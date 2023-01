Đặt phòng Tết, nhận đêm nghỉ, bữa ăn miễn phí từ FLC Hotel & Resorts

Chơi Tết tiết kiệm: Mua 1 tặng 2, giảm tới 70% chi phí

Nhằm cải thiện tình trạng "cháy phòng", phụ thu đắt đỏ dẫn tới tăng gấp 2, gấp 3 lần chi phí mỗi dịp Tết, FLC Hotels & Resorts mở thêm quỹ phòng đón khách chơi Tết, du xuân với nhiều ưu đãi.

Theo đó, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, khi đến với FLC Hotels & Resorts, du khách không bị phụ thu lễ Tết và có thể tiết kiệm tới 70% chi phí nhờ gói trải nghiệm "Tất cả trong một" bao gồm nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí đa dạng.

Trong Tết Quý Mão, khách đặt một đêm phòng sẽ được tặng một đêm miễn phí, cùng bữa tối tại nhà hàng 5 sao dành cho 2 khách với giá từ 675.000 đồng/khách/đêm. Mức giá này đã bao gồm buffet sáng và sử dụng các tiện ích tại khu nghỉ.

FLC Hotels & Resorts mở bán ưu đãi "mua một tặng 2", không phụ thu Lễ Tết, đặt phòng tại: https://bit.ly/DatphongTet_Mua1Tang2 (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Chương trình áp dụng tại FLC Sầm Sơn, khu nghỉ dưỡng biển thu hút nhiều du khách tại Bắc Trung Bộ với hơn 1.000 phòng nghỉ hướng biển và gần 20 nhà hàng - bar đa phong cách.

FLC Sầm Sơn cũng là địa điểm nghỉ Tết quen thuộc của các gia đình miền Bắc khi sở hữu nhiều tiện ích độc đáo: Bể bơi nước mặn rộng 5.100 m2, sân golf 18 hố view biển, 2 spa cao cấp, khu vui chơi nước,...

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, Xuân Quý Mão 2023, với thông điệp "Gửi vạn mong ước đón Tết an vui", chuỗi FLC Hotels & Resorts mong muốn gửi gắm những ước nguyện về một năm đủ đầy, an khang thịnh vượng đến mọi người. Do đó, mỗi du khách tới đây sẽ được tự tay gửi những điều ước lên cây Nguyện Ước như một nghi thức ý nghĩa để bắt đầu năm mới.

Cây Nguyện Ước và chú mèo linh vật là hình ảnh đặc trưng cho Tết năm nay tại FLC Hotels & Resorts (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Tại các địa điểm khác như FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Beach City Hotel Quy Nhơn, chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng này vẫn đang áp dụng gói khuyến mãi 990.000 đồng/khách/đêm. Ưu đãi bao gồm đêm nghỉ, bữa sáng buffet, tham gia chuỗi hoạt động Tết tại khu nghỉ. Bên cạnh đó, du khách sẽ được tận hưởng ưu đãi 20% cho các dịch vụ 5 sao từ ăn uống tới chơi golf và spa cao cấp.

Đón Tết đậm đà tình thân với chuỗi hoạt động ý nghĩa

Bên cạnh những ưu đãi, kỳ nghỉ Tết tại FLC Hotels & Resorts còn tràn ngập sức sống và rực rỡ sắc xuân bởi chuỗi hoạt động Tết ý nghĩa, chương trình hái lộc đầu xuân và nhiều góc check in ấn tượng.

Kỳ nghỉ Tết ở FLC Hotels & Resorts tạo sức hút bởi những hoạt động mang đậm nét đẹp truyền thống của người Việt (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Thêm trải nghiệm cho chuyến "vi vu" đầu năm, FLC Hotels & Resorts tái hiện không khí Tết Việt qua khu chợ quê truyền thống với các món ăn dân dã 3 miền, vườn xuân muôn hoa khoe sắc, các trò chơi dân gian,…

Du khách cũng sẽ được hòa mình vào những hoạt động như học gói bánh chưng với nghệ nhân, tập làm bánh ngọt với đầu bếp 5 sao hay xem nặn tò he truyền thống, xin chữ ông đồ,…

Cùng với đó, chùa Thiên Phúc được xây dựng trong khuôn viên mỗi khu nghỉ để du khách có thể dành thời gian vãn cảnh chùa, cầu chúc những điều bình an cho mình và gia đình ngay trong ngày đầu năm mới.

Tự làm bánh chưng - hoạt động Tết Nguyên Đán được du khách yêu thích tại FLC Hotels & Resorts (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Nghỉ Tết thảnh thơi cùng những tiện ích cho cả gia đình

Với đặc thù dịp Tết là du lịch cùng người thân, các gia đình Việt có xu hướng tìm kiếm một điểm dừng chân có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu lưu trú - ẩm thực - chăm sóc sức khỏe - vui chơi giải trí. Hiện nay tại Việt Nam, chưa có quá nhiều thương hiệu khách sạn đáp ứng được mô hình này.

Phát huy thế mạnh với hệ tiện ích nội khu đồng bộ tiêu chuẩn 5 sao, FLC Hotels & Resorts kỳ vọng mang đến cho du khách kỳ nghỉ Tết trọn vẹn "tất cả trong một" (Ảnh: FLC Hotels & Resorts).

Tại FLC Hotels & Resorts, hệ tiện ích đa dạng như sân golf tiêu chuẩn quốc tế, bể bơi bốn mùa, beach bar phóng khoáng, sky bar thời thượng, spa chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, khu vui chơi trẻ em,… có thể đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi không muốn di chuyển quá nhiều thì đây là lựa chọn giúp tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển cũng như hạn chế tình trạng đông đúc chật chội ở các điểm du lịch.

"Tết là khoảng thời gian cao điểm khi FLC Hotels & Resorts đón tiếp khách hàng với trung bình vài nghìn lượt khách một ngày. Để đáp ứng nhu cầu nghỉ Tết, du xuân của khách hàng trong năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực và đang hoàn thiện những công đoạn trang trí cuối cùng", đại diện FLC Hotels & Resorts chia sẻ.