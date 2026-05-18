Đà Lạt bị nói “khác xưa”, sao nhiều người mới đi 1 tháng đã muốn quay lại?

“Cũ kỹ” nhưng vẫn khiến hàng triệu du khách muốn quay lại

Những ngày cuối tuần, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm Đà Lạt lại đông kín xe. Chợ đêm chen chân, quán cà phê hết chỗ từ sáng sớm, không ít homestay treo biển kín phòng dù chưa vào mùa cao điểm.

Nhiều người than Đà Lạt giờ đã khác, đông đúc hơn, bị thương mại hóa và không còn yên tĩnh như trước. Thế nhưng, giữa rất nhiều điểm đến mới liên tục xuất hiện, thành phố trên cao nguyên này vẫn đều đặn hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hồng Diễm (phường Tân Bình, TPHCM) cho biết Đà Lạt là nơi hiếm hoi cô có thể đi nhiều lần mà vẫn muốn quay lại.

Có chuyến cô đi cùng bạn bè, có lúc đưa gia đình lên nghỉ cuối tuần. Cũng có khi cô đi một mình, thuê homestay giữa đồi thông rồi dành cả ngày uống cà phê, đi dạo và ngủ sớm.

Hồng Diễm thường xuyên đến Đà Lạt, thậm chí có lúc cô đi 2 lần trong 1 tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Có lần tôi lên Đà Lạt chỉ ngồi cà phê, ăn uống rồi đi bộ quanh hồ chứ không đi điểm du lịch nào. Nhiều khi về chưa đầy một tháng lại thấy nhớ nên tối thứ 6 lại lên chơi rồi chủ nhật về", cô nói.

Với Hồng Diễm, Đà Lạt là nơi không cần lên lịch quá nhiều. Chỉ một buổi sáng ăn bánh mì xíu mại, ngồi cà phê nhìn sương hay tối ghé chợ đêm ăn đồ nóng cũng đủ thành chuyến đi đáng nhớ. “Nhiều nơi đẹp nhưng đi một lần là đủ. Còn Đà Lạt thì mỗi lần quay lại tôi lại có cảm giác khác”, cô nói.

Không riêng Hồng Diễm, vài năm gần đây, nhiều người trẻ cũng bắt đầu xem Đà Lạt là nơi để “trốn áp lực” thay vì du lịch theo kiểu đi càng nhiều điểm càng tốt.

Nhiều người xem Đà Lạt là điểm sống chậm, "chữa lành" sau những giờ làm việc căng thẳng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Anh Đào (phường Gò Vấp, TPHCM) cho biết mình đã lên Đà Lạt không nhớ bao nhiêu lần trong gần 10 năm qua. Chị thừa nhận thành phố này bây giờ đông hơn trước rất nhiều, cuối tuần thường xuyên kẹt xe, nhiều góc yên tĩnh ngày xưa cũng dần thay đổi.

“Hàng quán mới lạ liên tiếp mọc lên. Nhiều người nói nơi này thương mại hơn, đông đúc hơn. Nhưng tôi nghĩ sức hút của Đà Lạt chưa bao giờ mất đi”, chị Đào chia sẻ.

Nơi "bán cảm xúc" lãng mạn như châu Âu

Vài năm gần đây, Đà Lạt còn liên tục được các tạp chí quốc tế nhắc tên như một điểm đến mang phong cách sống chậm, gần gũi thiên nhiên. Lifestyle INQ từng đưa Đà Lạt vào danh sách 7 điểm đến châu Á mang phong cách “Austencore” - xu hướng gợi cảm giác sống chậm, cổ điển và lãng mạn như châu Âu xưa.

Đà Lạt được mô tả như một vùng quê châu Âu thu nhỏ với rừng thông, hồ nước, biệt thự kiểu Pháp cũ và nhịp sống khá yên bình. Trước đó, National Geographic từng giới thiệu Đà Lạt là một trong những điểm ngắm bình minh ấn tượng.

Đà Lạt lọt top điểm đến lãng mạn như châu Âu xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đại diện đơn vị lữ hành BenthanhTourist, lượng khách quan tâm và đặt tour Đà Lạt thời gian gần đây tăng khá rõ, đặc biệt ở nhóm khách đoàn, khách công ty và khách nghỉ dưỡng ngắn ngày. Trong năm 2025 và nửa đầu 2026, doanh nghiệp này liên tục tổ chức nhiều đoàn từ 300-600 khách đến Đà Lạt. So với cùng kỳ, lượng khách tăng khoảng 15%.

Theo đơn vị, nếu trước kia du khách thường cố đi thật nhiều điểm trong thời gian ngắn, thì nay nhiều người lại chọn ở lâu hơn, ưu tiên nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên hoặc dành thời gian tận hưởng không khí của thành phố.

Đại diện đơn vị này cho rằng chính nhịp sống dễ chịu, cảm giác đi đâu cũng thấy mát mẻ, cây xanh và không khí trong lành là điều khiến nhiều du khách quay lại Đà Lạt nhiều lần.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Bảo Thu - đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour - cho rằng việc Đà Lạt liên tục được truyền thông quốc tế nhắc tên thời gian gần đây cũng góp phần làm tăng sự quan tâm của du khách, đặc biệt là khách trẻ, khách gia đình và nhóm khách quốc tế yêu thiên nhiên.

Theo bà Thu, sức hút lớn nhất của Đà Lạt nằm ở việc nơi đây có thể đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu khác nhau.

“Khách có thể lên Đà Lạt để nghỉ dưỡng, chữa lành, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực hoặc đơn giản chỉ để sống chậm vài ngày. Không nhiều nơi ở Việt Nam có thể kết hợp được khí hậu mát lạnh, rừng thông, hồ nước, quán cà phê và nhịp sống nhẹ nhàng như vậy”, bà nói.

