Đại gia đình Bắc Ninh gói bánh chưng, luộc gà, mang 20kg hoa quả đi du lịch

Một ngày trước khi đại gia đình của Phương Ngần (ở Bắc Ninh) bắt đầu chuyến du lịch cùng nhau, cả nhà tất bật chuẩn bị đồ ăn mang theo.

Khi chiếc xe khách 45 chỗ bắt đầu lăn bánh, không khí trên xe rộn ràng tiếng cười nói. Đây là lần đầu tiên các thành viên tổ chức một chuyến đi chung, ai cũng háo hức, mong chờ.

Gói bánh chưng, luộc gà, mang 20kg hoa quả đi du lịch

Các thành viên chụp ảnh lưu niệm trong chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau một đêm di chuyển, đến khu vực trạm dừng nghỉ ở Hà Tĩnh, mọi người quây quần bên nhau, cùng bóc bánh chưng, chặt gà, bày xôi ăn sáng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cả gia đình bày biện, thưởng thức bữa ăn dọc đường do Phương Ngần chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Ngần cho biết, cách đây vài tháng, họ hàng bên nội bắt đầu bàn bạc để tổ chức chuyến du lịch tham quan ở Nghệ An và Quảng Trị.

Tổng chi phí chuyến đi là 85 triệu đồng, được lấy từ quỹ chung do các gia đình đóng góp hàng tháng.

Cả đoàn đặt trước 8 phòng với 2 đêm nghỉ tại Cửa Lò (Nghệ An) và Phong Nha (Quảng Trị). Mỗi bữa, trung bình ăn hết 4-5 mâm.

Ngoài hành lý, gia đình còn mang theo 10 bánh chưng dài, 3 ổ giò, 2 con gà luộc, xôi, 20kg hoa quả, đồ uống.

"Chuyến đi diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, di chuyển trong đêm nên mọi người lo ngại buổi sáng khó tìm đồ ăn. Các cô bác chuẩn bị đồ ăn sáng giúp cả đoàn có sức khoẻ để bắt đầu hành trình khám phá", Phương Ngần chia sẻ.

Trước ý kiến của một số cư dân mạng về việc mang đồ ăn khi du lịch không thoải mái, cô gái quê Bắc Ninh cho rằng, đây là đồ ăn cho buổi sáng đầu tiên. Các thành viên trong đoàn đều ăn ở nhà hàng, thưởng thức đặc sản vùng miền trong các bữa tiếp theo.

Trong thời gian 3 ngày 2 đêm, đại gia đình của Phương Ngần tham quan quê Bác ở Nghệ An, tắm biển Cửa Lò, dâng hương ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tắm biển Nhật Lệ (Quảng Trị).

"Ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản, gia đình muốn con cháu trong nhà hiểu hơn về lịch sử Việt Nam nên ghé thăm các di tích trên hành trình", chị nói.

Được biết, gia đình Phương Ngần có truyền thống gắn bó, đoàn kết, yêu thương nhau. Mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp, mọi người đều trở về đoàn tụ, cùng chuẩn bị mâm cỗ trong không khí vui vẻ.

Chuyến đi đầu tiên kết thúc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, diễn ra trong không khí ấm cúng và thoải mái giúp các thành viên gắn kết, hiểu nhau hơn.

Đại gia đình dự tính sẽ tổ chức một chuyến du lịch vào năm sau để tham quan Thành cổ Quảng Trị.

"Với tôi, đây không phải là chuyến đi chơi mà còn là trải nghiệm ý nghĩa cho bản thân. Tôi thấy thật sự trân trọng những giây phút vui vẻ, cảm thấy may mắn vì mình được góp mặt trong đó", cô gái bày tỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên có gia đình mang đồ ăn khi du lịch thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Hồi năm 2025, cộng đồng mạng xôn xao về gia đình chị Đỗ Thanh Huyền (trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội) mang theo hải sản khi du lịch.

Theo đó, các thành viên chọn mua 15kg cua từ Quảng Ninh, hàu tươi, ốc hương, 2kg bánh cuốn, rau tươi, 100 quả trứng gà và trứng vịt lộn đựng trong thùng xốp.

Cô gái người Hà Nội cho biết, trước mỗi chuyến đi lớn, khâu ăn uống là điều được mọi người chuẩn bị tươm tất nhất và cũng là cách gắn kết từng thành viên trong nhà. Mỗi người được phân công một việc và đều hào hứng tham gia.

Lưu ý khi mang đồ ăn đi du lịch

Liên quan đến vấn đề mang đồ ăn khi đi du lịch có nhiều tranh cãi khác nhau. Một số ý kiến cho rằng, mang theo đồ ăn như vậy là không nên vì thực phẩm ở các khu du lịch không thiếu hoặc chuẩn bị đồ ăn khiến bản thân vất vả, giống như "hành xác".

Tuy nhiên, có người lại bày tỏ, mua thực phẩm theo nhu cầu, sở thích của cả đoàn sẽ phù hợp hơn và giúp tiết kiệm chi phí.

Anh Phạm Văn Thanh, hướng dẫn viên Công ty du lịch Sao Việt cho rằng, đa số các đoàn khách mang đồ ăn theo khi đi du lịch là các đoàn khách gia đình.

"Nhiều du khách thấy đồ ăn thức uống giá cao hơn mức ở nơi mình sinh sống thì thường so sánh và cho rằng bị "chặt chém". Vì thế, nhiều người sẽ chuẩn bị đồ ăn mang theo khi đi du lịch", anh Thanh nói.

Trong trường hợp mang theo đồ ăn nên đảm bảo các quy định về đảm bảo mỹ quan, vệ sinh của các điểm đến du lịch khi ăn uống.

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành cho rằng, việc khách đưa đồ ăn theo các chuyến đi tự túc không phải là hiếm. Tuy nhiên, để đồ ăn lưu trữ nhiều tiếng đồng hồ suốt hành trình có thể không đảm bảo được chất lượng thực phẩm.

Du lịch là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thưởng thức đặc sản. Vì vậy, thay vì mang đồ ăn đi, mọi người nên tranh thủ trải nghiệm các món mới ở từng địa phương để có những kỷ niệm sau mỗi chuyến đi.