Đà Nẵng: 6 trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến Bà Nà dịp Quốc khánh 2/9

Nếu còn phân vân chưa biết "đi đâu, chơi gì" dịp Quốc khánh 2/9, đây chính là 6 trải nghiệm giúp du khách hiểu vì sao Bà Nà luôn là điểm đến nổi bật tại Đà Nẵng.

Check-in Cầu Vàng ngợp cờ Tổ quốc

Bạn có thể mở đầu hành trình bằng việc đặt chân lên Cầu Vàng đúng dịp đại lễ. Từ đôi bàn tay đá rêu phong nâng đỡ dải lụa vàng uốn lượn giữa mây trời, cây cầu biểu tượng của du lịch thế giới nay càng thêm rực rỡ khi được điểm tô bởi hàng trăm Quốc kỳ tung bay trong gió núi.

Đứng giữa biển mây bồng bềnh ở độ cao 1.487m, phóng tầm mắt ôm trọn núi rừng trùng điệp và ngắm quốc kỳ phấp phới - đó là khoảnh khắc tự hào mà bất cứ người Việt nào cũng nên một lần trải nghiệm trong ngày Tết Độc lập.

Dịp này, xuyên suốt các cung đường của khu du lịch đều bao phủ bởi cờ đỏ sao vàng, những giai điệu âm nhạc cách mạng vang lên hòa quyện trong sắc cờ đỏ thắm, tạo nên bầu không khí vừa hào hùng vừa lãng mạn hiếm nơi nào có được.

Cầu Vàng ngợp cờ Tổ Quốc dịp 2/9 (Ảnh: Sun Group).

Đắm chìm trong "vũ trụ ánh sáng" tại không gian nghệ thuật tương tác

Không gian nghệ thuật tương tác Interactive Light Art có chủ đề “Nguồn Cội” với những trải nghiệm công nghệ mới đang khiến du khách choáng ngợp. Tọa lạc trên diện tích gần 800m2, không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác đưa du khách bước qua 7 phân khu như một thước phim viễn tưởng: từ Vòng sáng vĩnh hằng nơi sự sống khởi sinh, Sứa 7 màu huyền ảo, Đầm bóng nước lung linh, cho đến Cực quang rực rỡ và Bọc trăm trứng gợi nhớ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên.

Ánh sáng ở đây không tĩnh lặng mà biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay, biến mỗi du khách thành nhân vật chính của hành trình. Giữa không khí Quốc khánh, trải nghiệm công nghệ mới mẻ mang đậm tinh thần nguồn cội dân tộc này càng trở nên ý nghĩa, là chương trình nghệ thuật không thể bỏ qua.

Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng (Ảnh: Sun Group).

Thưởng thức đặc sản bánh Pháp danh tiếng tại Eric Kayser

Dừng chân giữa Làng Pháp cổ kính, nhâm nhi tách cà phê bên chiếc bánh croissant vàng giòn thơm bơ.

Tiệm bánh Eric Kayser với 6 mặt tiền thoáng đãng, 300 chỗ ngồi nhìn ra những tòa lâu đài và ô cửa sổ lãng mạn. Du khách còn được tận mắt chứng kiến các đầu bếp nhào bột, tạo hình và nướng bánh ngay tại chỗ.

Bánh Eric Kayser tại Bà Nà sẽ mang diện mạo đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Sun Group).

Từ ngày 1/9, du khách chỉ cần dùng một mã QR thay thế cho vé cáp treo giấy để tận hưởng miễn phí một trong ba loại bánh Pháp thủ công tại tiệm bánh này, hoặc lựa chọn hai ly Sun KraftBeer 250ml mát lạnh hoặc một phần khoai tây chiên giòn rụm tại Ba Na Brew House.

Mã QR này cũng giúp du khách trải nghiệm cáp treo và thưởng thức buffet tại nhà hàng Taiga hoặc Bốn Mùa (áp dụng với vé combo).

Vui hết mình cùng các vũ công quốc tế

Đỉnh núi Chúa vốn được mệnh danh là "xứ sở hội hè" và dịp 2/9, tinh thần ấy càng được đẩy lên cao trào với chuỗi minishow đường phố mang đẳng cấp quốc tế. Đắm mình trong giai điệu cuồng nhiệt của Malambo với những vũ công gõ chân đầy nội lực, thả hồn theo vũ điệu gợi cảm Cancan hay bay bổng cùng Love in the Sky giữa không trung lộng gió.

Du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động, vỗ tay, nhún nhảy cùng các nghệ sĩ ngay giữa quảng trường rợp cờ hoa. Đây chính là chất xúc tác cảm xúc tuyệt vời, biến mỗi khoảnh khắc dừng chân trên hành trình khám phá Bà Nà trở thành một bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo khó quên.

Minishow tại Bà Nà (Ảnh: Sun Group).

Chụp ảnh cùng những công trình độc đáo giữa mây ngàn

Bà Nà không chỉ có Cầu Vàng. Bước vào Làng Pháp, du khách như lạc vào một Paris thu nhỏ với những dãy nhà cổ kính, giáo đường rêu phong và các con phố lát đá gợi nhắc châu Âu xưa cũ. Đi thêm vài bước, Lâu đài Mặt Trăng lộng lẫy hiện ra tựa chốn thần tiên trong cổ tích, còn Quảng trường Nhật Thực với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ hiện tượng thiên văn kỳ vĩ.

Mỗi công trình là một câu chuyện, một phong cách kiến trúc riêng biệt nhưng khi đặt cạnh nhau giữa biển mây bồng bềnh, tất cả hòa quyện thành một quần thể kiến trúc độc đáo tại Việt Nam - nơi mỗi khung hình đều có thể trở thành bức ảnh đẹp.

Thỏa sức vui chơi tại thế giới giải trí trong nhà Fantasy Park

Du khách có thể đến Fantasy Park, nơi quy tụ hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh và khu vực giải trí phù hợp mọi lứa tuổi.

Trò chơi Máng trượt tại Bà Nà (Ảnh: Sun Group).

Những tín đồ ưa mạo hiểm có thể trải nghiệm trò chơi Máng trượt (Alpine Coaster) để tận hưởng cảm giác bay vun vút giữa những tầng mây, tận mắt ngắm khung cảnh ngoạn mục với một bên là thung lũng mây giăng, một bên là lâu đài cổ kính.

Với lượng đặt vé tăng đến 132% so với cùng kỳ năm ngoái theo ghi nhận của Traveloka, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định sức hút trong dịp Quốc khánh năm nay. Khu du lịch vừa đưa vào vận hành tuyến xe bus miễn phí từ trung tâm Đà Nẵng đến chân núi Bà Nà, khiến hành trình chinh phục đỉnh núi Chúa mùa lễ này chưa bao giờ dễ dàng, tiết kiệm và giàu cảm xúc.