các chất liệu khác nhau như báo giấy, thẻ, hay đĩa CD, có mức giá dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng. Trong đó, dịch vụ in ảnh theo mô hình “báo giấy” với giá 50.000 đồng đang được ưa chuộng nhất trong những ngày cận lễ.

Không chỉ khách nước ngoài, giới trẻ Việt cũng tích cực hưởng ứng. Phúc Thịnh (SN 2004) cho biết, dịp 30/4 năm nào nhóm bạn của anh cũng tìm địa điểm mới để chụp ảnh kỷ niệm.

“Năm nay thấy có thể in ảnh lên "báo 30/4" nên chúng tôi không muốn bỏ lỡ. Cả nhóm chuẩn bị trang phục, trang điểm trước để lên hình đẹp nhất”, Phước Thịnh nói.

Theo Thịnh, việc chụp photobooth không chỉ là vui mà còn cần chuẩn bị kỹ. “Phải xem trước phông nền, màu sắc để chọn trang phục phù hợp. Mỗi kiểu ảnh chỉ có vài giây nên phải tạo dáng nhanh nhưng vẫn đẹp”, anh chia sẻ.

Tương tự, Tường Vi (SN 2005) chia sẻ, sinh nhật của cô gần dịp 30/4 nên năm nay muốn lưu lại một kỷ niệm đặc biệt. Cô cho rằng giá dịch vụ này khá hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, điều cô tâm đắc hơn vẫn là giá trị tinh thần.

“Tờ báo giấy 30/4 này không chỉ là ảnh kỷ niệm, mà còn mang ý nghĩa về một ngày lễ lớn. Với mình, điều đó rất đáng giá”, Tường Vi nói.

Đại diện quán cho biết dịch vụ photobooth được triển khai từ đầu tháng 4. Dù mới hoạt động chưa lâu, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng. Vào cuối tuần, nhiều thời điểm khách phải xếp hàng chờ để đến lượt chụp.

Đại diện quán cho biết, ý tưởng in ảnh trên nền “báo giấy 30/4” được phát triển nhằm tạo điểm nhấn riêng. Khách có thể lựa chọn hình ảnh của mình để chèn vào bố cục trang báo được thiết kế sẵn, tạo nên một sản phẩm mang tính kỷ niệm. Đặc biệt, trên “tờ báo” còn lồng ghép các thông tin về ý nghĩa ngày 30/4, góp phần truyền tải tinh thần ngày lễ đến người trải nghiệm.

“Chúng tôi muốn mang không khí ngày lễ đến gần hơn với khách, đặc biệt là người trẻ và du khách nước ngoài. Không chỉ là chụp ảnh, mà còn là một cách để mọi người cảm nhận về dịp 30/4 gần gũi hơn”, đại diện quán chia sẻ.