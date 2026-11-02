Ngày 2/10, Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết nền tảng du lịch trực tuyến Skyscanner đã công bố báo cáo Travel Trends 2027 (xu hướng du lịch năm 2027), trong đó Đà Nẵng được xếp thứ 7 trong danh sách Trending Destinations 2027 (10 điểm đến có xu hướng tìm kiếm tăng mạnh).

Danh sách còn có các điểm đến như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmo (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc). Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này.

Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Skyscanner, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mức tăng lượt tìm kiếm vé máy bay khứ hồi từ ngày 1/1 đến 17/6, so với cùng kỳ năm 2025, kết hợp đánh giá sức hấp dẫn của các điểm đến. Trong đó, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng 68%.

Trong phần giới thiệu về Đà Nẵng, Skyscanner nhấn mạnh sự đa dạng của các trải nghiệm từ tắm biển Mỹ Khê, khám phá Cầu Vàng, đến thưởng thức hải sản giữa không gian lung linh ánh đèn lồng. Hình ảnh Cầu Vàng cũng được lựa chọn làm hình minh họa cho Đà Nẵng.

Skyscanner cũng giới thiệu bên cạnh du lịch biển, Đà Nẵng còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; di sản văn hóa như Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng trải nghiệm đời sống, ẩm thực phong phú.

Trước đó, Đà Nẵng cũng được Lonely Planet đưa vào danh sách 50 điểm đến nổi bật trong ấn phẩm Best in Travel 2027 (những điểm đến đáng trải nghiệm năm 2027) . Nền tảng Priceline (nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến của Mỹ) cũng lựa chọn Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến nên du lịch trong năm tới.