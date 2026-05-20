Công ty ở Việt Nam chi tiền tỷ cho nhân viên đi xem World Cup ở Mỹ

Công ty chi tiền tỷ cho nhân viên đi xem World Cup

Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ (đồng đăng cai cùng Canada và Mexico) từ ngày 11/6 đến ngày 19/7. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tuyển tham gia và tổng cộng 104 trận đấu.

Từ đầu năm 2026, một số đơn vị lữ hành đã mở bán các tour xem World Cup. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tốc độ mua tour năm nay chậm hơn so với các kỳ World Cup trước.

Ngoài xu hướng thắt chặt chi tiêu của khách hàng, yêu cầu xin visa nhập cảnh Mỹ chặt chẽ hơn so với nhiều quốc gia đăng cai trước đây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Bẩy - Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel miền Bắc - cho biết, những khách có nhu cầu đi xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn chịu chi số tiền lớn.

Nhiều công ty mạnh tay chi tiền thưởng cho nhân viên hoặc lãnh đạo phòng ban có thành tích xuất sắc bằng chuyến đi Mỹ xem bóng đá. Nhóm khách doanh nghiệp này hiện là một trong 3 nguồn khách chính của mùa World Cup năm nay.

Khách VIP được trải nghiệm ăn uống riêng tại sân vận động khi xem World Cup (Ảnh: FiFa).

"Mức giá đa dạng, trung bình khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, có công ty chi tiền tỷ thưởng cho nhân viên đi xem bóng đá ở Mỹ.

Với đối tượng này, đơn vị lữ hành sẽ thiết kế dưới dạng combo (gồm visa, vé máy bay, khách sạn và nhân viên hướng dẫn điểm đến", ông Bẩy đánh giá.

Theo đó, khách được đi theo lịch trình thiết kế riêng, tập trung tận hưởng các trận cầu đỉnh cao, không kết hợp tham quan các địa điểm khác.

"Nếu khách kết hợp tham quan, di chuyển nhiều thì khoảng thời gian theo dõi trận đấu sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, những khách này sẽ đi theo chương trình riêng trong thời gian khoảng 7 ngày", ông Bẩy nói.

Nội thất bên trong một phòng riêng trong sân vận động diễn ra trận đấu World Cup ở Mỹ (Ảnh: Suite).

Doanh nghiệp lữ hành này đã đạt doanh số bán tour World Cup đúng theo mức cam kết với đối tác quốc tế là hơn 3,5 triệu USD (hơn 92 tỷ đồng).

"Hiện nay, chúng tôi mở bán các hành trình trải nghiệm xem World Cup ở Mỹ kiểu "last minutes" (giờ chót). Các gói bán ở thời điểm này tập trung vào dòng khách cao cấp với nhiều đặc quyền như xe đưa đón, phòng chờ VIP, lối vào sân riêng, ở khách sạn siêu sang ở Mỹ, mức giá cao nhất lên đến 1,5 tỷ đồng", ông Bẩy cho biết.

Với gói sản phẩm có giá từ 1,5 tỷ đồng, khách được nghỉ 3 đêm tại khách sạn 5 sao nổi tiếng tại New York, xe sang đón và tiễn tận sân bay kèm phục vụ di chuyển suốt 3 ngày, sở hữu vé xem trận đấu chung kết, dịch vụ cá nhân hoá với chuyên viên hướng dẫn thủ tục khách sạn, phương tiện di chuyển và vé xem trận đấu, lịch trình được thiết kế riêng theo sở thích cá nhân, có vé tham gia sự kiện đặc biệt.

Đến thời điểm này, vé lẻ xem các trận đấu vòng bảng với giá trên dưới 10 triệu đồng đã hết. Các gói cao cấp tập trung bán vé vòng chung kết, bán kết với giá vé hơn 1.000 USD (hơn 27 triệu đồng).

Lượng khách đặt phòng khách sạn chưa như kỳ vọng?

Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết, số lượng nộp hồ sơ thông qua hệ thống cấp phép du lịch điện tử, chương trình miễn thị thực và chương trình du khách tin cậy đang tăng lên.

Tuy nhiên, dữ liệu mới được Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Hoa Kỳ công bố cho thấy, nhu cầu dự kiến không chuyển thành số lượng đặt phòng khách sạn tăng mạnh. Thậm chí, lượng khách nội địa đặt phòng khách sạn đang vượt trội so với khách quốc tế.

Tổ chức này cho rằng, nguyên nhân khiến nhu cầu đặt phòng khách sạn của du khách giảm có thể do chi phí tăng, các tác động làm ảnh hưởng đến du lịch quốc tế.

Kết quả khảo sát với chủ khách sạn tại 11 thành phố đăng cai World Cup ở Mỹ, 80% trong đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn so với dự báo. Ở phân khúc khách quốc tế chưa có sự tăng trưởng với quy mô lớn.

"Các khách sạn tại những thành phố đăng cai World Cup đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho sự kiện này. Bầu không khí háo hức là có thật, nhưng các số liệu cho thấy triển vọng thực tế khác hơn", bà Rosanna Maietta, Chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Hoa Kỳ cho biết.

Sân Metlife - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: NBC).

Tại Kansas City, hơn 85% số khách sạn được hỏi cho biết, số lượng khách đặt phòng thấp hơn dự kiến, thậm chí còn thấp hơn trung bình so với các mùa hè không có sự kiện như World Cup. Tình trạng tương tự cũng ghi nhận ở Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle.

Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay diễn ra trong bối cảnh du khách đối mặt với giá vé máy bay cao do chi phí nhiên liệu tăng.

Các kỳ World Cup trước chỉ tổ chức ở một quốc gia, năm nay, giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada, Mexico khiến việc đi lại của người hâm mộ tốn kém và phức tạp hơn.

"Hiện tại, Trung Đông vẫn căng thẳng, giá dầu tăng cao, giá vé máy bay đắt hơn. Vì vậy, khi khách quyết định đi xem World Cup vào giờ chót thì giá vé máy bay trở thành yếu tố khiến mọi người cân nhắc", Jan Freitag, Giám đốc phân tích ngành khách sạn của CoStar nói.