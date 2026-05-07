Ngày 3/5, khi cùng bạn bè trải nghiệm tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (tỉnh Ninh Bình), chị Thúy Trần đến từ phường Nam Định tình cờ gặp hai vị khách nước ngoài cũng lên thuyền và di chuyển cùng thời điểm.

Hai vị khách để lại nhiều cái nhìn thiện cảm với những người xung quanh bởi sở hữu gương mặt đẹp như tài tử điện ảnh và phong thái lịch sự, điềm đạm. Dù không ngồi cùng thuyền nhưng khi thấy chị Thúy cầm điện thoại ghi hình, cả hai lập tức vẫy tay chào thân thiện.

Khoảnh khắc 2 vị khách nước ngoài mặc vest, ngồi thuyền khám phá Tam Cốc (Ảnh cắt từ video).

"Tôi không có cơ hội trò chuyện trực tiếp với cả hai, nhưng rất ấn tượng với họ. Cả hai đều cao ráo và đẹp như người mẫu", cô gái trẻ nói.

Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm, chị Thúy không ngờ đoạn video thu hút lượng tương tác lớn gần một triệu lượt xem.

Hình ảnh trong video ghi lại khoảnh khắc 2 chàng trai ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng, di chuyển qua khu vực có núi đá vôi và ruộng lúa đặc trưng ở địa phương. Đáng chú ý, cả hai đều mặc vest trong suốt hành trình.

Trong đó, nhiều người sớm nhận ra 2 chàng trai nước ngoài vốn không phải là nhân vật xa lạ. Trước đó, cả hai chàng trai từng gây sốt với những thước phim quay tại Việt Nam đẹp như khoảnh khắc điện ảnh.

Danh tính vị khách Tây đẹp như tài tử trong thước phim gây sốt ở Ninh Bình (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Danh tính của 2 chàng trai là Michael Kolkowski (sinh năm 1999, người Ba Lan) và Andrew Royce (sinh năm 1999, người Mỹ). Cả hai hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung.

Trước khi xuất hiện tại Ninh Bình, hồi cuối tháng 3, cả hai từng khiến cư dân mạng Việt Nam xôn xao khi chia sẻ đoạn video quay tại Cao Bằng với thước phim đậm chất điện ảnh.

Video lấy bối cảnh của thập niên cũ, cảnh quay ở Cao Bằng được chỉnh màu nên hiện lên đầy vẻ hoài niệm. Cách dựng cảnh và góc quay chỉn chu cùng nhịp điệu chậm rãi, khiến người xem như lạc vào bộ phim cổ điển.

Những chi tiết rất Việt Nam được lồng ghép trong từng cảnh quay. Đó là hình ảnh của con trâu, bãi cỏ cho tới khung cảnh làng quê quen thuộc. Cùng với đó, loạt danh lam thắng cảnh như Núi Thủng (hay còn gọi là Núi Mắt Thần), chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc và thác Bản Giốc đều lần lượt hiện lên.

Đây vốn đều là những danh thắng nổi tiếng ở Cao Bằng. Trong đó, Núi Thủng đúng như tên gọi, nổi bật với lỗ thủng xuyên thấu ở độ cao khoảng 50m. Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, có lối kiến trúc thuần Việt trên diện tích khoảng 3ha.

Michael và Andrew trong một cảnh quay ở Cao Bằng (Ảnh cắt từ video).

Và thác Bản Giốc cũng là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá vùng đất Cao Bằng. Địa danh này từng nằm trong nhóm các thác nước đẹp nhất thế giới vào năm 2024. Đây cũng là thác nước tự nhiên lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á và là thác nước nằm ở đường biên giới lớn thứ 4 trên thế giới.

Được biết, hiện video thu hút hơn 10 triệu lượt xem ở các nền tảng mạng xã hội.

Việc Michael và Andrew xuất hiện ở Ninh Bình trong những ngày qua khiến giới trẻ Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục được thưởng thức những thước phim mới được quay tại đây, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch của dải đất hình chữ S tới cộng đồng quốc tế.