Nhiều du khách đến Đà Lạt để tìm cảm giác bình yên, đi dạo và ngồi quán cà phê thư giãn chứ không tham gia hoạt động đặc biệt nào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nhiều người làm du lịch, Đà Lạt giờ không còn chỉ là nơi check-in mà dần trở thành điểm nghỉ ngơi tinh thần của nhiều du khách trẻ.

“Khách trẻ bây giờ thích những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và có cảm giác chữa lành nhiều hơn. Đó cũng là lý do các mô hình homestay hay du lịch kết hợp nghỉ dưỡng - làm việc ở Đà Lạt đang phát triển khá nhanh”, ông Bùi Thanh Tú - đại diện đơn vị lữ hành BestPrice - nhận định.

Ở Đà Lạt, 5h sáng, nhiều tuyến đường dẫn lên các điểm săn mây đã ken đặc xe máy và ô tô. Trong cái lạnh dưới 20 độ C, du khách mặc áo dày, tay cầm ly cà phê nóng đứng chờ trời sáng. Có nhóm dựng lều từ tối hôm trước, có người chỉ ngồi giữa đồi thông để đợi khoảnh khắc biển mây hiện ra.

Ở khu trung tâm, nhiều quán cà phê mở từ sớm gần như kín chỗ vào cuối tuần. Hồ Xuân Hương lúc nào cũng có người chạy bộ, đi dạo hoặc ngồi nhìn mặt hồ trong lớp sương lạnh. Chính những hình ảnh rất đời thường đó lại là thứ khiến nhiều người muốn quay lại Đà Lạt thêm nhiều lần.

Ngồi hóng mát, hít thở không khí trong lành bên hồ Xuân Hương là hoạt động gần gũi, quen thuộc và được nhiều du khách lựa chọn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo ghi nhận từ Vietluxtour, khách quốc tế cũng có xu hướng yêu thích Đà Lạt theo một cách khá khác biệt. Sau khi đi qua TPHCM, Nha Trang (Khánh Hòa) hay Phú Quốc (An Giang), nhiều du khách nước ngoài tìm đến Đà Lạt để tận hưởng nhịp sống chậm.

“Nhiều khách nước ngoài thích Đà Lạt vì nơi này không chỉ có thiên nhiên mà còn có văn hóa cà phê, hoa, kiến trúc cũ và nhịp sống khá khác biệt”, đại diện Vietluxtour nhận định.

Khi Đà Lạt trở thành điểm đến quanh năm

Ngoài cảm giác dễ chịu và nhịp sống chậm, nhiều du khách cho rằng Đà Lạt có sức hút vì gần như mùa nào trong năm cũng có thứ để chờ đợi. Đầu năm là mùa mai anh đào nở hồng nhiều con dốc, giữa năm thời tiết mát lạnh trở thành nơi tránh nóng quen thuộc, còn cuối năm lại vào mùa săn mây, cỏ hồng và dã quỳ vàng rực.

Theo số liệu từ tỉnh Lâm Đồng, riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ mùng 2 đến mùng 4, địa phương đón hơn 910.000 lượt khách (trong đó có 60.000 khách quốc tế), tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ dịp Tết, thành phố này nhiều năm nay gần như luôn đông khách vào các kỳ nghỉ ngắn. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách. Riêng kỳ nghỉ 30/4-1/5, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 620.000 lượt khách, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách tăng mạnh giúp Đà Lạt tiếp tục là đầu tàu du lịch của Lâm Đồng, nhưng cũng khiến thành phố thường xuyên quá tải vào cuối tuần và mùa cao điểm. Nhiều tuyến đường trung tâm thường xuyên ùn tắc, giá phòng tăng mạnh, các quán cà phê nổi tiếng luôn kín chỗ.

Đà Lạt cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo các chuyên gia du lịch, áp lực quá tải cục bộ hiện là vấn đề nhiều điểm du lịch nổi tiếng đều gặp phải. Tuy nhiên, nếu phát triển thêm các sản phẩm vùng ven và phân luồng khách tốt hơn, Đà Lạt vẫn còn dư địa phát triển rất lớn.

Dù vậy, với nhiều người, Đà Lạt vẫn giữ được cảm giác rất riêng mà không dễ thay thế. Đó không hẳn là nơi có quá nhiều công trình hoành tráng hay các khu vui chơi quy mô lớn. Điều khiến du khách quay lại nhiều hơn có lẽ là cảm giác được hít không khí lạnh vào sáng sớm, được nhìn thấy cây xanh sau nhiều ngày quanh quẩn giữa phố xá đông đúc.

Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lượng khách quốc tế đến Đà Lạt đang tăng trở lại khá nhanh. Từ khoảng 17.000 lượt khách quốc tế năm 2021, con số này tăng lên khoảng 360.000 lượt vào năm 2023. Trong năm 2024, Lâm Đồng ước đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 600.000 lượt.

Đà Lạt được xem là điểm đến hút khách quanh năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những con số này cho thấy Đà Lạt không còn là điểm đến theo mùa. Thành phố này đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc cho những chuyến nghỉ ngắn ngày hay cuối tuần của nhiều du khách. Và có lẽ, giữa rất nhiều điểm đến mới liên tục xuất hiện, điều giúp Đà Lạt vẫn giữ được lượng khách đông đảo suốt nhiều năm qua lại nằm ở những thứ rất giản dị.

“Đà Lạt giống một nơi để người ta tạm rời khỏi nhịp sống đô thị. Lợi thế lớn nhất của thành phố này là bán cảm xúc và trải nghiệm sống nhiều hơn là chỉ bán cảnh đẹp”, ông Bùi Thanh Tú - đại diện đơn vị lữ hành BestPrice nhận định.