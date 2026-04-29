Không còn phụ thuộc vào tour trọn gói, một đại gia đình tại TPHCM quyết định tự tổ chức chuyến du lịch Singapore vào dịp lễ 30/4 tới đây. Đáng chú ý, toàn bộ lịch trình được lên chi tiết đến từng khung giờ, kèm theo các phương án tối ưu cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thanh Nhiên - hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM - cho biết, gia đình vốn có thói quen đi du lịch đông người. Nhưng trước đây, họ chủ yếu lựa chọn các tour trọn gói.

Gia đình từng nhiều lần tổ chức đi du lịch cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Gia đình tôi thường đi tour vì có nhiều người lớn và trẻ nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, đi tour nhiều khi lịch trình bị dồn dập, có những điểm đến không thực sự phù hợp khiến mọi người cảm thấy không thoải mái”, Nhiên chia sẻ.

Vì lý do này, tranh thủ dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, đại gia đình bên ngoại của chị Nhiên với khoảng 16 thành viên, quyết định thử sức với chuyến đi tự túc đầu tiên kéo dài 3 ngày 2 đêm tại Singapore.

Vốn là người có kinh nghiệm du lịch nhiều nhất trong gia đình, để đảm bảo chuyến đi suôn sẻ, Nhiên chủ động đứng ra lập kế hoạch chi tiết. Toàn bộ lịch trình được xây dựng trên Excel, phân bổ cụ thể từng khung giờ, điểm đến, kèm theo các đường link tham khảo, giá vé, cách mua vé cũng như gợi ý cách di chuyển, chụp hình sao cho phù hợp.

Đại gia đình 16 người ở TPHCM lên kế hoạch đi Singapore như họp cổ đông (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Không dừng lại ở việc lập kế hoạch, ngày 26/4, cô gái 29 tuổi còn tổ chức một buổi họp gia đình để thuyết trình về lịch trình. Tại đây, các cô chú trong nhà được giới thiệu cụ thể từng điểm đến, đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất thay đổi nếu cần thiết.

Buổi gặp mặt trước chuyến đi được Nhiên nói vui rằng "không khác gì họp cổ đông".

“Mọi người khá bất ngờ vì không nghĩ tôi làm tài liệu chi tiết đến vậy. Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ cần một bảng kế hoạch liệt kê các điểm đến là đủ.

Nhưng với kinh nghiệm của mình, nếu tôi không làm chi tiết từng điểm đến, mọi người dễ mất thời gian. Bởi vậy, việc liệt kê đầy đủ từng hạng mục ăn chơi sẽ giúp cả nhà dễ hình dung”, Nhiên nói.

Buổi họp không chỉ nhận được sự hưởng ứng mà còn đi kèm nhiều câu hỏi “chất vấn” từ các thành viên. Nội dung xoay quanh việc lựa chọn điểm đến có đáng tiền hay không, khoảng cách di chuyển giữa các địa điểm và thời gian tham quan mỗi nơi có hợp lý hay không.

Trước đó gia đình chủ yếu mua tour khi đi du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những băn khoăn này, cô trực tiếp giải đáp toàn bộ, giúp cả gia đình đi đến thống nhất cuối cùng.

Theo kế hoạch, cả đoàn sẽ khởi hành đúng dịp 30/4.

Trong chuyến đi, Nhiên phụ trách toàn bộ hoạt động tham quan, vui chơi, trong khi việc đặt vé máy bay và phòng lưu trú do các thành viên lớn tuổi đảm nhiệm.

Về chi phí ăn uống, gia đình ưu tiên tiêu chí ăn ngon, vui và tiện lợi. Cô gái TPHCM cho biết, nhiệm vụ này không đơn giản bởi cô phải đưa ra lịch trình hợp lý, có sự cân bằng giữa yếu tố vui chơi và nghỉ ngơi cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Chi phí hợp lý cũng là yếu tố rất quan trọng.

Dự kiến, đại gia đình sẽ ghé thăm những điểm đến không thể bỏ lỡ như Fort Canning Park, nhà hát Esplanade hay tượng sư tử biển. Đoàn cũng tới công viên giải trí Universal Studios Singapore để phục vụ các thành viên nhí.

“Đây là chuyến đi tự túc đầu tiên của gia đình nên cũng là dịp để thử xem khả năng tổ chức đến đâu. Trước đây đi tour, nhiều lúc lịch trình dồn dập, phải phụ thuộc vào bên lữ hành nên không thoải mái. Lần này tôi muốn cả nhà chủ động hơn”, Nhiên chia sẻ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết và linh hoạt, chuyến đi của đại gia đình 16 người, cô gái kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên, từ người lớn đến trẻ nhỏ.